Фонд президентских грантов выделил более 4,5 млрд рублей на софинансирование лучших благотворительных проектов в регионах

Решение было озвучено на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. Фото: Фонд президентских грантов

Фонд президентских грантов увеличил на 1,6 миллиарда рублей сумму по программе софинансирования поддержки благотворительных организаций в регионах. Таким образом, по этой программе между регионами в этом году будет распределено более 4,5 млрд рублей.

Такое решение было озвучено 3 марта на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

Напомним, что программа реализуется в этом году Фондом президентских грантов впервые. Условие участия в программе для субъектов - софинансирование в размере «один к одному» лучших волонтерских и благотворительных проектов. То есть регион должен направить сумму, равную выделяемой фондом, на конкурсную поддержку некоммерческих организаций.

В итоге, о заинтересованности в сотрудничестве с Фондом президентских грантов заявили все субъекты Российской Федерации. 84 из них запросили у фонда софинансирование (все, кроме Москвы).

На совещании были также распределены гранты Президента на софинансирование поддержки НКО.

Софинансирование выделяется уполномоченным органам в субъектах на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов. Конкурсы должны быть организованы в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фонд президентских грантов продолжает и прямую поддержку некоммерческих организаций. По результатам конкурсов в 2021 году между авторами волонтерских и благотворительных проектов распределяются прямые гранты Президента в объеме свыше 8 млрд рублей. Итоги первого конкурса были подведены 14 января. Прием заявок на участие во втором конкурсе 2021 года продолжается до 15 марта.