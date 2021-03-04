К разбитому инсультом Борису Моисееву приехали самые близкие

Борис Моисеев 4 марта отмечает день рождения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Моисеев 4 марта отмечает день рождения. Разбитому инсультом певцу, который давно стал затворником, исполнилось 67 лет. В этот день к нему приехали самые близкие.

Борис Моисевв несколько лет назад пропал из поля зрения широкой общественности. У него случились два инсульта. Теперь вокалист не дает концертов, не посещает светские мероприятия и не выходит из дома. Тяжело больной артист, как отмечала на днях Алена Апина, очень плох. Он почти не говорит.

В день 67-летия артиста навестили самые близкие. "Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины - как в Новый год. Но по сути для каждого человека это он и есть", - поделился директор исполнителя Сергей Горох.

Моисееву всегда звонит его близкая подруга Алла Пугачева. "Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи. Минимум раз в месяц поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении»", - цитирует помощника Моисеева "СтарХит".

Напомним, здоровье Бориса Моисеева пошатнулось в 2010 году. Тогда у него произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым - после остановки сердца его ввели в медикаментозную кому. Он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда не послушался врачей и вернулся на сцену. В итоге организм не выдержал, случился второй инсульт. В конце 2015 года Борис закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя "российским пенсионером". "Не он «завязал» со сценой - жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть", - делился его помощник.