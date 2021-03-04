МыРядом: TikTok запускает кампанию в поддержку женщин

Накануне Международного женского дня на платформе TikTok стартует международная кампания #мырядом, призванная показать, как женщины могут достичь успеха в самых разных областях, дать им возможность рассказать свои истории и вдохновить других женщин на новые достижения. Платформа проведет прямой эфир, в котором кураторы проекта - фигуристка Евгения Медведева, певица Монеточка и предприниматель Александра Жаркова - поделятся своими историями успеха. Все желающие смогут присоединиться к эстафете и принять участие в челлендже, рассказав о собственных победах. А чтобы сделать этот праздник незабываемым, TikTok проведет праздничный концерт певицы Dequine.

Международный женский день — это прекрасный повод отдать дань многогранности современных женщин, которые успешно совмещают множество ролей в своей повседневной жизни, достигают невероятных вершин в бизнесе, науке, спорте и множестве других сфер. TikTok гордится сообществом женщин, которых объединяет платформа, и запускает праздничную кампанию #мырядом, чтобы предоставить им возможность рассказать о себе, своих достижениях и историях успеха, вдохновить и поддержать друг друга, а также напомнить всем о важности личностной и профессиональной самореализации.

В рамках кампании кураторы проекта - три известные девушки, каждая из которых добилась определенных высот в своей области, - проведут совместный прямой эфир. Они на собственном примере расскажут о том, как им удалось преодолеть себя, поверить в мечту и стать первыми на выбранном ими пути: популярная певица Монеточка расскажет о своей карьере в музыкальной индустрии; знаменитая фигуристка Евгения Медведева расскажет о достижениях в спорте; соосновательница и CEO SETTERS и SETTERS EDUCATION Александра Жаркова поделится тем, как построить свой бизнес и успешно его развивать. Наверняка не все знают, что Монеточка увлекается фигурным катанием, а Евгения Медведева обучается искусству музыки - как у них получилось добиться высот в абсолютно других сферах, пользователи узнают в рамках прямого эфира в TikTok. Это будет увлекательная беседа успешных женщин, которые могут стать примерами для многих молодых девушек.

“Женщинам важно поддерживать друг друга, и здорово, что такая популярная платформа запускает инициативу #мырядом, которая поможет объединить женское сообщество и дать им возможность высказаться, поделиться своими историями и поддержать друг друга. Я очень рада присоединиться к кампании TikTok в качестве куратора, рассказать о своем опыте в спорте и не только, и, надеюсь, вдохновить девушек на новые достижения”, - прокомментировала Евгения Медведева.

TikTok призывает всех поддержать эстафету и принять участие в челлендже с хэштегом #мырядом, чтобы рассказать о своих достижениях - именно такие истории могут вдохновить и дать импульс тем, кто только начинает делать шаги к своей мечте. Монеточка, Александра Жаркова и Евгения Медведева посмотрят видеоролики, выберут самые интересные и запишут с авторами видео-дуэты в TikTok. А самых ярких участниц челленджа платформа пригласит в Программу развития талантов.

8 марта в 16:00 по московскому времени в прямом эфире TikTok Live пройдет специальный праздничный концерт молодой и уже популярной певицы из Казахстана Dequine. Пользователи смогут не только увидеть ее выступление, но и узнать подробности инициативы #мырядом, чтобы вдохновиться на новые достижения.