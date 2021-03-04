Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Почему новые санкции США против России будут жесткими

Разбираемся, чем нам может «удружить» Вашингтон
Влад СМЕРТИН
КомментироватьОставить комментарий
Разбираемся, чем нам может «удружить» Вашингтон

Разбираемся, чем нам может «удружить» Вашингтон

Фото: Shutterstock

На этой неделе США объявили новые санкции против нашей страны за так называемое «отравление» Алексея Навального. Эксперты явно ждали худшего, а получилось довольно травоядно. Да, генпрокурор не сможет слетать в Нью-Йорк, а заокеанское имущество директора ФСИН (хотя мы и не думаем, что оно у него имеется) будет заморожено. В общем, мы и похуже видали. На таких новостях из Вашингтона даже курс рубля чуть подрос — чем не свидетельство, что эти санкции нам не страшны.

Но скоро начали раздаваться осторожные голоса: не рано ли мы облегченно выдохнули?

Чтобы понять, в чем дело, нужно погрузиться в пучину американской демократии. Итак, администрация Байдена не просто так решила ввести санкции против нашей страны — она просто не могла этого не сделать. С 1991 года в стране действует закон, который обязывает власть реагировать таким образом на применение где-либо в мире химического оружия. А американская разведка «практически уверена», что Навального отравили нервно-паралитическим газом «Новичок».

В законе прописано, какие могут быть санкции, и когда их вводить. Там сложная бюрократическая процедура, если простыми словами, то сначала идет предупредительный выстрел — первый пакет санкций. Его и огласили на этой неделе.

После этого у страны, которую США обвиняют в применении химоружия есть 90 дней, чтобы покаяться и пообещать больше так не делать. А поскольку российским властям наши «западные партнеры» не предоставили никаких доказательств, что Навальный был отравлен, да еще и «Новичком», то с чего бы мы стали в чем-то признаваться? Три года назад Россия уже проходила всю процедуру — после дела Скрипалей.

Если обвиняемый вину отрицает, у президента США под рукой второй пакет санкций. И вот тут уже вещи, мягко говоря, неприятные. Можно запретить покупать и продавать в Россию нам любые товары, кроме продовольствия, можно запретить «Аэрофлоту» летать в Штаты, можно своего посла из Москвы отозвать — всего подобных мер 6, президент обязан применить 3 из них.

И если Дональд Трамп в 2018-м пошел по самому мягкому сценарию, то Джо Байден может повести себя иначе. Например, запретить американским банкам кредитовать российские госструктуры.

- Это будет очень болезненно. Напомню, в этом году у России дефицитный бюджет. Чтобы покрыть разницу между доходами и расходами, правительство планировало занять порядка 3,8 трлн рублей, - рассказал «КП» экономист Артур Чудров. - А когда ты правительство, ты не можешь пойти в банк и взять кредит. Ты выпускаешь облигации, специальные долговые бумаги, которые продаются на рынке. И если санкции отрежут от числа их покупателей американские банки, набрать нужную сумму будет непросто.

Но и это еще не все.

- Кроме наказания за предполагаемое использование химоружия, администрация Байдена готовит санкции против России за хакерские атаки, - напомнил программный менеджер Российского совета по международным делам Владимир Морозов. - Речь о взломе технологической компании SolarWinds, через инфраструктуру которой хакерам якобы удалось взломать множество американских ведомств. Власти США утверждают, что все это было организовано Россией.

КАРТИНА ДНЯ