Почему новые санкции США против России будут жесткими

Разбираемся, чем нам может «удружить» Вашингтон Фото: Shutterstock

На этой неделе США объявили новые санкции против нашей страны за так называемое «отравление» Алексея Навального. Эксперты явно ждали худшего, а получилось довольно травоядно. Да, генпрокурор не сможет слетать в Нью-Йорк, а заокеанское имущество директора ФСИН (хотя мы и не думаем, что оно у него имеется) будет заморожено. В общем, мы и похуже видали. На таких новостях из Вашингтона даже курс рубля чуть подрос — чем не свидетельство, что эти санкции нам не страшны.

Но скоро начали раздаваться осторожные голоса: не рано ли мы облегченно выдохнули?

Чтобы понять, в чем дело, нужно погрузиться в пучину американской демократии. Итак, администрация Байдена не просто так решила ввести санкции против нашей страны — она просто не могла этого не сделать. С 1991 года в стране действует закон, который обязывает власть реагировать таким образом на применение где-либо в мире химического оружия. А американская разведка «практически уверена», что Навального отравили нервно-паралитическим газом «Новичок».

В законе прописано, какие могут быть санкции, и когда их вводить. Там сложная бюрократическая процедура, если простыми словами, то сначала идет предупредительный выстрел — первый пакет санкций. Его и огласили на этой неделе.

После этого у страны, которую США обвиняют в применении химоружия есть 90 дней, чтобы покаяться и пообещать больше так не делать. А поскольку российским властям наши «западные партнеры» не предоставили никаких доказательств, что Навальный был отравлен, да еще и «Новичком», то с чего бы мы стали в чем-то признаваться? Три года назад Россия уже проходила всю процедуру — после дела Скрипалей.

Если обвиняемый вину отрицает, у президента США под рукой второй пакет санкций. И вот тут уже вещи, мягко говоря, неприятные. Можно запретить покупать и продавать в Россию нам любые товары, кроме продовольствия, можно запретить «Аэрофлоту» летать в Штаты, можно своего посла из Москвы отозвать — всего подобных мер 6, президент обязан применить 3 из них.

И если Дональд Трамп в 2018-м пошел по самому мягкому сценарию, то Джо Байден может повести себя иначе. Например, запретить американским банкам кредитовать российские госструктуры.

- Это будет очень болезненно. Напомню, в этом году у России дефицитный бюджет. Чтобы покрыть разницу между доходами и расходами, правительство планировало занять порядка 3,8 трлн рублей, - рассказал «КП» экономист Артур Чудров. - А когда ты правительство, ты не можешь пойти в банк и взять кредит. Ты выпускаешь облигации, специальные долговые бумаги, которые продаются на рынке. И если санкции отрежут от числа их покупателей американские банки, набрать нужную сумму будет непросто.

Но и это еще не все.

- Кроме наказания за предполагаемое использование химоружия, администрация Байдена готовит санкции против России за хакерские атаки, - напомнил программный менеджер Российского совета по международным делам Владимир Морозов. - Речь о взломе технологической компании SolarWinds, через инфраструктуру которой хакерам якобы удалось взломать множество американских ведомств. Власти США утверждают, что все это было организовано Россией.