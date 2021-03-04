Сенатор Сергей Цеков:Зеленский превращается в украинского Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский на позициях ВСУ на Донбассе. Фото: REUTERS

Глава словацкого МИД Иван Корчок извинился перед украинским коллегой Дмитрием Кулебой за словесный пассаж своего босса. Словацкий премьер-министр Игор Матович, когда журналисты спросили его, что Братислава пообещала Москве в обмен на вакцину Спутник V, пошутил про «Закарпатскую Украину». Киев встал на дыбы. Из украинского МИД полетели стрелы гнева. Мол, пусть Словакия свои земли раздает в обмен на русскую вакцину (которую Киев «из принципа» запретил применять на своей самостийной территории).

Возможно, шутка словацкого премьера была не слишком удачной. Но Братислава, действительно, получила вакцину из Москвы, чтобы спасать своих граждан от коронавируса. Киев же приходит в неистовство от любых «неприятных» слов, которые касаются Незалежной, пусть даже вскользь. Но разве дела не важнее слов? И спасение живых людей не важнее мертворожденных «принципов»?

«КП» обратилась за комментарием к сенатору РФ от Крыма Сергею Цекову, который некогда отстаивал интересы полуострова в украинской политической системе.

- Зачем глава словацкого МИДа извинялся перед украинским коллегой за оборот речи своего премьер-министра?

- В Киеве давно ничего не могут воспринимать отстраненно. Они во всем видят происки против себя. Их оскорбляют не только прямолинейные, может, не слишком удачные шутки, но и даже полунамеки.

Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Утратили чувство юмора?

- У них обостренное чувство неприязни к государствам, которые некогда надели их — по разным причинам - частью территории.

- К каким именно?

- К России это относится в первую очередь. Кого-то удивит, но подобное же отношение у властей Украины и к Польше. Несмотря на все взаимные реверансы и уверения во взаимной дружбе. Есть ненависть к Венгрии — языковой и иные межнациональные вопросы в приграничных территориях будто бы решены, но на самом деле нет.

- Ну, к русским и полякам счеты давние, даже не с 20 века идущие...

- Есть настороженность и по отношении к Румынии. От всех этих стран к Украине в ее нынешних границах в то или иное время те или иные территории отошли. И государства эти к Украине, кстати, относятся соответственно. Но наибольшая неприязнь — именно к России. Которая, вообще то, создала Украину как государство. Наделила ее огромными своими территориями. Населенными русскими людьми - как нынешний юго-восток незалежной.

- Но зачем же Киев так ополчился на Братиславу, у которой он получает по реверсу российский газ — как минимум половину от своих нужд?

- Да все поведение украинской политической верхушки является странным, часто импульсивным. Я в украинской политике был еще до образования новейшего украинского государства, с 1990-го года. И видел и во время крушения СССР, и сразу после этого странное поведение новой украинской политической элиты.

- Странность — в чем?

- Они все время считали какие-то свои обиды. Нанесенные, конечно, Москвой. Все время говорили о многовековом уничтожении украинского языка и культуры москалями.

- Но ведь, и правда, были подобные проявления?

- Да, были перегибы, жесткое отношение со стороны России. Но на самом деле все понимают, что Москва на украинских территориях, в основном, созидала — и промышленность, и науку, и культуру, и школьное образование. А когда Западная Украина, например, была под Польшей, там запрещалось преподавание в школах или вузах на украинском.

- Обиды копились последние лет 30, или лет 300?

- Обида на свое прошлое у Киева присутствовала все последние 30 лет. И претензии постоянные звучали - ко всем. Эта обиженность их не красит. На обиженных воду возят. Они обижались на то, что их государство развалили. И продолжают обижаться до сих пор. Но их страна разваливается из-за их же собственной националистической идеи! В основе которой лежит, в том числе, ненависть к соседям.

- Это то и дело вылезает наружу?

- Да! И Зеленский уже все больше становится каким-то украинским Гитлером. Его заявления по Крыму, по Донбассу — они, кажется, ведут к тому, что он стремится возглавить украинских националистов. Если продолжит по этому пути идти — так в историю нацистом и войдет.

- Но это странно...

- Странно, но он не взирает на свое происхождение. И отрабатывает именно перед нациками. Чем продолжает губить Украину.

- Но начал то не он...

- Несчастную страну начали губить еще с Кравчука. А когда сегодня вспоминают про Кучму как про успешного президента, я хочу напомнить про его книгу «Украина — не Россия». Нормальный человек может такую книгу написать? Для чего он это сделал? Чтобы оторвать ее от России — вот они этим все они и заняты последние 30 лет. И что в результате? Никакого будущего при таком поведении. В том числе, по отношению к соседям.

- Но все же Крым был «сердцем Украины» по версии Зеленского?

- Зеленский ищет красивые слова и образы. Он работает на публику — в основном, националистическую. Он не знает истории, или не хочет ее знать. Ему не интересно мнение живущих в Крыму. Они наивно надеются, что Крым когда-нибудь вернется в состав Украины — да никогда он не вернется! Но все антикрымские действия — во вред Украине. А когда они приводят в пример Японию с их непризнанием Курил — ну не признает она, и что? Что то меняется в реальном геополитическом раскладе?

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