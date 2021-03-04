Впервые в мире: израильские ученые нашли альтернативу антибиотиками при туберкулезе

Антитела — это особые белкам иммунной системы, которые человек вырабатывает естественным образом в ответ на вторжение из вне, будь то заражение или прививка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Тель-Авивского университета нашли биологическую альтернативу лечению туберкулеза, который пока поддается только антибиотикам. Результаты их научной работы опубликованы в авторитетном журнале Nature Communications. Они также были подтверждены в ходе параллельных исследований учеными США и Китая.

В последние годы количество штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, увеличивается. Что ставит перед медиками и вирусологами новые задачи, связанные с защитой человеческого организма. Ученым приходится все активнее искать замену известным лекарствам.

Группе ученых под руководством д-ра Натальи Фройнд и д-ра Авии Вастон удалось выделить моноклональные антитела, которые препятствовали росту бактерий туберкулеза. Фактически исследователи нашли биологический механизм, действующий как заменитель антибиотиков и защищающий от патогенного бактериального заражения.

Антитела — это особые белкам иммунной системы, которые человек вырабатывает естественным образом в ответ на вторжение из вне, будь то заражение или прививка. Антитела в организме производят специальные антителообразующие клетки. Причем каждый их вид — строго своей, отдельной группой генетически однородных клеток — клонов. Соответственно, антитела, которые вырабатываются одним клоном клеток, называются моноклональными антителами.

У антител много преимуществ, в том числе стабильность и безопасность. Именно поэтому антитела сегодня широко используются для лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний. Это прорывные технологии, существенно продвинувшие вперед терапию опасных недугов. Пытаются применять моноклональные антитела и для лечения COVID-19. Суть терапии, если сильно упростить — создаются специальные антитела, способные распознать и обезвреживать определенную инфекцию (или раковые клетки), которые затем внедряются в организм человека, где и борются с болезнью.

Выбор туберкулеза в качестве тестовой модели для разработки биологических антибиотиков был связан с тем, что разработанная более 100 лет назад антитуберкулезная вакцина (БЦЖ) становится со временем менее эффективной, и эта опасная болезнь вновь стал представлять собой реальную угрозу даже в благополучных странах. Примерно четверть населения нашей планеты сегодня инфицирована туберкулезными бактериями, а в некоторых странах уровень лекарственно-устойчивых штаммов достигает уровня в 40%.

- Обычные антибиотики эффективны и сравнительно дешевы. Поэтому именно они долгое время были единственным оружием против бактериальных инфекций. Но их эффективность снижается из-за появления новых штаммов, устойчивых к лекарствам. Поэтому необходимы новые способы борьбы с болезнетворными бактериями. – заявила д-р Фройнд. – Наше исследование – первое в мире доказательство эффективности использования моноклональных антител в качестве главного элемента результативной терапии для борьбы с бактериальными патогенами.