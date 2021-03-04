«Нужно сначала доказать факт унижений»: адвокат рассказал, могут ли Павла Мамаева обвинить в доведении жены до самоубийства

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, по-прежнему находится в больнице Института скорой помощи имени Склифосовского Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, по-прежнему находится в больнице Института скорой помощи имени Склифосовского. Она в состоянии средней тяжести. Накануне вечером женщину доставили сюда после того, как нашли без сознания в квартире. В полиции тем временем проводят проверку - было ли это попыткой самоубийства. Если да, расследованием будет заниматься Следственный комитет. И в таком случае не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Напомним, накануне Алана Мамаева обвинила мужа в измене - женщина считает, что в феврале, когда «Ростов» готовился к сезону в испанской Марбелье, Павел закрутил роман с некоей местной красавицей по имени Ирен. После серии постов в инстаграме (о предательствах), Алана и наглоталась таблеток.

Что теперь? Может ли Павел Мамаев (отсидевший 1,5 года за участие в двух драках) в какой-то момент оказаться фигурантом нового уголовного дела?

- На текущий момент невозможно квалифицировать действия Мамаева как доведение до самоубийства, поскольку измену нельзя назвать действием, у которого есть умысел подтолкнуть супруга или супругу к суициду, - считает адвокат Коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья», бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. - В таком случае, грубо говоря то, что она сделала - ее личный выбор, а не следствие преступления.

- Однако пока неизвестно, какие разборки были по этому поводу между супругами. Жесткие разговоры, переписки. В рамках проверки все это сейчас и проверяют.

- Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство - это если один человек угрожал второму, жестоко с ним обращался или систематического унижал человеческое достоинство и после такого этот второй свел счеты с жизнью. Или пытался это сделать. То есть обвиняемый должен был совершить что-то из этого перечня. Но на практике доказать это крайне нелегко.

- Доведением до самоубийства можно назвать только прямые конкретные действия, - объясняет адвокат Павел Левшун. - Например, мужчина изменял с другой на глазах у жены, зная, что у той большая эмоциональность и такие действия могут подтолкнуть ее к суициду.

- То есть, если даже не скрывал от жены измен, кичился этим?

- Нет, ну такой вариант - это, конечно, не доведение до самоубийства. Здесь нужно будет доказать сам факт умышленных унижений и умысла. В случае с Мамаевым, там должны будут изучить переписки супругов, опросить пострадавшую.

- Максимальное наказание за доведение до самоубийства, статья 110 Уголовного кодекса, - от 2 до 6 лет колонии (если жертва была несовершеннолетней или беременной - от 8 до 15 лет, - Авт.). Но если это была лишь попытка самоубийства и человек, слава богу, жив, какое наказание может быть?

- Тут все зависит от позиции суда. В Уголовном кодексе есть статья 30, в которой говорится о подготовке или покушении на тяжкие и особо тяжкие преступления. Статья 110 - тяжкая. Если квалификация будет по статье 30, за доведение до попытки самоубийства можно дать не более трех четвертей максимального наказания. Но по факту судья может решить, что если после попытки самоубийства человек выжил, то обвиняемого можно наказать принудительными работами до пяти лет - такое в статье 110 тоже прописано.

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