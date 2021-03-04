Уровень продовольственной безопасности России вырос: что это значит

Доктрина продовольственной безопасности была принята в России еще в 2010 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЧТИ ДОГНАЛИ СОСЕДЕЙ

Британские аналитики из The Economist Intelligence Unit опубликовали Глобальный индекс продовольственной безопасности. По итогам прошлого года Россия получила в нем 73,7 балла и заняла 24 место в мире. Прямо перед нами, на 23 месте – Белоруссия (73,8 балла). Остальные страны СНГ от нас отстают: Казахстан занимает 32 место, Украина 54-я. Возглавляет список Финляндия с 85,3 баллов.

К слову, год назад Россия занимала в рейтинге 42 место, Белоруссия – 36-е. Так что обе страны поднялись в рейтинге, а разрыв сократился до минимума.

- Индекс продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit рассчитывается по большому числу показателей. По одним из них Россия в прошлом году показала рост, по другой - падение, какие-то оказались без изменений. По разделу «Доступность питания» у нас небольшой минус, в основном из-за роста цен. Традиционно эксперты в этом рейтинге высоко оценивают показатели качества и безопасности питания в нашей стране. В плюс России эксперты засчитали принятие новой Доктрины продовольственной безопасности, а также государственную стратегию адаптации к изменениям климата, затрагивающую сельское хозяйство, - говорит Наталья Ивановна Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук.

НОВАЯ ДОКТРИНА

Напомним, Доктрина продовольственной безопасности была принята в России еще в 2010 году. Она устанавливала, какими продуктами и в каких объемах Россия должна себя обеспечивать. А в прошлом году Владимир Путин утвердил обновленную Доктрину продовольственной безопасности до 2030 года, которая подняла «планку» по некоторым продуктам – видимо, именно этот момент и учли составители рейтинга. Например, по новой Доктрине мы должны на 90% обеспечивать себя сахаром и растительным маслом, тогда как прежняя цель была 80%.

- Система оценок The Economist достаточно субъективна - продолжает Наталья Шагайда. - Но тем не менее, движение вперед - это хорошо. Важно понимать, что продовольственная безопасность и развитое сельское хозяйство - не одно и то же. Производство имеет важное значение, но главное для продовольственной безопасности – обеспечить потребление, возможность российских семей купить качественные продукты в достаточном количестве и не потратить на это большую долю своего бюджета. В российской Доктрине написано, что продовольственная безопасность – это когда каждому человеку обеспечивается экономический и физический доступ к нужному количеству еды для полноценной жизни. А как будет обеспечен этот доступ - за счет своего производства или импорта - это уже второй вопрос.

- Наталья Ивановна, а почему Белоруссия выше нас в рейтинге?

- Во-первых, наш разрыв с Белоруссией незначительный – всего одна десятая балла. Так что мы, можно сказать, находимся на одном уровне. А во-вторых, Белоруссия производит много продовольствия, у них невысокие цены, развитая инфраструктура, хорошие дороги, по которым продукцию можно быстро доставить в любую точку страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Белоруссия занимает в рейтинге высокое место.

Россия заняла 24 место в мире в рейтинге индекса продовольственной безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

КСТАТИ

Как рассчитывается индекс

Глобальный индекс продовольственной безопасности рассчитывается раз в год для 113 стран мира. Общий индекс страны складывается из 59 показателей, которые эксперты берут из открытых источников – данных Всемирного банка, Всемирной торговой организации и т. д. Показатели делятся на четыре группы:

- Экономическая доступность продуктов для населения,

- Физическая доступность (наличие продуктов в магазинах),

- Качество и безопасность,

- Разнообразие и устойчивость природных ресурсов.

Эксперты складывают эти показатели и каждая страна получает определенное количество баллов - так и формируется рейтинг. Если у страны больше 60 баллов – это хороший уровень продовольственной безопасности, если больше 80 - очень хороший.