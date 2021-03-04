Юрий Норштейн: Моя Франческа удивляет меня 54 года

Юрий Норштейн Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитый режиссер-мультипликатор, и, на всякий случай, народный артист России и лауреат Государственной премии СССР, своими руками, не спеша в светлое далеко, создает удивительные мультфильмы. Вроде «Ежика в тумане» или «Сказки сказок». Или «Шинели". И невероятных персонажей. Среди которых есть и прекрасные дамы, вроде Шапокляк или бабушки Бонифация.

Накануне 8 марта «КП» дозвонилась мировой звезде «ручной» мультипликации.

- Юрий Борисович, вас женщины на творческие подвиги вдохновляют?

- Вдохновляет, прежде всего, их дружелюбный взгляд. Внутренний и внешний. Взгляд как на человека, так и на творческую личность — у меня в этом смысле нет разделения. Все вместе. Хотя слово «творец» слишком шикарное - для работающего художника.

- Супруга Франческа вас творцом вряд ли называет...

- Моя Франческа — она таит в себе все. В этом смысле ее роль — большего содержания и большего удельного веса, нежели мои представления о том, кто что может, и что именно из себя представляет женщина как явление.

- Удивляет вас?

- Да я каждый раз удивляюсь. Мы 54 года вместе. И каждый день я прихожу, приезжаю - и каждый раз вижу другого человека. Да, такое бывает.

Супруга Юрия Норштейна, художник Франческа Ярбусова. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Повезло вам...

- Ну что, случай редкий. Это счастье свыше. Мне мой друг Юра Рост сказал: это поразительно, ты даже не представляешь, какое у тебя счастье — твоя Франческа. Нет, ну я то как раз это представляю…

- А был фильм лет 50 назад, называвшийся «Мама» — без единого слова...

- «Мама» — да я работал на этом фильме как художник- мультипликатор. Скажу по поводу вдохновения - вдохновлять должно все.

- Ну так уж все...

- Даже капля, падающая с листа. Или снег, идущий с небес. И собака пробежавшая. А еще кошка, которая смотрит из окна на птиц, и пытается их подманить к себе, выдавая себя за ласковую. И птички, которые суетятся, расклевывая то, что им насыпала Франческа в кормушку. Любая деталь. Если этого не происходит — значит, что-то в тебе сломалось.

- Может ли вдохновить промокшая шинель? Вот женщина в мокрой шинели...

- И промокшая шинель - тоже. Когда тебе капает за шиворот — это тоже важно. И вода, которая сверкает на солнце. И листва осенняя, которая беззвучно падает на тихую воду. Все это для тебя является живым. И доска, укрывающая нас от дождя и просыхающая на солнце. Все это...