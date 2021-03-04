"Могила Жанны Фриске на самом деле пустая": известный артист сделал странное заявление

Памятник на могиле Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоумен Стас Барецкий - человек творческий. О его бурной фантазии скоро можно будет слагать легенды. Не успела публика прийти в себя после предложения артиста хоронить нищих звезд на спецкладбище и устраивать прямо на погосте песни и пляски, как Барецкий огорошил новым заявлением. На этот раз он вообще покусился, можно сказать, на святое. По его словам, могила Жанны Фриске на Николо-Архангельского кладбище в Балашихе давно пустует.

Стас Барецкий сделал странное заявление о могиле Жанны Фриске. Глава "Союза профессиональных ритуальных агентов" сообщил, что, по его сведениям, место захоронения известной российской певицы давно пустует. Артист заверил, что получил эти сведения от друга, работающего на кладбище в Балашихе, где и похоронена вокалистка.

"Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет. Ее выкопали, и тело просто утащили", - цитирует Стаса ФАН.

Он не знает, кто именно и зачем забрал тело известной певицы. "Это либо фанаты, либо сектанты. Короче, все прощелкали. Эта посадка (у нас захоронение посадкой называется) буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но, чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая", - настаивает шоумен.

Стоит отметить, что в последнее время на могиле Фриске в целом происходят странные вещи. Поклонницы известной артистки каждую зиму устраивают там своеобразные ритуалы. По словам работников, девушки сначала приносят лепестки алых роз, потом разбрасывают их на белом снегу, а затем собирают этот снег с могилы для приворота. Дамы добавляют растаявший снег в суп своему избраннику.

Кроме того, памятник Жанны наряжают в гирлянду с бантиками, шарами и колокольчиками. Почитатели талантов усопшей звезды также приносят к месту захоронения кумира мягкие игрушки.