«Эмоции захлестнули»: Российские лыжницы выиграли «серебро» ЧМ в эстафете

Российские лыжницы после финиша эстафеты. Фото: REUTERS

И все-таки у нас есть команда! Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева в эстафетной гонке на чемпионате мира смогли прервать бронзово-безмедальную полосу и завоевали «серебро». Последний раз наша четверка (Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева, Юлия Чепалова) была серебряной здесь же в Обердорфе 16 лет назад. И вот новое восхождение. Впереди на этот раз оказались только норвежки, а вот очень сильные финки, шведки и американки остались позади.

- Я всегда говорила, что эстафета самая непредсказуемая гонка. Все считали фаворитками шведок, но мы видели, какая трагичная у них была гонка, как все получилось (у них не ехали лыжи). А наши девушки выступили выше всех похвал, я счастлива за них, - говорила со слезами на глазах главный тренер и президент федерации Елена Вяльбе.

Любопытно, что накануне Елена Валерьевна собрала команду и сказала всем напутственные слова.

- Думали, что будут какие-то нравоучения, но нет. Она собрала нас, разрядила обстановку, сказала: «Девчонки, не волнуйтесь, вы способны на многое. Будем бороться за медаль любого достоинства. А потом уже своим узким кругом собрались сами девочки и уже Юля Ступак произнесла какую-то напутственную речь. То есть реально была команда, которая билась до последнего, — рассказал тренер сборной и муж Татьяны Сориной Егор Сорин.

- Моя задача была не бросаться за Йохауг, но эмоции меня захлестнули… Но все же я получила эстафету в десяти секундах от норвежек, а передала в 20-и, - сказала, Татьяна Сорина, которая на третьем этапе сумела увеличить отрыв от третьего места.

- Просто очень хотелось медаль. Мы вышли сегодня, разозлившись на всех, - сказала после финиша Юлия Ступак.

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия – 53.43,2. 2. Федерация лыжных гонок России (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева) – отставание 26,6. 3. Финляндия – + 46,2.

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