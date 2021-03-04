Избежавшая смертной казни убийца умерла в тюрьме от коронавируса

Шэрон Суинхо печально прославилась на всю Британию.

52-х летняя Шэрон Суинхо личность в Англии довольно известная. Правда, славу свою она заработала далеко не добрыми делами, а неимоверной жестокостью, которой бы позавидовали даже сценаристы «Пилы».

В 2011 году она вместе с другом, 54-х летним Джозефом Коллинзом, придумала, как им обоим зарабатывать на свое нехитрое времяпрепровождение, включавшее в себя пиво перед телевизором и азартные игры. План, надо сказать, оригинальностью не отличался — идея подельников заключалась в том, чтобы найти для Суинхо пожилого сожителя с хорошей пенсией, который влюбится в нее и станет ее «сахарным папочкой» (так в Британии называют старичков-спонсоров более молодых особ).

Подходящая кандидатура нашлась только в 2012 году — в сети будущей уголовницы попался Питер МакМахон, госслужащий в отставке. Какое-то время все шло как и задумывала предприимчивая парочка. Но потом дедушка начал что-то подозревать и отказался выдавать Шэрон деньги. Тогда Суинхо выколола ему глаза, заперла в комнате его же дома и продолжила снимать деньги с его банковской карты. Через несколько дней несчастный скончался от сердечной недостаточности, а адский дуэт решил избавиться от тела.

Сначала они отвезли труп на псарню, в надежде, что собаки уничтожат все улики. Но их план дал сбой и тогда они забрали останки Питера и положили их в специально приобретенный для этих целей переносной морозильник, который поставили в квартиру Коллинза. После чего продолжили опустошать счет пенсионера.

На пропажу убитого обратили внимание в банке — раньше МакМахон сам приходил снимать пенсию и вдруг пропал.

В итоге Суинхо и Коллинз были арестованы и приговорены в 2013 году к 25-летнему заключению. Причем судья, который вел процесс, отдельно отметил в заключительном слове, что, если бы в Британии существовала смертная казнь, Шэрон бы ее заслуживала. За всю свою практику он не встречал столь циничной обвиняемой, не проявившей ни толики раскаяния за свое жуткое преступление.

Но там, где представитель закона оказался бессилен, в дело вмешалась судьба. 23 февраля 2021 года Суинхо, как и ее жертва, скончалась от сердечной недостаточности, вызванной последствиями коронавируса.

При этом она была одной из двух заключенных, заразившихся ковидом в тюрьме Нью Холл за все время пандемии.