Жулики маскируются под Госуслуги: как отличить письма мошенников от официальных сообщений

Рассказываем про новую схему обмана россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Здравствуйте! Вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для оформления обращайтесь к ведущему юристу. Активируйте письмо и перейдите на портал».

Электронное письмо с таким текстом на этой неделе получили многие россияне. И автор этих строк в том числе. В письме - полный набор атрибутов, которые должны вызвать мое доверие: логотип Госуслуг, длиннющие названия приказов, даже какого-то ведущего юриста - некую Гончарову Л. В. - для солидности приплели. Возможно, эта Л. В. даже существует в реальности, и при этом не подозревает, что ее честным именем прикрываются жулики. Только вот адрес отправителя очень уж странный, да и компенсаций я никаких не ждал. К слову, адрес получателя тоже был не мой.

Что будет, если кликнуть по ссылкам, которых в письме аж семь? Проверять на себе я это не решился, но от менее осторожных людей знаю, что варианты возможны разные. В лучшем случае вы перейдете на страницу, где вам предложат ввести данные своей банковской карты «для получения компенсации» (а на самом деле для воровства денег с вашего счета). Но бывает и хуже. Одна моя знакомая из Фейсбука зачем-то кликнула по ссылке в письме от «Госуслуг» и ее закинуло на сайт на арабском языке, после чего смартфон перестал работать. А в нем, между прочим, банковские приложения установлены. Пришлось бежать в салон к умельцам, чтобы разблокировали. К счастью, деньги не пропали, но все приложения банков она от греха удалила - кто знает, какими вирусами заразили телефон после блокировки.

В общем, ставить на себе эксперименты и переходить по ссылкам в письме ни в коем случае нельзя. Единственное, что надо нажать при получении такого письма, - кнопка «Удалить» (а лучше «Отправить в спам»).

Известие о новом виде обмана дошло и до администрации Госуслуг. Которая сразу выложила в своем официальном канале в Телеграме инструкцию – как отличить настоящее письмо от послания мошенников.

Электронное письмо с таким текстом на этой неделе получили многие россияне.

ЗНАЙ!

Как определить, что письмо пришло именно от Госуслуг

- Обратите внимание на адрес отправителя. Все письма от Госуслуг приходят с одного и того же адреса - no-reply@gosuslugi.ru.

- «Настоящие» Госуслуги не будут просить у вас личные данные. Если в письме нужно ввести СНИЛС и данные карты — это мошенники.

- Госуслуги не просят денег в письме. Чтобы получить реальную господдержку, никогда не нужно оплачивать комиссии, доставку или обработку заявления. Все предложения о переводе денег в обмен на будущие выплаты - обман.

- Важные письма о штрафах, компенсациях, судебных взысканиях всегда приходят в личный кабинет. Их можно посмотреть в разделе «Госпочта». Поэтому, получив на почту подобное сообщение, проверьте для начала личный кабинет на Госуслугах. Но не переходите по ссылкам из сомнительного письма - лучше откройте сайт gosuslugi.ru в браузере или мобильное приложение Госуслуг.