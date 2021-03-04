ПСБ даст бизнесу льготные кредиты по ставке 3% годовых

ПСБ открыл прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3%. Их будут выдавать в рамках государственной программы поддержки предпринимательства. Специально для этого ПСБ разработал два кредитных решения.

Первое - кредит «Без бумаг 3.0». Он оформляется онлайн по двум документам с лимитом до 10 млн рублей. Доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью.

Второе – «Кредит 3.0». Его могут оформить предприниматели с любой организационно-правовой формой. Сумма от 10 до 500 млн рублей. Заявку можно подать онлайн, а оформить кредит - в отделении банка.

Напомним, льготные меры поддержки, действующие до 1 июля 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности сроком на 12 месяцев без залога или под поручительство собственников бизнеса. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3% годовых.

- ПСБ, являясь одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса, вошел в число банков, уполномоченных правительством выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета мер, направленных на восстановление экономики страны после пандемии. Предыдущая антикризисная инициатива правительства позволила нам профинансировать более 37 тысяч компаний на общую сумму свыше 52 млрд рублей, что помогло клиентам банка сохранить бизнес и выплатить заработную плату сотрудникам, - отмечает Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

По его словам, согласно индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, в России отмечается постепенный рост активности предпринимателей и объема инвестиций, бизнес заинтересован в выгодных условиях кредитования своей деятельности, которая восстанавливается после жестких эпидемиологических ограничений.