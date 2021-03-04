Побег из роскоши: Почему принцесса Дубая пыталась улизнуть от отца-шейха и как поплатилась за это

Латифа – одна из дочерей премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. Фото: freelatifa.com

- Я снимаю это видео в ванной, потому что здесь – единственная дверь в доме, которая закрывается. Я нахожусь на вилле, но это – самая настоящая тюрьма. Все окна закрыты, я не могу открыть ни одно. Пятеро полицейских дежурит на улице, два – в доме. Я не представляю, что должно случиться, чтобы я смогла отсюда выйти.

Это последнее видео принцессы Дубая Латифы. Ее жизнь, если и похожа на сказку, то страшную. К 33 годам она пережила тюрьму, две попытки побега из страны, принудительное психиатрическое лечение и многое другое.

ЗОЛОТАЯ ТЮРЬМА

Латифа – одна из 27 детей эмира Дубая, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. То есть девушка не только из высшего общества, но и весьма состоятельная. Так почему же ей спокойно не жилось с папой-шейхом?

По ее собственным словам, ни одна женщина в семье шейха не свободна. Весь шкаф у нее может быть забит вещами от Chanel и Dior, но дочери эмира не могут отправиться в путешествие, получить то образование, которое сами хотят, или самостоятельно решить, за кого выходить замуж.

- Мне даже машину водить не разрешается, - сказала как-то сама Латифа.

Наверно, сверстницы принцессы, которые живут в двушке где-нибудь в спальном районе Челябинска с мужем, его родителями, работают с 9 до 6, а потом еще готовят и помогают ребенку с уроками, не смогут до конца проникнуться печалями Латифы. Но в мире многие ей сочувствуют, освободить ее требует даже ООН.

Да и не сказать, что она такая уж паршивая овца в образцовой семье эмира Дубая. В 2000 году сбежала из страны ее старшая сестра Шамса. Два месяца она жила в Англии. Принцесса общалась только с двумя сестрами, но этого оказалось достаточно: люди ее отца отследили телефон и схватили прямо на улице.

- Подъехал автомобиль, мужчины схватили Шамсу, они кричали и били ее. Затащили в машину, а потом отправила на вертолете во Францию, – рассказывает Латифа.

Сопротивляться у принцессы не было даже шанса: Латифа утверждает, что сестру накачали наркотиками и на частном самолете отправили в Дубай. После этого Шамсу заперли, запретили общение с миром – сестры могли только передавать ей безобидные вещи. Но пример оказался заразителен: через год 16-летняя Латифа сама впервые попробовала улизнуть из золотой клетки.

План был до безобразия прост — перейти границу пешком.

- Какая она может быть? Просто песок? Я ничего не знала. У меня не было интернета, чтобы узнать. Я не могла спросить, - вспоминает Латифа.

Жизнь Латифы , если и похожа на сказку, то на страшную. Фото: freelatifa.com

Разумеется, беглянку быстро развернули — уже к вечеру того же дня она была дома, а чуть позже оказалась в тюрьме.

- Пытки были всегда: тюремщики могли выключить свет на несколько дней, и я не знала, сколько времени прошло. Были звуки, которые изводили меня. Кроме этого, меня будили среди ночи, чтобы избить. Это было не обычное заключение, а просто пытка. Мне не предоставляли никакой медицинской помощи. Им было все равно. Они просто хотели, чтобы я умерла, - со слезами в голосе рассказывает девушка.

ПОПЫТКА №2

К следующему побегу принцесса Латифа готовилась куда более тщательно — несколько лет. А перед тем, как пуститься в бега, записала 40-минутное видео, в котором рассказала о своей жизни. Из него и взяты ее цитаты для этого текста.

- Если вы это смотрите, я либо мертва, либо у меня все очень плохо, - говорит девушка.

Записанный, чтобы подмочить репутацию эмира Мохаммеда, ролик Латифа отправила нескольким друзьям. Они должны были его обнародовать, если ей не удастся выбраться из страны — так и вышло.

Хотя на этот раз план был хорош. Вместе с личным тренером по имени Тийна, которая стада ее близкой подругой, Латифа на машине добралась до соседнего Омана, там села на лодку, чтобы выйти в международные воды. Дальше была самая рискованная часть операции: Латифа с тренером должны были взять по водному мотоциклу и на них в открытом море отправиться на яхту французского приятеля принцессы, с которым та свела дружбу несколько лет назад, пока он работал в Дубае. На яхте планировалось добраться до Шри-Ланки, оттуда самолетом в США, где Латифа предполагала упасть в ноги миграционным властям и просить политическое убежище.

- Побег на яхте — звучит гламурней некуда. Но на самом деле лодка была полна тараканов, мы страдали от жары, - вспоминала позже в беседах с журналистами тренер Тийна.

Интересно, сколько раз за это время Латифа пожалела, что покинула отцовский дворец.

Когда судно подходило к индийскому острову Гоа, беглянку настигли. Спецназовцы из ОАЭ быстро скрутили команду яхты и друзей принцессы.

- Меня повалили в лужу крови на палубе, видимо, кого-то ранили. Люди с автоматами орали «Не двигайся, или мы тебя пристрелим!», - говорит Тийна.

БОЛЕЗНЬ ТАКАЯ — ТЯГА К СВОБОДЕ

Несколько месяцев друзей принцессы держали в дубайской тюрьме, но после вмешательства европейских дипломатов отпустили. А вот о самой Латифе год ничего не было слышно. Зато кто-то из ее доверенных лиц все-таки опубликовал то самое видео, которое она записала перед побегом. Так во всем мире узнали, что за роскошным фасадом дворца эмира Дубая творятся страшные вещи.

Забеспокоились даже в ООН — и стали добиваться встречи с принцессой. Сначала от имени шейха Мохаммеда выпустили пресс-релиз, в котором утверждалось, что с Латифой и Шамсой все в порядке, они в безопасности. Но когда поняли, что международные чиновники не отстанут, местные власти организовали ужин Латифы с бывшим комиссаром ООН по правам человека Мэри Робинсон. Принцесса была паинькой: сказала, что погорячилась, взяла назад обвинения в адрес отца и извинилась перед ним. Кадры с того ужина растиражировали по всему миру.

После десерта Робинсон отвели в сторонку и шепнули, мол, поймите, принцесса Латифа немного не в себе. Якобы у нее биполярное расстройство, но сейчас она под присмотром врачей, и все наладится.

Было это в конце 2018-го, и с тех пор Латифа ни разу не выходила на связь с друзьями и не появлялась в Интернете. До недавнего времени. Видимо, принцесса смогла раздобыть телефон.

- Не знаю, долго ли я буду оставаться в живых. Охрана угрожает, что я буду в тюрьме до конца своих дней и больше ни разу не увижу солнце, - чуть не плачет Латифа.

После этого ролика снова встрепенулись ООН и международные правозащитники. О дубайской принцессе заговорили даже премьер-министр Велкиобританнии и госсекретарь США. Но власти ОАЭ стоят на своем: Латифа больна, за ней присматривают медики и родные.

КСТАТИ

Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум долгое время был эдаким образцом восточного просвещенного монарха. При нем Дубай стал чуть ли не мировой столицей богатства и роскоши. Он настоял на строительстве небоскреба Бурдж-Халифа в его нынешнем виде — маститые архитекторы утверждали, что возвести на этом месте такое высоченное здание невозможно. Но эмир ударил кулаком по столу, и теперь высочайшее здание на планете стоит в Дубае. Его сердечно приветствует Елизавета II на Королевских скачках в Аскоте, где жеребцы с конного завода шейха неизменно берут первые места. А в 2015-м он даже учредил в ОАЭ совет по гендерному балансу — как-никак XXI век на дворе.

Дубаи. Флаги с портретом Шейха Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каково же было удивление всего мира, когда в сеть попало то самое видео его дочери. В 2019-м эмира Мохаммеда ждал новый удар — от него сбежала шестая жена, принцесса Хайя. В отличие от Латифы, у нее все получилось. С собой она прихватила 39 млн долларов наличными, так что смогла спокойно обустроиться в собственном особняке в Лондоне.

Журналисты стали осторожно — человек-то непростой — копаться в семейной жизни дубайского правителя. Оказалось, что и у его любимца и наследника принца Рашида судьба непростая. Можно даже сказать, похуже чем у родственниц. В какой-то момент году в 2008 Рашида, что называется, поперли со всех должностей и даже заставили отречься от престола. Через пару лет из слитых на «Викиликс» материалов стало известно, почему Рашид попал в опалу: якобы принц убил одного из сотрудников отцовского офиса. В 2011-м в суд пошли работники британского дворца Мохаммеда. Помимо прочего, они поведали, что у Рашида проблемы с наркотиками и алкоголем.

В 2015-м принц умер — в 33 года стукнул инфаркт. Правда, в СМИ активно обсуждалась версия, что принц был убит во время спецоперации на территории Йемена. И даже, якобы, что отец сознательно послал блудного сына под пули.