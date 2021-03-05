Как телевидение перестроилось в борьбе за женское внимание

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Телевидение очень прочно вошло в нашу жизнь, и, хотя все чаще звучат предположения, что уже очень скоро его полностью победит интернет, верить этому нужно с оглядкой.

По данным измерителей и операторов, россияне все еще смотрят телевизор порядка четырех часов в день. Лица старше 55 лет, согласно данным Mediascope, в среднем проводят перед телевизорами больше 6 часов в день! При этом 98% жителей крупных городов в возрасте от 4-х лет хотя бы раз в месяц включают телевизор. По данным статистики последних нескольких лет, женщины смотрят телевизор чаще и дольше чем мужчины: если мужчины проводят у экранов чуть больше трех часов в сутки, женщины – почти на час больше.

И это неудивительно. Телевизор давно стал компаньоном домохозяек, которые все свои дела делают под фоновый фильм или токшоу. И даже работающие женщины, как правило, начинают день с телепрограммы. Телевизор давно стал обязательным предметом интерьера на кухне: под него хозяйки готовят борщ, лепят пироги и моют посуду.

Поэтому совсем неудивительно, что в последнее время появилось много «женских» каналов на ТВ: про готовку и устройство дома, про сад-огород, про моду, воспитание детей и т.д.

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В преддверии 8 Марта “Комсомолка” расскажет, какие каналы от Спутникового ТВ МТС способны скрасить женские повседневные дела и создать праздничное настроение.

Если телевизор работает на кухне, то, очевидно, самыми востребованными программами там будут кулинарные. Кулинарные шоу давно стали популярны (причем не только у женщин). Благодаря им, мы теперь разбираемся, как правильно прожарить стейк, выбрать рыбу и замариновать овощи.

Телеканалы Кухня ТВ, Еда, Еда Премиум, Теле-кафе станут источником вдохновения и идей у плиты. Здесь профессиональные секреты, неожиданные сочетания, кулинарная классика и яркие эксперименты с продуктами. Домочадцы точно оценят результат, увидев его на столе.

Чтобы потом он не проявился в виде лишних складок на боках и незастегивающейся пуговицы на лифе у самой хозяйки, ей придется позаботиться о себе. И в этом тоже поможет телевизор! Телеканал “Живи!” – исчерпывающий дайджест о здоровье и стройности. Здесь можно найти полезные рекомендации по питанию, советы диетологов и нутрициологогов. Для тех, кто стремится к идеальной форме - комплексы упражнений по различным направлениям фитнеса. Более солидным дамам позаботиться о здоровье помогут каналы «Доктор» и «Здоровое ТВ»: мнение лучших врачей, новые методы диагностики и лечения.

Обустроить дом, обновить интерьер, отреставрировать старую мебель и подкинуть другие вдохновляющие идеи для уюта помогут каналы «Бобер», «HDTV, Home&Garden», НТВ Стиль – c архивом любимых программ «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Поедем, поедим!», «Их нравы», «Женский взгляд».

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Для сельских жителей и дачников незаменимым помощником, который поможет вовремя посадить, прополоть, удобрить и убрать огородные и плодовые культуры, подрезать ветки, прочистить дымоход, обустроить беседку помогут каналы «Усадьба» и «Загородная жизнь».

Заниматься делами лучше всего под музыку. И для женщин, и для мужчин есть целая россыпь музыкальных каналов – Bridge TV, Bridge TV Русский хит, Bridge TV Hits, Bridge TV Classic и Bridge TV Delux -шурши шваброй и представляй, что ты на танцполе. Для солидных - Bridge TV Шлягер и «Ностальгия».

Канал San Porto – для женской аудитории старше 40 лет. Здесь можно отыскать незнакомые многосерийные мелодрамы, познавательные фильмы и программы, передачи о кулинарии, спорте, красоте и здоровье, а также любимая музыка;

А после того, как все дела переделаны, лучше расслабиться перед экраном в гостиной и посмотреть что-то для души. Киноноканальные акценты для женщин и мужчин тоже разные. И есть каналы, которые порадуют именно дам. Например, «Киносвидании» с лучшими фильмами мирового кинематографа о любви или «Русский Роман», «Родное кино», «Русский иллюзион» с любимыми отечественными картинами о любви и коварстве, романтике и страсти, нежности и силе. «ЕвроКино» оценят любительницы европейских умных драм, тут – и современные картины, и уютная классика, и репортажи с кинофестивалей. KinoJam1 и KinoJam2 – собственные каналы МТС с лучшим российским и зарубежным кино: любимые сериалы последних лет и киноклассика. 1 – все русское. 2 – зарубежное.

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Любительницы Голливуда надут, что выбрать на Fox HD, Paramount Channel HD, Paramount Comedy, ULTRA HD CINEMA. Почитательницы индийских мелодрам оценят ZeeTV и «Индийское кино».

«Дом кино» и «Дом кино Премиум» - новейшие хиты и признанная классика отечественного киноискусства – лучше смотреть всей семьей или рядом с любимыми. Тем более на 8 марта в программе милые мелодрамы о семейном счастье: «Семь ужинов», «Лед», прошлогодний хит проката «Холоп».