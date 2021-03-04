Банкам запретят продавать сложные финансовые продукты под видом простых

Законопроект Центробанка регламентирует правила продажи финансовых продуктов и инструментов. Фото: REUTERS

Типичная ситуация. Вкладчик приходит забрать свои деньги или продлить депозит, а услужливый менеджер банка тут же предлагает ему якобы более доходную альтернативу – некий структурный продукт или накопительное страхование жизни. Такое поведение банкиров неприемлемо, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

- Мы сейчас подготовили проект закона, который 10 марта будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме. Он запрещает продажу такого рода инструментов до введения специального института тестирования, - заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Законопроект регламентирует правила продажи финансовых продуктов и инструментов. По словам Швецова, после того как закон вступит в действие, появятся специальные тесты. Чтобы приобрести сложный финансовый продукт, человеку придется сдать своего рода экзамен.

- Если он не сдаст его, то обязан будет написать заявление. Примерный текст: «Несмотря на то, что я не сдал экзамен, что свидетельствует о недостаточности у меня знаний, я настаиваю, что хочу приобрести такой-то продукт», - пояснил Сергей Швецов. – Мы будем стремиться, чтобы сам текст заявления был сформирован таким образом, что на этом этапе 99,9% граждан отказались подписывать такое заявление. То есть, поставить барьер на покупке продуктов, которые человек не понимает.

Отвечая на вопрос, не станут ли банки формально относиться к этому требованию и подсовывать заявления на подпись клиентам в кипе бумаг, первый зампред ЦБ ответил, что это «лечится надзором».

- Если мы будем видеть нарушения со стороны посредников, то у нас достаточно инструментов, чтобы это выявлять и пресекать. Сейчас мисселинг формально является лишь нарушением этики, а не нарушением буквы закона. Поэтому мы его должны перевести в нелегальную плоскость. Соответственно, объем мисселинга благодаря этому должен снизиться, - пояснил Сергей Швецов.

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