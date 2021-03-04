«Спасибо за память о казахском батыре»

Делегация Посольства Республики Казахстан в России во главе с послом Ермеком Кошербаевым посетила среднюю школу №1912 в Зеленограде, носящую имя уроженца Казахстана, героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы. Гости возложили цветы к его бюсту во дворе школы, познакомились с экспозицией школьного музея, посвящённого Момышулы и легендарной Панфиловской дивизии, в рядах которой он совершал свои первые подвиги.

Ермек Кошербаев выразил искреннюю признательность преподавателям и ученикам школы за бережное отношение к памяти о казахском батыре, призвал не забывать, какой ценой была завоевана мирная жизнь, подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения на примерах героизма и самоотверженности тех людей, которые отдавали свои жизни за свободу и независимость страны.

«Для казахстанцев это великий праздник»

Незадолго до 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, празднование которой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в Москве, лидер государства заявил: «Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества».

Никогда не надо забывать, что в первые месяцы войны в Красную Армию было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служивших и оборонявших страну в эти трагические месяцы. Половина из них - 610 тыс. –не вернулись с войны.

За мужество на полях сражений Великой Отечественной войны к высшей воинской награде СССР было представлено 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза, 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Одним из героев был командир батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка сформированной в Казахстане «Панфиловской» дивизии старший лейтенант Бауыржан Момышулы, чьи ратные подвиги во время обороны Москвы увековечены в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе».

Историки отмечают, что он первым воплотил в боевую реальность тактику, разработанную генерал-майором Иваном Панфиловым, позволявшую сравнительно малыми силами успешно противостоять многократно превосходящему противнику. Эта тактика войдёт в военную историю под названием «спираль Момышулы», хотя награда найдёт героя лишь спустя полвека - в 1990 году по представлению Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Бауыржану Момышулы было посмертно присвоена Звезда Героя Советского Союза, а в 1995 году он был удостоен звания Народный Герой Казахстана.

Боец, стратег, учитель и писатель

Будущий герой родился в 1910 году. «На гражданке» работал учителем, районным депутатом, начальником милиции, прокурором района. Первый раз был призван в армию в 1932 году, окончил артиллерийское училище, стал офицером. Закончил первый «мирный» отрезок службы в 1935-м в должности командира взвода горнострелкового полка 3-й Туркестанской стрелковой дивизии. В 1936 году Момышулы был снова призван в армию, служил в Особой Краснознамённой Дальневосточной армии под командованием маршала Блюхера, дослужился до командира артиллерийского дивизиона. Первый боевой опыт приобрёл летом 1938 года в должности командира артиллерийской батареи в сражениях с японской армией у озера Хасан.

Военная карьера Бауыржана Мамышулы продолжилась в 1940 году, когда он был переведён в Киевский военный округ, где служил помощником начальника штаба 406-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии. Участвовал в присоединении к Советскому Союзу Бессарабии. Грозовой 1941 год встретил в родном Среднеазиатском военном округе.

Имя бесстрашного офицера-панфиловца стало известно стране во время битвы за Москву. При обороне столицы Бауыржан Момышулы участвовал в 27 боях, 16-18 ноября 1941 года, во время второго генерального наступления фашистской армии на столицу, батальон старшего лейтенанта Момышулы в отрыве от дивизии сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Выдержка и умелая тактика комбата позволили на три дня задержать натиск немцев на вверенном ему рубеже и вывести батальон из окружения в боеспособном состоянии. Командирские способности Момышулы отметил командующий 16-й армией Константин Рокоссовский, лично назначивший героя командиром полка.

Как уже говорилось, подвиги Бауыржана Момышулы описаны в художественно-исторической книге Александра Бека «Волоколамское шоссе», в том числе и бои за знаменитый населенный пункт Крюково, «поглощённый» современным Зеленоградом. 8 декабря 1941 года подразделение под командованием Момышулы вместе с другими частями Красной армии перешло в контрнаступление. Впереди были бои с дивизией СС «Мёртвая голова» в 1942 году, участие в операции «Демянский котёл».

В 1944 году Бауыржан Момышулы окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии Генерального штаба, вскоре ему было присвоено звание гвардии полковника, получен приказ о назначении командиром 9-й гвардейской стрелковой дивизии. С января 1945 года и вплоть до светлого Дня Победы гвардии полковник Момышулы командовал этой дивизией, сражаясь на Прибалтийском фронте.

После того как отгремел победный салют, военная карьера полковника продолжилась, он окончил Военную академию им. К. Е. Ворошилова, служил заместителем командира 49-й отдельной стрелковой бригады, работал старшим преподавателем Военной академии тыла и снабжения, откуда ушёл в запас в 1955 году.

Книга «Волоколамское шоссе» была переведена на несколько языков, её прочитал кубинский лидер Фидель Кастро, в 1963 году на вопрос журналиста «кого бы вы могли назвать героем Второй мировой войны?» он ответил: «Героя книги Александра Бека «Волоколамское шоссе» — казаха Момышулы». Вскоре после этого герой повести был приглашён на Кубу в качестве личного гостя министра обороны «Острова свободы» Рауля Кастро.

Гвардии полковник Момышулы и сам обладал писательским даром, его перу принадлежат книги «История одной ночи», «За нами Москва. Записки офицера», биографическая повесть о генерале Иване Панфилове «Наш генерал», книга-хроника «Психология войны». По некоторым из книг фронтовика были сняты художественные и документальные фильмы.

Бауыржан Момышулы ушёл из жизни в 1982 году в Алма-Ате. Его имя носят улицы в городах и сёлах Казахстана, в честь героя установлены памятники и бюсты в казахстанских и российских городах, в том числе в Волоколамске, его имя носит средняя школа в Зеленограде, которую посетила делегация Посольства Республики Казахстан в России.

Путь героя

Имя героя-казахстанца было присвоено школе №1912 в 2010 году по ходатайству Посольства Республики Казахстан в рамках празднования 65-летия Победы и 100-летия Момышулы. Выбор школы не случаен - именно здесь, у посёлка Крюково, в 1941 году шли бои за Москву. Сражаясь за столицу, совершили свой бессмертный подвиг бойцы Панфиловской дивизии, в составе которой воевал младший офицер Момышулы. В 2010 году при содействии Посольства Республики Казахстан в школе был открыт музей героя, установлен его бронзовый бюст.

В беседе с делегацией посольства директор школы Андрей Курсаков сказал: «Мы держим связь с несколькими школами в Республике Казахстан, а также с профессионально-техническими колледжами. В годовщину 110-летия со дня рождения Бауыржана Момышулы мы проводили online-конференцию, открытый телемост со школами Казахстана, носящими его имя, участие принимали дети. Мы обменивались опытом, материалами, планируем и в дальнейшем обустраивать мемориальную комнату, планируем оцифровать все материалы, чтобы они были в открытом оnline-доступе. Таким образом мы намерены увековечить память Момышулы. Мы готовимся в 80-летию битвы под Москвой, будем проводить телемосты, в том числе со школами Казахстана, и подключать наших детей к этой работе».

В свою очередь ученик 8-го класса школы №1912 Евгений Воробьёв рассказал гостям о том, что в школе проводятся семинары, экскурсии, на которые приглашаются учащиеся других школ. В ноябре прошлого года ученики школы им. Момышулы провели экскурсию по местам боевого пути героя. «Я очень надеюсь, что к нам приедут гости из Казахстана, мы с удовольствием проведём для них экскурсии. Бауыржан Момышулы – огромная личность, я восхищаюсь его героизмом. Это выдающийся военный и общественный деятель, участник битвы за Москву, он воевал у нас в Крюково, был командиром стрелкового полка. Он удачно применил тактику «спирали», это не осталось незамеченным, ему выразил благодарность Константин Рокоссовский, при этом о нём писали и немцы, знаменитой тактике боя «спираль Момышулы» дал высокую оценку немецкий генерал Эрих Гёпнер, - говорит зеленоградский школьник. - После войны Момышулы был литератором, у нас собрана достаточно большая коллекция его произведений, они представлены в мемориальном зале. В музее также представлены подарки наших казахстанских друзей, остатки танковых гусениц, каски, портреты Бауыржана Момышулы, его автобиография и записи о впечатлениях наших гостей».

На сайте школы рассказывается, что до начала пандемии «в рамках Московского образовательного проекта «Путь героя» команда, состоящая из учащихся 9-11 классов под руководством учителя физкультуры П. Болдырева П.В., провела первый туристический выход. Путь пролегал от деревни Матрёнино до станции Дубосеково Волоколамского района. В деревне ребята возложили цветы у обелиска в память жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны. Теперь учащиеся готовятся к основному трёхдневному походу в деревню Соколово Московской области. Они пройдут по местам боевых действий 19-го гвардейского стрелкового полка, который вёл бои под командованием Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, имя которого с 2010 года носит школа №1912».