Владимир Путин:Сидит в Интернете - крутой Рембо, а полиция зашла — в штаны наложил

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле. Фото: REUTERS

- Очень рад вас всех видеть, - приветствовал президент волонтеров. - И присутствующих здесь, в Кремле, и на экране, и ваших «карбонариев», сподвижников во всей нашей большой стране. Год прошёл с тех пор, как вы объединились, начали работать. И, что приятно, – ваше объединение-то само произошло, по зову души, в сложный период пандемии... И 10 тысяч компаний присоединились, помогали вам. И помощью охватили 5 миллионов человек! Это много. И само ваше движение-то объединило 200 тысяч человек – это огромная армия просто.

О ЧЕМ ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

ЕВРОПА ЗАКРЫТА, А МОСКВА ЖИВЕТ

- Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым. Он иностранец, приехал по делам в Россию. И рассказал о своих впечатлениях: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» «Москва живёт. У нас, – говорит, – в крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто».

Некоторые ожидали, что мы просядем и даже провалимся, но мы там, где мы есть.

«СИДИТ ТАКОЙ КРУТОЙ РЭМБО»

- Интернет должен всё-таки подчиняться даже не просто законам, но и морали общества, иначе это общество будет разрушаться изнутри.

А мы, чего скрывать, сталкиваемся в интернете с детской порнографией, распространением наркотиков, с вытаскиванием на улицу, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле.

Что это такое?! Это использование детей в качестве инструмента для достижения эгоистических целей, получения прибыли. В том числе и при подталкивании подростков к самоубийствам. И там на этом зарабатывают. Это потрясающе! А когда полиция добирается до этих уродов, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает девчонку или пацана с крыши прыгать. А как только полиция зашла, в штаны наложил. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко.

МЕНДЕЛЕЕВ ПОСЧИТАЛ

- А изнутри нас всегда будут раскачивать. Менделеев в начале XX века посчитал, что, если Россия будет развиваться в том режиме, в котором она тогда была, к 2000 году в России будет жить 600 миллионов человек! А у нас сейчас сколько? Потрясения, революции, войны.

Владимир Путин: "Интернет должен всё-таки подчиняться даже не просто законам, но и морали общества, иначе это общество будет разрушаться изнутри". Фото: REUTERS

2 МИЛЛИОНА ПРИВИЛИСЬ

Есть чем гордиться, наши вакцины наиболее безопасные и эффективные в мире.

AstraZeneca – очень хорошая компания, и вакцина хорошая, уровень защиты 61%, а у нас – 91,6%! В некоторых европейских странах прекратили прививки Pfizer, потому что есть летальные исходы.

У нас, слава богу, ни одного подобного случая нет. И лекарства просто мирового класса, дорогие, но всё раздаётся бесплатно.

Далеко не во всех странах такие препараты бесплатно.

На сегодня (в России, - ред.) свыше 2 миллионов человек получили 2 компонента прививки – первый и второй уколы. И примерно столько же сделали первый укол.

В некоторых регионах, по-моему, в 9-ти, вообще пока не приступали даже к вакцинации. Я знаю обо всём этом. Будем над этим работать.

ЗУБЫ ОБЛОМАЮТ ОБ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

- Зубы ломать обидчикам ветеранов не нужно. Они сами об них зубы обломают. Потому что наши ветераны — люди особой закваски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: Мы не отдадим детей для «хорьковых» целей

Президент потребовал ужесточить борьбу с пьянством за рулем, а также заявил, что государство всегда будет защищать сотрудников правоохранительных органов и членов их семей (подробности)