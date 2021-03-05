Счастье - в детях. И в их родителях

Андрей Воробьёв поздравил участниц «Активного долголетия» с наступающим Международным женским днем. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Внучки мне говорят: «Бабушка, какая вы у нас активная!» Девочки, говорю, спорт - это жизнь! - улыбается Валентина Петрова из подмосковного Королева.

Валентине Геннадьевне 87 лет. На пенсию она вышла еще в 1991 году - до этого проработала ведущим инженером в легендарной РКК «Энергия». Потом была насыщенная общественная работа. И вот уже второй год пенсионерка посещает местный клуб «Активное долголетие». У нее теперь каждую неделю - скандинавская ходьба с палками, дыхательная гимнастика, йога.

ВТОРОЙ КЛУБ - ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ

Губернаторская программа «Активное долголетие» в Королеве приобрела такую популярность, что пожилым людям перестало хватать одного действующего клуба (в микрорайоне Юбилейный). По их просьбам в городе открыли еще один, который по своим возможностям даже обошел «предшественника».

Новый клуб принял гостей 12 февраля, сразу после снятия коронавирусных ограничений. 500 квадратных метров комфорта и безопасности - входная зона с постом охраны и ресепшен, просторный холл, кафе на 25 человек, сенсорная комната. Как известно, встречи старых друзей могут проходить по-разному. Для спокойных компаний выделена тихая комната с библиотекой, настольными играми, а для шумных гостиная с бильярдом, аэрохоккеем, теннисным столом и граммофоном - тут проходят виниловые вечеринки. В спортзале можно заняться гимнастикой, йогой и пилатесом. В актовом - посмотреть кино, потанцевать или спеть в караоке. Также в клубе есть своя театральная студия (с собственной гримеркой!).

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

И, между прочим, при клубе с прошлой недели еще и центр вакцинации работает. Так что пожилые люди могут привиться тут же.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в новый королевский клуб «Активное долголетие», чтобы поздравить здешних женщин с наступающим праздником 8 Марта. Началось все, конечно, с вручения традиционных цветочных букетов. А затем губернатор подарил участницам клуба брендированные спортивные костюмы и кофемашину.

Поговорили. Больше всего женщины рады, что в середине февраля - спустя почти год после начала пандемии - наконец-то были сняты ограничения на очные занятия в клубах «Активного долголетия». Для тех, кто их посещает, конечно, помимо новых навыков и досуга, невероятно важно и живое общение.

- Дома сидеть - это не очень веселое занятие. А здесь можно пообщаться, найти дело по душе, - сказал губернатор. - Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго!

Алена и Евгений получили в подарок автомобиль. Фото: Павел ПОПОВ

МАШИНА И СЕРТИФИКАТ НА КВАРТИРУ

Молодая семья Евгения и Алены Биль стала знаменита на всю страну в июне прошлого года. У пары из Королева появились на свет сразу четверо (!) малышей. Три сыночка и лапочка-дочка.

Когда восторженные эмоции улеглись, молодым родителям пришлось задуматься о квартирном вопросе. До рождения детей супруги вполне комфортно проживали в собственной однушке. Но теперь, понятно, семье нужна квартира побольше. Где ее взять? Серьезных финансовых накоплений Евгений и Алена сделать еще не успели - оба супруга работают в полиции. На помощь (и очень, надо сказать, вовремя) пришла госпрограмма губернатора «Жилище». Благодаря ей семье Биль выделили субсидию на приобретение более просторной квартиры - 6,7 млн рублей.

Андрей Воробьёв заехал в гости к будущим новоселам. Обсудили предстоящие приятные хлопоты, связанные с переездом. А после губернатор вместе с депутатом

Государственной Думы Сергеем Пахомовым передал многодетной семье еще один подарок - ключи от вместительного кроссовера.

- Мы хотели вас навестить. Знаю, что в июне прошлого года у вас родились три сына и дочь, хотели пожелать здоровья, успеха. Ну, а чтобы вам было куда и на чем ездить, вручаем ключи от авто, - улыбнулся Андрей Воробьёв.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Новенький автомобиль стал для супругов приятным сюрпризом.

- Спасибо вам большое! Машина - это наша мечта была, честное слово, - сказала Алена Биль.

- Это вам для всех детишек. Как детки, нормально все? - поинтересовался губернатор.

- Нормально-нормально.

- Как вы за ними четверыми успеваете следить вообще?

- Мама помогает. Муж на работе, а мы с мамой.

- Им памятник нужно ставить, потому что пока я работаю, они занимаются детьми, - отметил глава семейства Евгений Биль.

Стоит отметить, что в 2019 году в Подмосковье ввели субсидии по госпрограмме «Жилище» на квартиры для семей, где единовременно родилось трое и более малышей. В 2020-м сертификаты на квартиры получила 21 многодетная семья (в 13 из них семь и более детей). В 2021-м, как планируется, благодаря субсидии приобрести квартиру большей площади смогут еще 19 семей.