Первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Если бы был рецепт, как разбогатеть, все были бы богатыми»

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Фото: Максим Стулов Ведомости/ТАСС

Самооборона личного кошелька. Что делать, если вас пытаются обмануть банковские клерки? Стоит ли спекулировать на бирже? И как не отдать последние сбережения мошенникам, продающим мечту заработать кучу денег быстро и без усилий? Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«НИКАКИХ ВАКЦИН НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

- Сергей Анатольевич, у нас в России просто бум частных инвестиций – 10 миллионов брокерских счетов открыто. Это очень много. Как вы прокомментируете эту тенденцию, разгон которой случился в прошлом году?

- Для нас это тоже некое удивление. Мы прогнозировали гораздо меньшую цифру. К слову, активно торгующих на бирже граждан гораздо меньше - около 1,2 - 1,3 млн человек (это те, кто совершает минимум одну сделку в 30 дней). Но это тоже очень много. Это и достижение фондового рынка, и большая ответственность. В последний год пришли те граждане, которые располагают не очень большим капиталом и не имеют опыта работы на фондовом рынке. Есть такая поговорка: не зная броду, не суйся в воду. Без знаний на рынок инвестиций ходить не надо. И да, сначала будут потери. Но их нужно воспринимать философски – это вклад в ваше образование, в ваш опыт. К сожалению, иммунитет здесь приобретается только через болезни. Каких-то вакцин на рынке инвестиций не существует.

- С какой суммой стоит идти на биржу?

- Самый важный момент – нельзя инвестировать последние деньги. Сначала накопите подушку безопасности (а она должна составлять от 9 месяцев до 2 лет вашего уровня потребления). Если получилось накопить больше, то уже с излишками стоит идти на рынок. Но лишь после получения базовых знаний. Если вы идете инвестировать, отдав все, что у вас есть, то это слишком дорогой опыт, этого делать ни в коем случае нельзя. Поначалу это должны быть небольшие суммы, которые вам не жалко потерять. И обязательно параллельно с этим нужно получать знания – через учебники или курсы.

- Поведение частных инвесторов, которые только-только вышли на рынок, напоминает поведение детей, набивающих себе первые шишки. Дети без страха лезут на любые горки, а инвесторы бесстрашно пытаются спекулировать. И последний год многим дал такое представление – мол, рынок всегда растет. Во что ни вложишь – все дает прибыль…

- Действительно, есть циклы. Бывает такое, что несколько лет подряд акции растут, и кажется - во что ни вложи, на всем заработаешь. Но потом происходит обратная ситуация, акции могут падать. И тогда люди, которые привыкли постоянно зарабатывать, они теряют.

В России наблюдается бум частных инвестиций - открыто уже 10 миллионов брокерских счетов. Фото: Shutterstock

- Я думаю, многие частные инвесторы смотрят разные обучающие видео (на ютубе в том числе), где профессиональные инвесторы, аналитики что-то советуют и т.д. Можно ли им верить и с помощью их советов обыгрывать рынок?

- Как пишет знаменитый инвестор Уоррен Баффет, если вы хотите обыгрывать рынок, вы должны собирать абсолютно все новости, вы должны изучать компании, в которые вы инвестируете, вы должны изучать людей, которые руководят этими компаниями, вы должны изучать продукты, которые выпускают эти компании. То есть вы должны знать про эти компании абсолютно все. И учитывая ограничения, которые есть у нормального человека (и даже у профессионального инвестора), таких имен может быть 10 - 20. Вы не можете досконально изучить 500 компаний. Поэтому те люди, которые стремятся обыгрывать рынок, они становятся профессиональными инвесторами. И они должны все 24 часа тратить на то, чтобы изучать компании, в которые они инвестируют. Тем же людям, которые не хотят это делать, пассивные стратегии более показаны. Лучше вложиться в индексный фонд или отдать деньги в управление профессионалам, чем пытаться обыграть рынок просто так, не на основе знаний.

- Кстати, Уоррен Баффетт как раз в последние два года (в 19-м и 20-м году) показывал результат гораздо хуже рынка. То есть даже профессионалы ошибаются, и это тоже надо учитывать. Какой алгоритм вы бы посоветовали тем людям, которые сейчас задумались о том, чтобы выйти на фондовый рынок? То есть, как им туда наиболее безопасно заходить?

- К сожалению, ни один учебник и ни один лектор, ни один чиновник не научит, как разбогатеть на рынке капитала. Мы можем только рассказывать, как не потерять там деньги. Потому что, если бы был рецепт, как разбогатеть, все были бы богатыми. Такого рецепта не существует. Однако наработан опыт, как не потерять. Первое правило - не клади яйца в одну корзину. Если вы решили выйти на рынок инвестиций, наверное, неправильно на все деньги купить одну акцию или даже несколько акций. Должно быть разнообразие, то есть часть инвестиций – в акции, часть – в облигации, могут быть еще какие-то инструменты. Это разнообразие позволяет портфелю быть устойчивым и снижаться в цене меньше, чем снижается какой-то один актив, если бы портфель состоял из одного актива. Второе правило - при недостатке знаний лучше довериться либо советам финансовых консультантов, либо передать деньги в доверительное управление.

- А я вот не стал бы этого делать. Наоборот, никому не рекомендую. Потому что доверительное управление - это такая штука: всю прибыль с управляющим делим поровну, а все риски - на мне как на клиенте...

- Знаете, это как с врачом. Вы можете лечиться сами, а можете пойти к врачу и заплатить деньги за то, что он сделает диагностику и назначит курс лечения. Искусство в том, как выбрать доверительного управляющего. Да, здесь можно совершить ошибку. Но если стратегия пассивная, то комиссии будут низкими, и это позволит вам получить доход, средний по рынку. Это гораздо проще, чем самому составлять портфель, который повторяет среднее значение по рынку.

«НЕ НАДО СЛЕПО ДОВЕРЯТЬ ТОМУ, ЧТО СКАЖЕТ КЛЕРК»

- А если управляющий советует купить какой-то непонятный продукт?

- Это следующий совет. Сначала пойми, как работает инструмент, а потом уже его покупай. Не надо покупать фьючерс или структурный продукт, если не знаешь, что это такое. Если вы пришли в банк, и клерк вам советует купить тот или иной инструмент, вы должны понимать, что клерк вам советует только то, что ему кто-то написал на бумажке. Он в этом, скорее всего, ничего не понимает. Поэтому не надо доверять только тому, что скажет клерк. Есть среди них еще такие, которые начинают импровизировать. То есть им человек задает вопросы, чтобы лучше в этом разобраться, а вместо того, чтобы сказать: «Я в этом ничего не понимаю», они начинают придумывать. И иногда допридумывают до того, что просто вводят в заблуждение покупателя финансового продукта.

Мы как регулятор стараемся, и у нас есть большие успехи по борьбе с недобросовестными практиками впаривания ненужных, сложных инструментов населению, но этой защиты недостаточно. Гражданин должен точно понимать, что истина - в документации. Ему нужно читать договоры, которые он подписывает, и учебники, которые описывают, как работают те или иные инструменты. К тому, кто вас проводит на фондовый рынок, кто предоставляет вам сервисы, вы должны быть чрезвычайны требовательны, и у вас должен быть некий скептицизм относительно того, что они говорят и что они делают.

- В представлении большинства людей финансовый консультант – это тот, кто сидит в офисе финансовой компании, будь то банк, брокерская компания и т.д. То есть человек приходит в банк, там сидит человек в пиджаке, галстуке, импозантно выглядящий, красиво говорящий, рисующий какие-то красивые графики. И ему сложно противостоять, когда он говорит: смотрите, доход – до 15% годовых, это в три раза больше, чем по депозиту…

- Если у вас несколько миллионов рублей, то, наверное, человек в галстуке действительно согласится с вами встретиться. Если у вас нет столько денег, чтобы инвестировать, то, скорее всего, это будет робот, который будет вам предлагать некие инвестиционные решения, исходя из вашего риск-профиля, после того как вы заполните анкету, и этот риск-профиль машина сама определит.

- В любом крупном банке сейчас вас встречает человек в пиджаке, с галстуком, в отдельной комнатке за стеклянной стеной будет сидеть. Если у вас больше 100 тысяч рублей, вас начинают обрабатывать именно так.

- Да. Но вы должны понимать, что этот человек там сидит не для того, чтобы дать вам финансовую консультацию. Его задача – создать атмосферу доверия и продать нечто, что кто-то придумал для вас. Если вам предлагают слишком большую доходность, вспомните еще одну истину, что рынок не может быть источником гарантированной доходности. Если тот или иной актив вчера вырос на 15% годовых, это означает, что вряд ли он сегодня вырастет на 15% годовых. Потому что: а) он уже вырос, б) то, что было вчера, к будущему имеет мало отношения. Поэтому бойтесь финансовых консультантов, которые предлагают вам слишком красивые предложения с точки зрения цифр. Где-то там зарыт подвох, где-то там вокруг этого «сыра» выстроена мышеловка. Это надо четко помнить и понимать. Поэтому, если вас заинтересовало предложение, но удивило своей выгодностью, попробуйте найти дополнительный источник информации, чтобы перепроверить то, что вам предлагают.

- Лично я всем рекомендую открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), покупать для начала облигации и акции крупных компаний и делать это регулярно - например, раз в месяц или раз в квартал. Как вы относитесь к такому совету для начинающих?

- Вы абсолютно правы, что глупо не воспользоваться ИИСом. Государство дает налоговые льготы. И если ты – инвестор, который ставит перед собой цель не только научиться, но и заработать, - нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы увеличивать отдачу на вложенные средства. ИИС - это выгодно.

Второе. С облигациями действительно попроще – это инструмент, который человек с не очень большими знаниями, исходя из уровня рейтинга, может оценить. Потому что там есть доходность (как правило, она фиксированная), там есть срок погашения и там есть рейтинг. По этим трем компонентам можно сравнивать облигации друг с другом и выбирать некое соотношение риска и доходности.

- А что касается акций? Их как выбирать?

- С акциями намного сложнее. Потому что фактически вы покупаете даже не финансовые успехи этой компании, а именно отношение инвесторов к ней. Потому что сегодня фундаментальный анализ, показывающий отклонение стоимости акций от его фундаментальной оценки, он перестал работать. Мы живем в эпоху, когда все наработки, которые появились после Великой депрессии по фундаментальному анализу, они устарели, и отношение инвесторов к компании с точки зрения цены на акции сегодня значит гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Как ни парадоксально, но это так. Поэтому начинающим инвесторам я бы вообще не рекомендовал инвестировать в отдельные акции. Либо передайте деньги в пассивную стратегию и покупайте просто индексный фонд, и дальше вы будете зарабатывать на акциях среднее по рынку. Либо, как Уоррен Баффетт, посвятите себя этой профессии, получайте образование, бросьте другие занятия и углубитесь, станьте настоящим профессионалом, который будет постоянно этим заниматься. Потому что без знаний покупка отдельных акций – это все-таки больше игра, ставка на удачу. Хотя вам может казаться, что вы что-то там проанализировали, а на самом деле - нет, это немножко подкидывание монеты.

"Покупая акции, фактически вы покупаете даже не финансовые успехи этой компании, а именно отношение инвесторов к ней". Фото: Shutterstock

«СЕЙЧАС МИССЕЛИНГ - ЭТО НАРУШЕНИЕ ЭТИКИ, А НЕ БУКВЫ ЗАКОНА. МЫ ХОТИМ ЭТО ПОМЕНЯТЬ»

- В банках при этом многим вчерашним вкладчикам предлагают еще более сложные продукты – под видом «улучшенных депозитов». Мол, рисков нет, а доходность может быть выше. Что это такое? И как сделать так, чтобы при посещении банка нам не смогли это продать?

- Ну, правило номер один - если вы идете в молочный магазин, не надо там покупать бензин. Если у вас закончился депозит и вы приходите в банк и спрашиваете клерка - вот у меня закончился депозит, что вы мне посоветуете, а клерк начинает вам советовать купить какие-то облигации и т.д., то вы должны точно насторожиться. Особенно если вам начинают рассказывать какие-то сказки про то, что это гораздо лучше депозита. Депозит - это идеальный продукт с точки зрения защиты, доходности и возможностей его использования в любой момент. По закону вы в любой момент можете забрать свои деньги, доходность по депозиту фиксирована и государство в пределах одного миллиона четырехсот тысяч рублей защищает его. Такого сочетания нет ни у одного другого инструмента. Инвестиции - это совсем другое.

- Но доходность же сейчас очень маленькая…

- Она не во всех банках маленькая. Есть банки, которые предлагают депозиты и под 5%, и под 5,5%. Есть агрегаторы, которые помогают найти депозит с максимальной доходностью в шаговой доступности от вашего жилья. В регионах, где банковское обслуживание не является столь насыщенным, как Москва, Санкт-Петербург, можно маркетплейсом воспользоваться (Finuslugi.ru - Прим. Ред.). В любом случае, вы можете сегодня найти депозит с доходностью выше инфляции. Это означает, что вы выполняете функцию сбережений, то есть сохраняете реальную стоимость денег. Если вам в банке вместо депозита предлагают какой-то сложный продукт, а вы никогда, кроме депозитов, ничего не делали, точно надо насторожиться.

- А если человеку этот продукт уже продали? Что с этим делать? Мне буквально в последний месяц два человека - один из Москвы, один из региона - сказали, что им такой продукт продали. И я за голову схватился, когда увидел, что это за продукт. То есть, менеджеры банков ради комиссии, несмотря на рекомендации Центробанка этого не делать, продают такие продукты, в том числе пенсионерам. Можно ли от них отказаться?

- Еще раз хочу подчеркнуть. Вы отвечаете за ваши деньги и за ваши действия. Понятно, что эмоционально вас ввели в заблуждение. По сути, это мисселинг. То есть, вам продали то, что вы не хотели покупать. Но надо быть более дисциплинированными и бережливее относиться к собственным деньгам. Мы делаем многое, чтобы ограничить сами продажи. Но в конце концов покупает сам человек. Хотя продает финансовый институт. Мы сейчас подготовили проект закона, который 10 марта будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме. Он запрещает продажу такого рода инструментов до введения специального института тестирования. После того, как закон вступит в действие, будут созданы специальные тесты, и прежде чем человеку будет дано право приобрести такой продукт, он должен будет сдать такой экзамен. И если он не сдает этот экзамен, если он его не сможет сдать, то в этом случае он должен будет написать заявление. Примерный текст: «Несмотря на то, что я не сдал экзамен, что свидетельствует о недостаточности у меня знаний, тем не менее, я настаиваю, что я хочу приобрести такой продукт». Вот мы будем стремиться, чтобы сам текст заявления был сформирован таким образом, что на этом этапе 99,9% граждан отказались подписать такое заявление. То есть, поставить барьер на покупки продуктов, которые человек не понимает.

- Не будет ли такого эффекта, что человеку просто подсунут это заявление в кипе бумаг? Мол, не обращайте внимание, это пустая формальность…

- А это уже лечится надзором. Если мы будем видеть нарушения со стороны посредников, то у нас достаточно инструментов, чтобы это выявлять и пресекать. Сейчас этот мисселинг формально является лишь нарушением этики, а не нарушением буквы закона. Поэтому мы его должны перевести в нелегальную плоскость. Соответственно, объем мисселинга снизится.

«ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК - ЭТО БИЗНЕС, КОТОРЫЙ СТАРАЕТСЯ ЗАЛЕЗТЬ В ТВОЙ КОШЕЛЕК»

- Еще один важный аспект. Банки сейчас не предоставляют кредиты без страховок. То есть, в рекламе может говориться «от 6,9% годовых» или даже «от 3,9% годовых», но потом добавляется так называемая «финансовая защита - и эффективная ставка тут же прыгает до 12 - 13% годовых. Это же тоже введение в заблуждение и навязанная услуга?

- Прозрачность цены для потребителя - очень важный элемент. В этом плане у нас есть несколько законодательных инициатив, которые обязывают раскрывать структуру полной стоимости кредита. Реклама должна предполагать рекламирование именно тех цифр, которые формируют эту полную стоимость кредита. Для потребителя должно быть все понятно и прозрачно. Страховка должна быть отделена от кредита, и банк должен четко сказать: вот сколько стоит кредит, а вот столько - страховка. А когда начинается какое-то шельмование потребителя, то его просто вводят в заблуждение, привлекая низкой ценой, а дальше, когда он потратил время на то, чтобы пройти клиентский путь, ему уже отказываться от этого не хочется. Тем самым ограничивается право потребителя на добросовестный выбор. Мы с этим тоже боремся.

- Доходит до абсурда. Мне недавно звонил знакомый, который спрашивал - я хочу квартиру купить, мне что лучше взять: ипотеку или потребительский кредит? Я говорю: «В смысле? Ипотека же дешевле всегда». А он: «Мне банк предлагает потребительский кредит дешевле». Потом разобрались. Естественно, оказалось, что с учетом страховки реальная ставка была сильно выше, чем по ипотеке. А ведь мог переплатить…

- Потребитель должен немножечко быть скептичен относительно финансового рынка. Надо относиться к нему как к бизнесу, который стремится залезть в твой кошелек. Даже есть такая поговорка, что банки - это институты, которые в хорошую погоду пытаются тебе продать зонтик, а, когда начинают сгущаться тучи, пытаются его отобрать обратно. Надо быть скептичным, надо заботиться о своих деньгах, потому что вы - это главная линия обороны. Вы должны оборонять свои деньги. Мы, как регуляторы, делаем рынок менее опасным, но полностью исключить опасности, что вас обманут, введут в заблуждение, продадут вам ненужный продукт, мы это сделать в ближайшее время не сможем. Это культурное изменение, а культурное изменение требует времени. У нас сейчас большая работа по изменению именно этики отношений рынка со своим клиентом. Возможно, через несколько лет это будет абсолютно безопасно и человек будет доверять тому, что ему говорят. Сегодня это не так, поэтому защита денег от недобросовестных практик - это ваша задача. Регулятор будет делать свою работу и ее делает, но вы все-таки должны быть на стреме, что называется, и беречь свои деньги от потерь.

- Если вспомнить, лет 15 назад многие боялись держать деньги в банке, потому что он мог в любой момент лопнуть. Но потом появилось Агентство страхования вкладов. И все стало прозрачно и безопасно. Тут тоже ждем улучшений. Но есть один нюанс – они могут быть лишь в легальном секторе. А в нелегальном риски все равно остаются. Финансовых мошенников развелось очень много… Как понять, кто перед нами – нормальная финансовая организация или мошенник, выдающий себя за инвестиционного гуру?

- Простой пример. Чтобы купить лекарства, вы идете в аптеку. И это нормально. Но представьте, что у входа в метро стоит бабушка и продает те же таблетки, что вам нужны. Вы их купите у нее? Нет, конечно! Вот так же и на финансовом рынке. Нельзя в принципе рассматривать никакие предложения, вытекающие от финансовых посредников, у которых нет лицензии Центробанка. Никогда и никакие.

Финансовое здоровье - это тоже здоровье. Его тоже нужно беречь. Это то, как вы живете, это то, как вы себя чувствуете, это то, что вы себе можете позволить. Нет разницы между финансовым здоровьем и здоровьем биологическим. К сожалению, у нас достаточно молодой капитализм, мы в 1991 году в результате распада СССР получили новую страну, новую экономику. И у нас нет этой самой генетической памяти, которая делает невозможным использование левых квази-таблеток на финансовом рынке. И мошенники этим пользуются. Что они продают?

Мошенники продают мечту. И люди эту мечту иногда от безвыходности, иногда от малограмотности готовы покупать. Понятно, что вместо мечты вы получаете разочарование. Понятно, что эти мошенники очень часто меняют свои формы - они могут быть офисами, могут быть интернет-проектами, могут представляться детьми лейтенанта Шмидта. Если у нас нет такой генетической памяти, мы можем часто попадаться на их крючок. Что мы как регулятор делаем? Мы выявляем по 200 - 300 финансовых пирамид в год, закрываем нелегальные форекс-клубы и нелегальных кредиторов… К примеру, последние страшны тем, что за ними следуют нелегальные коллекторы. И какими способами они будут из вас вытаскивать деньги, страшно даже подумать. Каждый человек это должен воспринимать как аксиому. Бесплатный сыр - в мышеловке, хлеб продается в хлебном магазине, бензин - на бензоколонке, а лекарства – в аптеке. Если вы хотите покупать финансовые инструменты, идите к финансовому посреднику, который имеет лицензию Центрального банка. Это можно за пару секунд сделать на нашем сайте (www.cbr.ru).

- Очень многие россияне копят деньги на старость, но все-таки рассчитывают, что им в этом поможет государство. Пару лет назад Минфин и ЦБ планировали как-то видоизменить давно замороженную накопительную часть пенсии, но пока процесс затормозился. На каком этапе сейчас находится обсуждение? Появится ли что-то в ближайшее время?

- Прежде всего, накопительная пенсия гражданам доступна. Негосударственные пенсионные фонды продают такие продукты. Они называются пенсионными планами. Можете прийти туда и заключить такой договор. Чего не хватает? Не хватает софинансирования со стороны государства в виде налоговых стимулов и не хватает системы гарантирования. Мы сейчас над этим работаем. Система гарантирования позволит стопроцентно обезопасить некую минимальную сумму накоплений. Скорее всего, это будет тот же миллион четыреста тысяч рублей. Что касается налоговых стимулов, мы продолжаем это обсуждать с Минфином. Коллеги планируют внести этот законопроект в правительство в конце года. И я надеюсь, что он все-таки будет принят.

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