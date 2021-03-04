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В Центробанке хотят отделить стоимость кредита и навязанной страховки

Это позволит сделать тарифы банков более прозрачными
Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВ
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Сегодня банки помимо процентов зарабатывают сверхприбыль на комиссионных от страховых компаний.

Сегодня банки помимо процентов зарабатывают сверхприбыль на комиссионных от страховых компаний.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хитрость, ставшая повсеместной. Банки к каждому кредитному продукту теперь присоединяют страховку. Получается следующее. В рекламе клиентам обещают ставку «от 6,9% годовых», но потом добавляют так называемую «финансовую защиту» - и эффективная процентная ставка составляет уже 12% годовых. А это уже сложно назвать привлекательной ценой. Формально отказаться от страховки можно, но кредит от этого дешевле не станет. Получается иллюзия выбора. А банк помимо процентов зарабатывает еще и сверхприбыль на комиссионных от страховых компаний.

- Прозрачность цены для потребителя - очень важный элемент. В этом плане у нас есть несколько законодательных инициатив. Во-первых, реклама должна предполагать раскрытие именно тех цифр, которые формируют полную стоимость кредита. Во-вторых, страховка должна быть отделена от кредита, и банк должен четко сказать: вот сколько стоит кредит, а вот столько – страховка, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, для потребителя все должно быть понятно и прозрачно. Условно говоря, никаких «сюрпризов» при подписании договора выплывать не должно. А именно это сейчас в большинстве случаев и происходит.

- Когда начинается какое-то шельмование потребителя, то его просто вводят в заблуждение, привлекая низкой ценой, а дальше, когда он потратил время на то, чтобы пройти клиентский путь, ему уже отказываться от этого не хочется. Тем самым ограничивается право потребителя на добросовестный выбор. Мы с этим тоже боремся, - пояснил Сергей Швецов.

Полную запись разговора слушайте на сайте радио «Комсомольская правда», читайте на сайте kp.ru и в одном из ближайших номеров газеты.

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