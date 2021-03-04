В Центробанке дали простой совет, как не потерять все свои деньги

В ЦБ рассказали, как проще всего определить, кто перед вами – легальный финансовый консультант или мошенник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России бум частных инвестиций. Люди снимают деньги с депозитов и несут их на рынок недвижимости или на биржу. Но это в лучшем случае. Многие попадаются в ловушки финансовых мошенников. Они обещают сверхвысокий доход, а потом скрываются с деньгами наивных граждан. В ЦБ рассказали, как проще всего определить, кто перед вами – легальный финансовый консультант или мошенник.

- Простой пример. Чтобы купить лекарства, вы идете в аптеку. И это нормально. Но представьте, что у входа в метро стоит бабушка и продает те же таблетки, что вам нужны. Вы их купите у нее? Нет, конечно! Вот так же и на финансовом рынке. Нельзя в принципе рассматривать никакие предложения, вытекающие от финансовых посредников, у которых нет лицензии Центробанка. Никогда и никакие, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, свои финансы нужно беречь так же, как и собственное здоровье: «Это то, как вы живете, как вы себя чувствуете, что вы себе можете позволить».

- Мошенники продают мечту. И люди эту мечту иногда от безвыходности, иногда от малограмотности готовы покупать. Но вместо мечты они получают разочарование. Мошенники очень часто меняют свои формы - они могут быть офисами, могут быть интернет-проектами, могут представляться детьми лейтенанта Шмидта, - пояснил Сергей Швецов.

Центробанк ежегодно выявляет сотни нелегальных финансовых организаций. Это пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и нелегальные кредиторы.

- К примеру, нелегальные кредиторы страшны тем, что за ними следуют нелегальные коллекторы. И какими способами они будут из вас вытаскивать деньги, страшно даже подумать, - заявил первый зампред ЦБ. - Поэтому каждый человек должен воспринимать как аксиому следующий факт. Бесплатный сыр - в мышеловке, хлеб продается в хлебном магазине, бензин - на бензоколонке, а лекарства – в аптеке. Если вы хотите покупать финансовые инструменты, идите к финансовому посреднику, который имеет лицензию Центрального банка. Это можно за пару секунд сделать на нашем сайте.

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