В Центробанке объяснили, почему россияне не копят на пенсию

Пока откладывать деньги на старость не выгодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Система обязательных пенсионных накоплений в России заморожена с конца 2013 года. Новые отчисления туда не производятся. И хотя граждане могут копить на пенсию самостоятельно (например, открывать индивидуальные пенсионные планы в негосударственных пенсионных фондах), делают это очень немногие.

Во-первых, потому что нужно заключать договор на долгий срок. Во-вторых, потому что большинство фондов не гарантируют по таким продуктам какой-либо доход. В Минфине и ЦБ пару лет назад предлагали создать альтернативу и дать дополнительные стимулы. Чтобы гражданам было выгоднее откладывать деньги на старость.

- Чего не хватает? Не хватает софинансирования со стороны государства в виде налоговых стимулов и не хватает системы гарантирования. Мы сейчас над этим работаем. Система гарантирования позволит стопроцентно обезопасить некую минимальную сумму накоплений. Скорее всего, это будет тот же миллион четыреста тысяч рублей, который гарантируется системой страхования банковских вкладов, - заявил kp.ru первый зампред ЦБ Сергей Швецов. - Что касается налоговых стимулов, мы продолжаем это обсуждать с Минфином. Коллеги планируют внести этот законопроект в правительство в конце года. И я надеюсь, что он все-таки будет принят.

Напомним, сейчас по самостоятельным накоплениям на пенсию, если их делать через НПФ, можно получить социальный налоговый вычет и вернуть 13% от вложенных денег, но с суммы не больше 120 тысяч рублей (то есть, не более 15,6 тысячи рублей в год).

Полную запись интервью с Сергеем Швецовым слушайте на радио «Комсомольская правда», читайте на сайте kp.ru и в одном из ближайших номеров газеты.

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