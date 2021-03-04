Почему Путин верит в волонтеров

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле. Фото: REUTERS

Президент страны встретился с волонтерами, которые помогали согражданам бороться с пандемией и ее последствиями, в том числе, в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Владимир Путин живо реагировал на выступления участников, и предложил к обсуждению не только темы борьбы с коронавирусом и помощи тем категориям граждан, которые оказались наиболее уязвимы в это непростое время, но и перспективы развития волонтерского движения. В том числе, приход молодых и активных добровольцев в большую политику.

ИЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ — ВО ВЛАСТЬ?

«КП» попросила прокомментировать итоги встречи исполнительного директора Института региональных проблем Наталью Линдигрин.

- Молодежь, которая была на встрече с Путиным — это люди, которые могли бы представлять народ в новой Госдуме?

- Предполагаю, что задумка была такой: в волонтеры идут люди различных взглядов, но с одной целью — помочь нуждающимся в помощи. Не обязательно четко политически ориентированные и с каким то идеологическим подтекстом.

- Волонтерами могут быть правые, левые, центристы — но нацеленные на реальное действие?

- Да. Неравнодушные люди. Которые не могут смотреть, как кому то плохо, больно. Они стремятся помочь. Путин подчеркнул: власть хочет привлечь именно таких людей для работы. В том числе, в Госдуме. И не так важно, каких они взглядов. Президент же сказал, что говорил об этом и с руководством ЕР, и с другими партиями. То, что «Единая Россия» была названа первой — тут Путин подтвердил, что это его партия, и он ее лидер. Но не были обделены вниманием и другие политические силы.

- А другие политические силы, кроме «ЕР», обращаются к волонтерам?

- Не видела ярких примеров. Для ЕР тема волонтерская очень логична. И Медведев сделал заявление, что партия будет и дальше привлекать людей из этого движения. Что логично вытекает из деятельности, которую вели единороссы минувший «пандемийный» год со своим масштабным волонтерским проектом.

- Новые лица грядут?

- Обновление «Единой России» это вызовет. Тренд очевиден. Если придут люди, которые занимались таким нужным и полезным делом — это будет очень хорошо. Это подчеркнет, что Путин и Медведев настроены на обновление ЕР. И видят его не как самоцель — обновление ради обновления — а как обновление для привлечения активных и неравнодушных людей.

- Почему Путин такое внимание уделяет волонтерам в последние несколько лет?

- Он подчеркивает будущее волонтерского движения. Его поддержка для президента — не разовая пиар акция. Это игра в долгую. Долгосрочная периориентация общества, партий на новую этику. В которой будет ценится инициатива, соучастие в решение проблем нуждающихся. И эти ценностные ориентиры для всех участников политического процесса важны: хотите добиться успеха — должны двигаться вот в этом направлении.

- То есть, если ты готов бескорыстно помогать людям — у тебя высокий шанс на карьеру в политике?

- Ты можешь большего добиться. Да, в сегодняшних условиях у неравнодушных людей шансов больше. И пандемия показала, что доброта и соучастие, то с чем шли волонтеры, новая этика, получили у людей большую поддержку и отклик. У общества есть запрос на таких людей, во власти в том числе.

- Нынешние парламентарии далеки от народа?

- Они не далеки, но барьер между условным сенатором и депутатом и избирателем в провинции существует. Не у всех, но есть. Запрос от народа и сформировался из-за недостатка доступности, близкого контакта.

- Волонтеры — новая прослойка в обществе, которая изменит политический ландшафт?

- Скорее всего, так. Они отличаются от общественников, У нас же раньше обращались к общественникам, говоря, что вот он радеет за экологию, или за чьи-то права. Но они в массе своей были заинтересованы в развитии неких узких направлений. Волонтерство же - движение помощи людям, именно этого не доставало нам. Это увидел, в том числе, и президент.

Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ

У главы комитета по бюджету, экономике и собственности Томской гордумы Владимира Самокиша свой взгляд на диалог президента с волонтерами и выводами из него.

- Лидер страны зовет волонтеров во власть?

- Я обратился с идеей, чтобы волонтеров было больше в органах власти. На всех уровнях. Волонтерство — фильтр, который определяет активность и неравнодушие. Человек готов действовать в интересах тех, кому сложно. Чтобы достигать результатов. Раз человек такую способность демонстрирует — это и есть фильтр, через который пройдут потенциально полезные для общества люди.

- Но способность делать добро и умение писать законы — не одно и то же.

- Нет. Но я за то, чтобы больше людей из волонтерской среды становились политиками. При том многие волонтеры аполитичны — и это нормально. Но те, кто хотят идти дальше, видя проблемы в обществе нерешенные — такую возможность им предоставят. Президент эту идею поддержал — вовлекать в живые политические процессы активных волонтеров.

- Отчего президент уделяет этому такое внимание?

- Путин напомнил, что у волонтерского движения были свои пики — например, связанные с олимпиадой в Сочи. А повод сегодняшнего собрания — годовщина работы волонтерских штабов #МыВместе. Президент такое внимание уделяет, в том числе, потому, что общество столкнулось с серьезными проблемами, связанными с ковидом - и волонтеры тут оказывают большую поддержку. Огромное количество людей действовали бескорыстно в течении пандемийного года. Потому и видится тут потенциальная когорта новых политиков, которые могут и должны прийти во власть, существенно обновив ее.

- Верно ли ощущение, что из парламентских партий только «ЕР» так плотно работает с волонтерами?

- «Единая Россия» с точки зрения системности, действительно, работает с ними плотно — штабы открыты более чем в 80 субъектах федерации. Единороссы работали и в проектах «Бумеранг добра», «Спасибо врачам». Это была серьезная базовая установка от партийного руководства. Но и снизу шла инициатива — поддерживать волонтерское движение. Знаю, что были волонтеры и в других партиях. Но с точки зрения широты покрытия и интенсивности «ЕР» вне конкуренции.

- Вас не пугает, что придут молодые и дерзкие волонтеры и вытеснят «старых» депутатов — вас из гордумы, ваших коллег из Госдумы?

- У нас в гордуме уже появились такие люди, как Маша Худякова — она серьезный волонтер, помогавший и в доставке продуктов, и в поддержке врачей. То есть процесс уже запущен. Неравнодушные люди во власти полезны. Пусть у них где-то не хватает опыта в законотворчестве. Но это — дело наживное. Вопрос — в стремлениях и в мотивации. Когда пришел не для себя, а для других. Это позитивный маркер, который позволяет и парторганизациям видеть — у нас есть люди, показавшие себя в работе на благо общества. Если меня кто-то сместит из молодежи, более цепкой, хваткой — буду только рад. У нас вообще установка — мы хотим вырастить тех, кто нас подвинет.

- Волонтеры — консолидируют общество?

- Волонтеры сами выберут, от какой партии идти во власть — если они этого захотят. Их деятельность — это построение большой солидарности. Мы возвращаем культуру взаимопомощи. Это неполитический эффект волонтерства. Главное — они готовы приносить помощь другим. Мы в «ЕР» считаем, что грех не воспользоваться энергией таких людей, чтобы дать им шанс поучаствовать в политике. Если же человек принципиально аполитичен, но при том волонтер и хочет помогать — ну пусть работает волонтером.

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