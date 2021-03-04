Звездный нумеролог рассказала, что будет с браком Павла Мамаева после очередной измены

Павел и Алана Мамаевы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семью футболиста Павла Мамаева сотрясает очередной скандал: на днях жена Алана вновь уличила мужа в неверности. Мол, пока спортсмен был на сборах в Испании, он закрутил роман с молоденькой красавицей-брюнеткой и даже не позаботился замести следы. Обманутая супруга заявила, что не намерена давать изменщику второго шанса, а потом и вовсе случилось страшное: Алана попала в больницу с отравлением. Не исключено, что это была попытка суицида...

Что ждет темпераментную пару - примирение или все же развод, "Комсомольской правде" рассказала нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляет прогнозы для доброй половины шоу-бизнеса. В свое время она точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева, свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше... Кстати, еще один прогноз нумеролога сбылся на днях: четыре года назад Клара говорила, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженятся, а после 30 актриса родит режиссеру малыша. Так и вышло - позавчера 32-летняя Паулина стала мамой.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Павел Мамаев родился 17 сентября 1988 года - в нумерологии эта дата называется "днем стойкости". Он носитель двух знаков артистизма. Личность самодостаточная, всеми любимая, баловень судьбы. Талантливый, не жадный, все двери перед ним открыты, - перечисляет Клара Кузденбаева. - Но при этом характер деспотичный, к тому же Павел энергетический вампир. Когда энергии не хватает, он может резко разговаривать с окружающими, о чем потом, конечно, сожалеет. Нынешний период до дня рождения у Мамаева очень сложный, это время спада. Особенно осторожным ему следует быть с 13 по 25 апреля, с 13 по 22 мая и с 9 по 18 июня: в эти дни существует опасность травм, высока вероятность конфликтов, не стоит садиться за руль.

По словам нумеролога, после дня рождения ситуация выровняется, но самый лучший период для футболиста наступит в 34 года. А в 36 он заработает огромные деньги и сделает крупные покупки.

- Алана родилась 7 сентября 1987 год - в "день стремящихся к успеху", и это действительно ее жизненная программа, - уверена наш эксперт. - Она, также как и Павел, носитель знака артистизма и также испытывает нехватку энергии, которая чревата перепадами настроения. Так как у супругов в программе одинаковый знак, это значит, что брак уготован судьбой. Они никогда не разведутся, но Алане нужно менять своё поведение и характер. Она считает, что проблема заключается в муже, но это не так - проблема в ней самой.

По расчетам нумеролога, Мамаева не слышит супруга, очень уперта и крайне категорична: для неё существует только хороший и плохой, белый и чёрный - серого нет. А еще любит раздувать из мухи слона. К тому же, страдает от комплексов и заниженной самооценки.

- Чтобы исправить ситуацию в семье, ей нужно заниматься энергетическими практиками - медитацией, работой с психологом, - советует Клара Кузденбаева. - Алана должна стремиться к росту, быть в центре внимания, излучать улыбку и позитив. А она, наоборот, подвержена депрессии. Когда энергии не хватает у обоих, партнёр ищет отношения на стороне. Если Алана исправится, ситуация в семье наладится. Ей стоит заняться своей реализацией: быть домохозяйкой противопоказано, а еще всегда нужно превозносить себя в глазах мужа, говоря, что лучшей жены у Павла никогда не будет. Если жена научится наполняться энергией и находить во всем золотую середину вместо крайностей, тогда их брак будет счастливым и крепким.

Кстати, этот год у жены футболиста проходит на максимальном подъеме, а это значит, что до дня рождения Алана может забеременеть и в следующем году родить ребёнка.

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