«Крибрум»: в фальсификацию истории России втягивают блогеров постсоветских стран

Памятник герою Советского Союза Зое Космодемьянской в Тамбове. Фото: Zuma/TACC

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» российский президент Владимир Путин заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам». Сегодня этому тезису трудно что-то противопоставить.

Мы уже привыкли, что в интернете можно найти все, но больше не готовы мириться с тем, что, это вот это «все» стало самостоятельно находить глаза и уши наших детей. Обострились эти все родительские чувства как раз недавно, во время пандемии, когда школьники стали больше времени общаться в интернете.

Изучением влияния социальных сетей на неокрепшие умы занимались и раньше, но тут к проблеме активно подключились профессионалы. И они обнаружили, что против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России.

ДВА ЛЖИВЫХ МИФА О ЗОЕ

Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне.

Сотрудники «Крибрума» поделились с «Комсомолкой» своим свежим исследованием, которое показывает определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской.

- Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы, - объясняет президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Сотрудники «Крибрума» поделились с «Комсомолкой» своим свежим исследованием, которое показывает определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской.

Во вступлении к работе экспертов говорится, что впервые героический образ Зои Космодемьянской подвергся атакам еще в начале 1990-х годов. Тогда появилось сразу два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена»(и как вариант мифа - ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43* от 31.10.1991 г.

- Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни, - отмечает Игорь Станиславович.

АТАКИ ИМЕЮТ ЦИКЛИЧНОСТЬ И ИМЕНА

Исследование рассказывает о том, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни».

Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Н. Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей».

Указывается в исследовании также взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров: «В 09.12.2016 в издании Insider появляется публикация * А. Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей».

Позже Бильжо откажется от "своей" версии, но "среди части пользователей теория приобрела популярность и упоминается по сей день".

А вот упоминание об еще одном гражданине нашей страны, которого просто коробит от подвига московской школьницы: А. Невзоров впервые высказался о Зое в 2017 году, но тогда его фраза «Космодемьянская стала плодом сталинского режима» не привлекла такого широкого внимания, как «Зоя - фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма.

Сравнение тэгов на тему подвига Космодемьянской в 2014 и 2021 гг.

В этом году впервые на тропу диванных диверсантов проявили себя в сети отдельные коммунисты. Они раскритиковали снятый при поддержке РВИО фильм, а также «попытку эксплуатации советского прошлого». В этом многие граждане увидели больше ревности, чем злого умысла.

По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы.

«Это происходит, каким бы ни было информационное поле», - говорится в анализе данных.

ДИВАННЫЕ ДИВЕРСАНТЫ И ЗОЯ

И все же исследование комментариев в сети выявило, что несмотря на нападки «подавляющее большинство сообщений о Космодемьянской «имеет позитивный контекст по отношению к личности девушки». Основная аудитория относится к ней как «героине и готова защищать от нападок критиков».

- Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя - герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года, - отмечает Ашаманов.

Эксперты «Крибрума» выяснили, что наиболее популярной площадкой обсуждения подвига Зои стала социальная сеть «ВКонтакте». Но в 2015-2016 годы из-за роста числа иностранных авторов (в основном из Украины) увеличилась доля сообщений в Facebook. И их большинство высказывалось о Зое в негативном ключе. Но на фоне всего российского контента на эти негативные тезисы пришлось до 10% от всех сообщений, 34% лайков и 3% просмотров. В общем, жалкие потуги. Но не замечать их тоже нельзя.

В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы: «если в 2015-2016 годы наибольшую активность по сравнению с пользователями из других стран проявляли пользователи из Украины: именно на них пришлась основная часть негатива, распространяемого в Facebook. Однако позже их доля снизилась. За то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана. Это может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией».

География авторов сообщений.

Тут можно порассуждать: доля русскоязычных блогеров на Украине резко упала. Многие, кто хорошо учился и знал языки, предпочли уехать из Украины, после чего сменили род деятельности. Тем же националистам, что сегодня остались на Украине без знания английского и русского языка уже не доверяют писать даже комментарии.

ЭТО БАНАЛЬНАЯ РУСОФОБИЯ

Согласно выводам исследования «Крибрума» через нападки на Зою продвигается тезис, что диверсантка «не могла рассуждать здраво и не осознавала своих действий».

- Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста, - констатирует факты Игорь Ашманов.

Эксперт также отметил новое явление: активное участие украинских пользователей в создании негативных ассоциаций связаных с конфликтом на Донбассе («З. Космодемьянская - часть путинской пропаганды, как русские на Донбассе»). Из этого они делают вывод, что дегероизация подвига Зои Космодемьянской напрямую связана с банальной русофобией, которую активно продвигают в социальных сетях.

- Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом, - делает вывод Ашманов. Подробнее с исследованием «Крибрума» можно ознакомиться здесь.

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