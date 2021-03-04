В Центробанке объяснили риски игры на бирже и дали семь советов начинающим инвесторам

В России уже открыто более 10 миллионов брокерских счетов. Фото: Shutterstock

В России настоящий бум частных инвестиций. Всего открыто более 10 миллионов брокерских счетов. Причем многие начинающие инвесторы совершают одни и те же ошибки.

Например, начинают активно спекулировать, вдохновленные идеями многочисленных финансовых гуру и консультантов, обещающих, что такая активная стратегия позволит много и быстро заработать. Зачастую это приводит к обратному результату. Чтобы не потерять все свои деньги на бирже, нужно соблюдать несколько важных правил, считает Сергей Швецов.

Совет №1

«Нельзя инвестировать последние деньги»

- Сначала накопите подушку безопасности (а она должна составлять от 9 месяцев до 2 лет вашего уровня потребления). Если получилось накопить больше, то уже с излишками стоит идти на рынок. Если вы идете инвестировать, отдав все, что у вас есть, то это слишком дорогой опыт, этого делать ни в коем случае нельзя. Поначалу это должны быть небольшие суммы, которые вам не жалко потерять.

Совет №2

«Определитесь, кто вы – пассивный или активный инвестор»

- Как пишет знаменитый инвестор Уоррен Баффет, если вы хотите обыгрывать рынок, вы должны собирать абсолютно все новости, вы должны изучать компании, в которые вы инвестируете, вы должны изучать людей, которые руководят этими компаниями, вы должны изучать продукты, которые выпускают эти компании. То есть вы должны знать про эти компании абсолютно все. И учитывая ограничения, которые есть у нормального человека (и даже у профессионального инвестора), таких имен может быть 10 - 20. Вы не можете досконально изучить 500 компаний. Поэтому те люди, которые стремятся обыгрывать рынок, они становятся профессиональными инвесторами. И они должны все 24 часа тратить на то, чтобы изучать компании, в которые они инвестируют. Тем же людям, которые не хотят это делать, пассивные стратегии более показаны. Лучше вложиться в индексный фонд или отдать деньги в управление профессионалам, чем пытаться обыграть рынок просто так, не на основе знаний.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Фото: Максим Стулов Ведомости/ТАСС

Совет №3

«Не кладите яйца в одну корзину»

- К сожалению, ни один учебник и ни один лектор, ни один чиновник не научит, как разбогатеть на рынке капитала. Мы можем только рассказывать, как не потерять там деньги. Потому что, если бы был рецепт, как разбогатеть, все были бы богатыми. Такого рецепта не существует. Однако наработан опыт, как не потерять. Главное правило - не клади яйца в одну корзину. Если вы решили выйти на рынок инвестиций, наверное, неправильно на все деньги купить одну акцию или даже несколько акций. Должно быть разнообразие, то есть часть инвестиций – в акции, часть – в облигации, могут быть еще какие-то инструменты. Это разнообразие позволяет портфелю быть устойчивым и снижаться в цене меньше, чем снижается какой-то один актив, если бы портфель состоял из одного актива.

Совет №4

«Сначала изучите, а потом вкладывайте»

- Не надо покупать фьючерс или структурный продукт, если не знаешь, что это такое. Сначала поймите, как работает инструмент, а потом уже его покупайте. Истина - в документации. Нужно читать договоры, которые вы подписываете, и учебники, которые описывают, как работают те или иные инструменты. К тому, кто вас проводит на фондовый рынок, кто предоставляет вам сервисы, вы должны быть чрезвычайны требовательны, и у вас должен быть некий скептицизм относительно того, что они говорят и что они делают.

Совет №5

«Не клюйте на обещания сверхвысокой доходности»

- Если вам предлагают слишком большую доходность, вспомните еще одну истину, что рынок не может быть источником гарантированной доходности. Если тот или иной актив вчера вырос на 15% годовых, это означает, что вряд ли он сегодня вырастет на 15% годовых. Потому что: а) он уже вырос, б) то, что было вчера, к будущему имеет мало отношения. Поэтому бойтесь финансовых консультантов, которые предлагают вам слишком красивые предложения с точки зрения цифр. Где-то там зарыт подвох, где-то там вокруг этого «сыра» выстроена мышеловка. Это надо четко помнить и понимать. Поэтому, если вас заинтересовало предложение, но удивило своей выгодностью, попробуйте найти дополнительный источник информации, чтобы перепроверить то, что вам предлагают.

Совет №6

«Пользуйтесь налоговыми льготами»

- Глупо не воспользоваться индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС). Государство дает налоговые льготы. И если ты – инвестор, который ставит перед собой цель не только научиться, но и заработать, - нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы увеличивать отдачу на вложенные средства. ИИС - это выгодно.

Совет №7

«Выбирайте облигации и индексные стратегии»

- С облигациями попроще – это инструмент, который человек с не очень большими знаниями, исходя из уровня рейтинга, может оценить. Потому что там есть доходность (как правило, она фиксированная), там есть срок погашения и там есть рейтинг. По этим трем компонентам можно сравнивать облигации друг с другом и выбирать некое соотношение риска и доходности. С акциями намного сложнее. Потому что фактически вы покупаете даже не финансовые успехи этой компании, а именно отношение инвесторов к ней. Потому что сегодня фундаментальный анализ, показывающий отклонение стоимости акций от его фундаментальной оценки, он перестал работать.

Мы живем в эпоху, когда все наработки, которые появились после Великой депрессии по фундаментальному анализу, они устарели, и отношение инвесторов к компании с точки зрения цены на акции сегодня значит гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Как ни парадоксально, но это так. Поэтому начинающим инвесторам я бы вообще не рекомендовал инвестировать в отдельные акции. Передайте деньги в пассивную стратегию и покупайте просто индексный фонд, и дальше вы будете зарабатывать на акциях среднее по рынку.

Потому что без знаний покупка отдельных акций – это все-таки больше игра, ставка на удачу. Хотя вам может казаться, что вы что-то там проанализировали, а на самом деле - нет, это немножко подкидывание монеты.

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