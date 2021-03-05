Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
История современности

Хрущев не дал воздвигнуть пантеон для Сталина

"КП" посмотрела архивные проекты, которыми собирались увековечить память об «отце народов»
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Хрущев (справа) со Сталиным вместе не раз стояли на Мавзолее, но вот пантеон для усопшего вождя народов Никита Сергеевич возводить не хотел. Фото: akg-images/EAST NEWS

Хрущев (справа) со Сталиным вместе не раз стояли на Мавзолее, но вот пантеон для усопшего вождя народов Никита Сергеевич возводить не хотел. Фото: akg-images/EAST NEWS

5 марта 1953 года умер вождь страны Советов Сталин. Комиссию по организации похорон возглавил Хрущев. Политбюро уже 6 марта решило, что тело любимого вождя надо сохранить. Но как и где? Появились потрясающие своим размахом проекты. «КП» обнаружила в архиве постановления, чертежи и даже расценки - каким партия и народ видели пантеон для Сталина, Ленина и других видных людей страны.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Но отмотаем пленку чуть назад. Еще весной 1941-го, когда Ленин второе десятилетие почивал в Мавзолее, а Сталин готовился к войне с Гитлером, в Госплан СССР и газету «Правда» поступил проект коммуниста, идеалиста и архитектора Боголепова. Товарищ Боголепов выдвинул идею «Парка-памятника лучшим людям Советского Союза». Туда он планировал переместить и тело Ильича, и останки других почивших идолов революции вроде Свердлова, Дзержинского, Кирова и Орджоникидзе.

Но грянула Великая Отечественная. Стало не до парка-памятника. Однако 11 марта 1953 года, через неделю после кончины Сталина, все тот же Боголепов снова отправляет своей прожект в ЦК КПСС - товарищу Маленкову (премьеру и секретарю ЦК). И в Совет Министров - товарищу Берии. В только что вышедшем постановлении ЦК и Совмина «О сооружении пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны» товарищ Боголепов находит прямые отголоски своей выстраданной годами идеи! Он знал, он предчувствовал! Воодушевленный автор пишет:

«Не целесообразно ли строить намеченный пантеон за городом в красивой местности с одновременным проектированием непременно метро?» И ссылается на Китай, где уже начали проектировать памятник героям революционной борьбы, павшим... за последние сто лет.

На письме Боголепова две визы. Маленков прочел - и отправил Хрущеву. Внизу приписка: «Товарищу Хрущеву доложено». 19 марта прожект отправлен в архив.

После смерти Сталина возникло много желающих увековечить вождя, например, поместив его в куб из суперпрочного стекла.

После смерти Сталина возникло много желающих увековечить вождя, например, поместив его в куб из суперпрочного стекла.

ДЕНЬГИ ОТ НАРОДА

10 марта 1953-го управделами ЦК КПСС Крупин докладывает Маленкову, что в 132-е почтовое отделение Москвы со всей страны идут денежные переводы. Их уже - на 1 миллион и 339 тысяч рублей! Большинство колхозников, рабочих и учителей шлют трудовые рубли на венки для любимого вождя. Но поступили и пять первых переводов «на сооружение пантеона». Так, домохозяйки уличного комитета города Пушкино «переводят 565 рублей и просят эти скромные средства приобщить к делу сооружения пантеона - памятника вечной славы великим людям нашей эпохи».

Снова две визы. От Маленкова - Хрущеву: «Надо посоветоваться». Внизу: «Т. Хрущев ознакомился». И вскоре: «В архив».

Начальник Московского почтамта Бушуев телеграфирует Хрущеву, что всего за пять дней поступило 970 переводов на 1,5 млн рублей, а управделами ЦК не указывает, куда же деньги перечислять.

Но в управлении и сами не знают, что делать. И 17 марта вновь пишут Никите Сергеевичу: мол, поступило 1249 переводов на 1 млн 682 тыс. 300 рублей. Из них 38 переводов почти на 55 тысяч - на пантеон.

Профессиональных проектов пантеона было более 10. Вверху - проект архитектурной школы-мастерской академика И. Жолтовского. Фото: mos.ru

Профессиональных проектов пантеона было более 10. Вверху - проект архитектурной школы-мастерской академика И. Жолтовского. Фото: mos.ru

В МРАМОРЕ И ГРАНИТЕ

Архитекторы включились в борьбу за «спецзаказ» с 12 марта. Первым отреагировал известный архитектор Б. В. Ионов. Он отправил Хрущеву три варианта.

В первом предложил поставить пантеон на магистрали от МГУ до Дворца Советов на площади 250 на 350 м. Окружить его гигантской стеной высотой 15 м и толщиной 4 м (для возможности захоронений в этой стене). К центральному сооружению пантеона диаметром 50 м и высотой 100 м (со звездным шпилем) и толщиной стен до 6 м должна вести магистраль шириной с футбольное поле. Для чего? Для демонстраций трудящихся! В центре пантеона - склеп с телами Ленина и Сталина. А их барельефы из мрамора и гранита - у главного входа в соседстве с барельефами Маркса и Энгельса. Ряды гранитных колонн, бронза, золото на шпиле. Глаз не оторвать...

«По архитектурной и цветовой выразительности здание должно быть выдержано в строгих формах, - писал товарищ Ионов, - цвет стен и колонн темный, но бодрый, говорящий о победном шествии коммунизма».

Во втором варианте предлагается то же, но в стороне от магистрали и с пристройкой 4-этажных трибун.

Ну, а третий вариант - на Красной площади. На месте... ГУМа. На участке 200 на 165 м со стенами в два ряда для захоронений и с трибунами для руководства страны. «В этом случае надо будет передвинуть или разобрать здание Исторического музея, - поясняет Ионов, - которое затесняет участок и не дает широкого прохода».

Стоимость работ он оценил в 250 млн рублей. Из них 150 млн - на здание, 10 - на стену, 22 - на отделку, 50 - на спецработы.

Виза: «Доложено. В архив».

Идея архитекторов Д. Чечулина, И. Боголепова и Л. Наумочева.

Идея архитекторов Д. Чечулина, И. Боголепова и Л. Наумочева.

ТОЛЬКО КРЕМЛЬ

Через день Маленков получает письмо от правления Союза архитекторов СССР. С. Чернышев, Г. Захаров и М. Рзянин просят организовать два конкурса. Закрытый - «с участием 10 - 15 виднейших мастеров советской архитектуры». И открытый всесоюзный конкурс.

Пометки схожие. Маленков адресует Хрущеву. А тот: «Ознакомился».

Еще через несколько дней подключается Академия архитектуры СССР. М. Осмоловский и В. Рязанов шлют советскому премьеру не только три страницы с предложениями, но и схему, где пантеон вписан в ансамбль Кремля.

Уважаемые архитекторы считают, что главных вопроса всего три: место, строительный объем и идейно-художественный образ (деньги, видимо, проблемой не считаются).

Вероятных мест для пантеона называют тоже три:

1. Красная площадь - по оси Мавзолея, так, чтобы «пантеон был доминирующим в архитектурном ансамбле».

2. Софийская набережная, напротив Кремля, между москворецкими мостами, рекой и каналом.

3. «На ближайшей периферии центра города» - Ленинские горы, Сокольники, Поклонная гора.

Но академики от архитектуры признают узкие места своего предложения. Пантеон на месте ГУМа или на Софийской набережной - это же снос многих известных зданий! А другие участки слишком далеки от Кремля, с которым «исторически связаны в сознании народа» Ленин и Сталин. Да и граждане на Поклонной и в Сокольниках гуляют и расслабляются - какая там «мемориальность» и «возвышенность»?

В итоге единственным местом светила архитектуры называют сам Кремль! Юго-восточную его часть - с левой стороны при входе через Спасскую башню.

Письмо адресовано Маленкову, но его визы нет. Ну а внизу - традиционная пометка: «Доложено тов. Хрущеву». В архив отправлено в октябре 1953-го.

Один из 10 проектов пантеона, автор которого А. Власов взял за основу античный храм.

Один из 10 проектов пантеона, автор которого А. Власов взял за основу античный храм.

ГДЕ-ТО НА ЛЕНИНСКОМ

Лишь 2 июня 1954 г. вышло постановление Совмина СССР, которое касалось программы и условий конкурса «На лучший проект сооружения в Москве пантеона-памятника вечной славы великих людей Советской страны».

Там уже не было никакого Кремля и его ближайших окрестностей. Место - 3,5 км южнее нового здания МГУ (примерно на пересечении улицы Крупской с Ленинским проспектом. - Ред.). Пантеон «должен быть простым, монументальным и величественным». И уже никакого гигантизма - объем не более 80 тысяч кубометров (в 1953 году предлагали 250 - 300). Но долговечные и высококачественные материалы в постановлении указаны.

Обязателен зал, где установят саркофаги с телами Ленина и Сталина (последний в тот момент еще находится в Мавзолее, соседствуя с Ильичом). Предполагался также один или несколько залов, где красиво разместят урны с останками других выдающихся деятелей страны Советов, которые уже покоились у Кремлевской стены.

За лучшие проекты пантеона предусматривалось 15 премий. Первая - 50 тысяч рублей. Две вторые - по 30 тысяч, и две третьи - по 20 тысяч рублей. 10 поощрительных премий по 10 тысяч рублей.

Всего на подготовку выделялось почти полмиллиона рублей.

Но к моменту объявления конкурса уже был низвергнут «всесильный» соратник Сталина Лаврентий Берия. Пошатнулись позиции и другого верного сталинца - премьера Маленкова. А Хрущев набирал силу и уже продавил передачу Крыма Украинской ССР. До ХХ съезда партии, где он развенчает культ личности Сталина (а пантеон - разве не эхо культа?), оставалось полтора года.

Но идею гигантского сооружения - склепа для Ленина, Сталина и вождей помельче - Хрущев, скорее всего, мысленно похоронил еще в 1953-м. Потому и отвечал на все предложения по пантеону односложно: «Ознакомлен» - и спускал их в архив (где их в итоге и обнаружил журналист «КП»).

Последний документ, который удалось найти в архивах, где упоминается пантеон, датирован 28 декабря 1956-го. В выписке из протокола № 66 Президиума ЦК КПСС предлагается утвердить «прилагаемый проект Совмина СССР о месте сооружения в Москве Дворца Советов и памятника Ленину». В документе Мосгорисполкому поручается подкорректировать схему планировки и застройки Юго-западного района Москвы в связи с размещением здесь и дворца, и памятника Ильичу, «предусмотрев место для сооружения пантеона - памятника вечной славы».

О Сталине речи уже нет. А вскоре и про дворец с пантеоном забудут: стране не хватало денег на более насущные нужды.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛИ

При нападении - спрятать в шахте

Изобразить в пантеоне 60 национальностей Советского Союза (цифра привязана к общему числу союзных и автономных республик. - Ред.).

Под главным зданием сделать шахту, куда саркофаги опускались бы при воздушном нападении.

Сделать памятник - курган из земли всех частей СССР.

Соорудить пантеон под Спасской башней.

Автор благодарит Российский госархив новейшей истории (РГАНИ) за помощь в подготовке материала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Сталин начал террор и были ли у вождя народов двойники

Историки ответили «КП» на самые популярные вопросы о генералиссимусе (подробности)

«Сталин воевал по глобусу и был отравлен?»: 12 мифов об «отце народов»

5 марта 1953 года не стало советского генералиссимуса, в жизни и смерти которого до сих пор много загадок (подробности)

О РАЗНОМ