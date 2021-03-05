Хрущев не дал воздвигнуть пантеон для Сталина

Хрущев (справа) со Сталиным вместе не раз стояли на Мавзолее, но вот пантеон для усопшего вождя народов Никита Сергеевич возводить не хотел. Фото: akg-images/EAST NEWS

5 марта 1953 года умер вождь страны Советов Сталин. Комиссию по организации похорон возглавил Хрущев. Политбюро уже 6 марта решило, что тело любимого вождя надо сохранить. Но как и где? Появились потрясающие своим размахом проекты. «КП» обнаружила в архиве постановления, чертежи и даже расценки - каким партия и народ видели пантеон для Сталина, Ленина и других видных людей страны.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

Но отмотаем пленку чуть назад. Еще весной 1941-го, когда Ленин второе десятилетие почивал в Мавзолее, а Сталин готовился к войне с Гитлером, в Госплан СССР и газету «Правда» поступил проект коммуниста, идеалиста и архитектора Боголепова. Товарищ Боголепов выдвинул идею «Парка-памятника лучшим людям Советского Союза». Туда он планировал переместить и тело Ильича, и останки других почивших идолов революции вроде Свердлова, Дзержинского, Кирова и Орджоникидзе.

Но грянула Великая Отечественная. Стало не до парка-памятника. Однако 11 марта 1953 года, через неделю после кончины Сталина, все тот же Боголепов снова отправляет своей прожект в ЦК КПСС - товарищу Маленкову (премьеру и секретарю ЦК). И в Совет Министров - товарищу Берии. В только что вышедшем постановлении ЦК и Совмина «О сооружении пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны» товарищ Боголепов находит прямые отголоски своей выстраданной годами идеи! Он знал, он предчувствовал! Воодушевленный автор пишет:

«Не целесообразно ли строить намеченный пантеон за городом в красивой местности с одновременным проектированием непременно метро?» И ссылается на Китай, где уже начали проектировать памятник героям революционной борьбы, павшим... за последние сто лет.

На письме Боголепова две визы. Маленков прочел - и отправил Хрущеву. Внизу приписка: «Товарищу Хрущеву доложено». 19 марта прожект отправлен в архив.

После смерти Сталина возникло много желающих увековечить вождя, например, поместив его в куб из суперпрочного стекла.

ДЕНЬГИ ОТ НАРОДА

10 марта 1953-го управделами ЦК КПСС Крупин докладывает Маленкову, что в 132-е почтовое отделение Москвы со всей страны идут денежные переводы. Их уже - на 1 миллион и 339 тысяч рублей! Большинство колхозников, рабочих и учителей шлют трудовые рубли на венки для любимого вождя. Но поступили и пять первых переводов «на сооружение пантеона». Так, домохозяйки уличного комитета города Пушкино «переводят 565 рублей и просят эти скромные средства приобщить к делу сооружения пантеона - памятника вечной славы великим людям нашей эпохи».

Снова две визы. От Маленкова - Хрущеву: «Надо посоветоваться». Внизу: «Т. Хрущев ознакомился». И вскоре: «В архив».

Начальник Московского почтамта Бушуев телеграфирует Хрущеву, что всего за пять дней поступило 970 переводов на 1,5 млн рублей, а управделами ЦК не указывает, куда же деньги перечислять.

Но в управлении и сами не знают, что делать. И 17 марта вновь пишут Никите Сергеевичу: мол, поступило 1249 переводов на 1 млн 682 тыс. 300 рублей. Из них 38 переводов почти на 55 тысяч - на пантеон.

Профессиональных проектов пантеона было более 10. Вверху - проект архитектурной школы-мастерской академика И. Жолтовского. Фото: mos.ru

В МРАМОРЕ И ГРАНИТЕ

Архитекторы включились в борьбу за «спецзаказ» с 12 марта. Первым отреагировал известный архитектор Б. В. Ионов. Он отправил Хрущеву три варианта.

В первом предложил поставить пантеон на магистрали от МГУ до Дворца Советов на площади 250 на 350 м. Окружить его гигантской стеной высотой 15 м и толщиной 4 м (для возможности захоронений в этой стене). К центральному сооружению пантеона диаметром 50 м и высотой 100 м (со звездным шпилем) и толщиной стен до 6 м должна вести магистраль шириной с футбольное поле. Для чего? Для демонстраций трудящихся! В центре пантеона - склеп с телами Ленина и Сталина. А их барельефы из мрамора и гранита - у главного входа в соседстве с барельефами Маркса и Энгельса. Ряды гранитных колонн, бронза, золото на шпиле. Глаз не оторвать...

«По архитектурной и цветовой выразительности здание должно быть выдержано в строгих формах, - писал товарищ Ионов, - цвет стен и колонн темный, но бодрый, говорящий о победном шествии коммунизма».

Во втором варианте предлагается то же, но в стороне от магистрали и с пристройкой 4-этажных трибун.

Ну, а третий вариант - на Красной площади. На месте... ГУМа. На участке 200 на 165 м со стенами в два ряда для захоронений и с трибунами для руководства страны. «В этом случае надо будет передвинуть или разобрать здание Исторического музея, - поясняет Ионов, - которое затесняет участок и не дает широкого прохода».

Стоимость работ он оценил в 250 млн рублей. Из них 150 млн - на здание, 10 - на стену, 22 - на отделку, 50 - на спецработы.

Виза: «Доложено. В архив».

Идея архитекторов Д. Чечулина, И. Боголепова и Л. Наумочева.

ТОЛЬКО КРЕМЛЬ

Через день Маленков получает письмо от правления Союза архитекторов СССР. С. Чернышев, Г. Захаров и М. Рзянин просят организовать два конкурса. Закрытый - «с участием 10 - 15 виднейших мастеров советской архитектуры». И открытый всесоюзный конкурс.

Пометки схожие. Маленков адресует Хрущеву. А тот: «Ознакомился».

Еще через несколько дней подключается Академия архитектуры СССР. М. Осмоловский и В. Рязанов шлют советскому премьеру не только три страницы с предложениями, но и схему, где пантеон вписан в ансамбль Кремля.

Уважаемые архитекторы считают, что главных вопроса всего три: место, строительный объем и идейно-художественный образ (деньги, видимо, проблемой не считаются).

Вероятных мест для пантеона называют тоже три:

1. Красная площадь - по оси Мавзолея, так, чтобы «пантеон был доминирующим в архитектурном ансамбле».

2. Софийская набережная, напротив Кремля, между москворецкими мостами, рекой и каналом.

3. «На ближайшей периферии центра города» - Ленинские горы, Сокольники, Поклонная гора.

Но академики от архитектуры признают узкие места своего предложения. Пантеон на месте ГУМа или на Софийской набережной - это же снос многих известных зданий! А другие участки слишком далеки от Кремля, с которым «исторически связаны в сознании народа» Ленин и Сталин. Да и граждане на Поклонной и в Сокольниках гуляют и расслабляются - какая там «мемориальность» и «возвышенность»?

В итоге единственным местом светила архитектуры называют сам Кремль! Юго-восточную его часть - с левой стороны при входе через Спасскую башню.

Письмо адресовано Маленкову, но его визы нет. Ну а внизу - традиционная пометка: «Доложено тов. Хрущеву». В архив отправлено в октябре 1953-го.

Один из 10 проектов пантеона, автор которого А. Власов взял за основу античный храм.

ГДЕ-ТО НА ЛЕНИНСКОМ

Лишь 2 июня 1954 г. вышло постановление Совмина СССР, которое касалось программы и условий конкурса «На лучший проект сооружения в Москве пантеона-памятника вечной славы великих людей Советской страны».

Там уже не было никакого Кремля и его ближайших окрестностей. Место - 3,5 км южнее нового здания МГУ (примерно на пересечении улицы Крупской с Ленинским проспектом. - Ред.). Пантеон «должен быть простым, монументальным и величественным». И уже никакого гигантизма - объем не более 80 тысяч кубометров (в 1953 году предлагали 250 - 300). Но долговечные и высококачественные материалы в постановлении указаны.

Обязателен зал, где установят саркофаги с телами Ленина и Сталина (последний в тот момент еще находится в Мавзолее, соседствуя с Ильичом). Предполагался также один или несколько залов, где красиво разместят урны с останками других выдающихся деятелей страны Советов, которые уже покоились у Кремлевской стены.

За лучшие проекты пантеона предусматривалось 15 премий. Первая - 50 тысяч рублей. Две вторые - по 30 тысяч, и две третьи - по 20 тысяч рублей. 10 поощрительных премий по 10 тысяч рублей.

Всего на подготовку выделялось почти полмиллиона рублей.

Но к моменту объявления конкурса уже был низвергнут «всесильный» соратник Сталина Лаврентий Берия. Пошатнулись позиции и другого верного сталинца - премьера Маленкова. А Хрущев набирал силу и уже продавил передачу Крыма Украинской ССР. До ХХ съезда партии, где он развенчает культ личности Сталина (а пантеон - разве не эхо культа?), оставалось полтора года.

Но идею гигантского сооружения - склепа для Ленина, Сталина и вождей помельче - Хрущев, скорее всего, мысленно похоронил еще в 1953-м. Потому и отвечал на все предложения по пантеону односложно: «Ознакомлен» - и спускал их в архив (где их в итоге и обнаружил журналист «КП»).

Последний документ, который удалось найти в архивах, где упоминается пантеон, датирован 28 декабря 1956-го. В выписке из протокола № 66 Президиума ЦК КПСС предлагается утвердить «прилагаемый проект Совмина СССР о месте сооружения в Москве Дворца Советов и памятника Ленину». В документе Мосгорисполкому поручается подкорректировать схему планировки и застройки Юго-западного района Москвы в связи с размещением здесь и дворца, и памятника Ильичу, «предусмотрев место для сооружения пантеона - памятника вечной славы».

О Сталине речи уже нет. А вскоре и про дворец с пантеоном забудут: стране не хватало денег на более насущные нужды.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛИ

При нападении - спрятать в шахте

Изобразить в пантеоне 60 национальностей Советского Союза (цифра привязана к общему числу союзных и автономных республик. - Ред.).

Под главным зданием сделать шахту, куда саркофаги опускались бы при воздушном нападении.

Сделать памятник - курган из земли всех частей СССР.

Соорудить пантеон под Спасской башней.

Автор благодарит Российский госархив новейшей истории (РГАНИ) за помощь в подготовке материала.

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