Безумства, дети, звание «подкаблучник»: на что нас вдохновляют женщины

Вопрос дня: А вас на что прекрасный пол вдохновлял? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ВОДОЛАЗКИН, писатель:

- Вдохновили на главное - на творчество. Две мои музы - Татьяна и Наталия. Жена Татьяна - муза в прямом смысле, я прямо сейчас диктую ей текст. Мы пишем и спорим одновременно. А с дочерью Наталией обсуждаем, когда все это обретает законченный вид. Я стараюсь по мере сил делать праздничным для моих женщин каждый день в году.

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Меня вдохновляли женщины - участницы войны. Из поколения, которое отдавало жизнь ради Родины. Я писал летчицу Надежду Попову, Героя Советского Союза. Она ночами бомбила фашистов. Недавно написал прожектористку Любовь Ивановну Клюеву - поехал в ее саратовскую деревню, жил там и писал. У них не было праздников, но у всех у них необыкновенно нежное и доброе сердце.

Юрий НОРШТЕЙН, режиссер, художник-мультипликатор:

- Моя Франческа - она таит в себе все. Я каждый раз ей удивляюсь. 54 года вместе. И каждый день вижу другого человека. Случай редкий. Это счастье свыше.

Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ, ректор Школы-студии МХАТ:

- Не буду оригинальничать - я с женой Верой живу 33 года. Она вдохновила меня на двух замечательных сыновей. Все должности, которыми я обременен или награжден, на все это сподвигла жена Вера. Можно считать, что я согласен со званием «подкаблучник». Женщины вдохновляют на иронию по отношению к себе. А ее отсутствие часто приводит к не очень хорошим поступкам.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Разные женщины вдохновляли на разное. На удивительные книги. На неожиданные поступки. Иногда на безумства. Но некоторые оставляли равнодушным, и это тоже нормально. Общая женственность настраивает на благородные действия. Бывало, я уступал женщинам, бывало, резко спорил. Но помнил, что они способны и на подвиги, и на многое другое. Если бы мое мировоззрение какая-то женщина смогла изменить, значит, я этого мировоззрения не достоин. Пока такого не происходило.

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