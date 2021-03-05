Что случилось с единственным сыном Андрея Макаревича

Иван Макаревич в детстве мечтал быть дирижером Фото: Борис КУДРЯВОВ

У певца Андрея Макаревича трое детей от разных женщин. Вторая жена Алла Голубкина в 1987 году родила фронтмену группы "Машина времени" сына Ивана. Молодой человек стал актером. Он со второго раза поступил в Школу-студию МХАТ. К своим 33 годам сыграл в двух десятках фильмов, выступает в театре. Его нельзя назвать тусовщиком или мажором - он не любит публичность. несмотря на профессию. На днях наследник певца дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни.

Иван Макаревич в детстве мечтал быть дирижером. Потом захотел иметь свою молочную ферму и делать лучший в стране сыр. А с девятого класса понял, что его увлечение - кино. "Меня всерьез поманила актерская стезя, и я начал искать возможности попробовать себя на съемочной площадке", - делился сын Андрея Макаревича.

Он сыграл в фильмах "Бой с тенью", "Охота на дьявола", "Русский бес", "Метро", "Пьяная фирма" и многих других. Говоря об актерской профессии, Макаревич-младший вспомнил, как проходили занятия. По его словам, педагоги, чтобы раскрепостить фантазию будущих артистов, заставляли их изображать кошечек.

"Очень многие приходят поступать на всякие курсы в театральные училища с желанием сразу сыграть Отелло или сразу оказаться на одной сцене с великими, показать, насколько они уже глубокие и пережившие боль люди. А ему говорят: «Нет-нет, кошечку покажи мне полгода сначала, сначала "мяу" давай, ползи на меня»", - поведал Иван в шоу "Мой герой" на телеканале ТВ Центр.

В итоге сын музыканта проучился во МХАТе год, а потом Константин Райкин его отчислил. "Райкин со мной распрощался. И я ушел в ГИТИС", - признался Макаревич-младший.

Он отметил, что с мэтром расстался без конфликтов. "Никакой обиды. Так бывает. И я до сих пор к нему прекрасно отношусь и люблю его. Он замечательный", - заявил актер.

К слову, молодой человек - копия отца. Они даже улыбаются одинаково. Но на этом сходство заканчивается. "Вообще моя главная гордость в жизни - то, что я всего добивался сам", - не без гордости признавался актер.

Андрей Макаревич. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его родители развелись, когда ему было два года. Расстались без скандалов и общаются до сих пор. "Для меня развод родителей не стал шоком. И я никогда не считал, что произошло что-то ужасное. У меня есть отец, есть мать, они в хороших отношениях - все в порядке. У меня в жизни два ориентира - мама и отец. Так, как им, я никому не доверяю", - говорил Иван.

В настоящее время Иван увлекается современными направлениями музыки и основал собственный модный бренд. Он мечтает поработать с тремя режиссерами: Джимом Джармушем, Хармони Корином и Такеши Китано. А еще сын Макаревича уже более десяти лет он является веганом.