В ВОЗ из-за пандемии пересчитали нормы физической нагрузки

Занятия скандинавской ходьбой в зимнем парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Всемирной организации опубликовали новые выкладки по физической активности, которая позволила бы компенсировать сидячий образ жизни, с которым нам всем пришлось столкнуться в пандемию.

Согласно новым данным взрослым людям нужно уделять от 150 до 300 минут (2,5–5 часов) в неделю умеренным физическим нагрузкам (ходьба, плавание, аэробные нагрузки), или 75–150 минут (1 час 15 минут – 2,5 часа) в неделю интенсивным тренировкам (кардио и силовым).

Ранее нормы составляли от 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной тренировки в неделю. Получается, то, что было раньше на верхней границы необходимой нагрузки, стало сейчас отправным минимумом для тех, кто заботится о долгой активной жизни. Что касается детей и подростков, то им жизненно необходимо тренироваться каждый день и не менее часа.

Проблема малоподвижного образа жизни усугубилась за период пандемии и в России. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, которые показывают, как жители нашей страны провели непростой 2020-й год. Оказалось, что здоровый образ жизни в эпоху ковида вели 5% мужчин и 8,1% женщин.

Больше всего обращают внимание на свой образ жизни мужчины и женщины в Ингушетии (37,2 % и 36,7% соответственно), в Севастополе (26,8% и 26,3%), Северной Осетии (18% и 22,7%). В Чечне за своим здоровьем следят преимущественно мужчины – 14,8%, а в Татарстане – женщины (22,2%).

Что такое здоровый образ жизни?

Есть такое понятие, как высокая приверженность здоровому образу жизни. Это значит, не курить, ежедневно есть овощи и фрукты (не менее 400 граммов), давать себе физическую нагрузку, употреблять соль в сниженных количествах (не более пяти граммов в сутки, то есть одну чайную ложку, считая и соль в уже готовых продуктах). Важным показателем является ограничение алкоголя – не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов — для женщин.

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