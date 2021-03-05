Снизить платежи на 25%: партия «Новые люди» подготовила программу, позволяющую сэкономить на ЖКХ

Активисты партии в 72 регионах России с помощью тепловизоров изучили энергопотери жилых домов. Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Коммунальные платежи остаются ключевой статьей расходов россиян. Что с этим делать? Партия «Новые люди» разработала программу «Энергоэффективность для снижения платы за ЖКУ», которая позволит уменьшить платежи за «коммуналку» до 25%. Стратегию развития отрасли, а также другие варианты возможного уменьшения ежемесячных трат на услуги ЖКХ эксперты партии обсудили в пресс-центре «Комсомольской правды».

ДОХОДЫ УПАЛИ, А РАСХОДЫ ВЫРОСЛИ

«2020 год был достаточно трудный. Люди, с одной стороны, потеряли в доходах очень серьезно, с другой стороны, мы все очень много сидели дома, жгли свет - расходы на жилищно-коммунальные услуги выросли. Получились «ножницы», когда доходы снижаются, а расходы растут, - отметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Причем, нам уже сказали, что в 2021 году тариф вырастет на 5%. И это еще подается как большое завоевание».

Несколько дней назад в 72 регионах России, где у партии открыты штабы, активисты с помощью тепловизоров изучили энергопотери жилых домов. Вопреки существующим мифам наименьшие потери тепла зафиксированы в одно- и двухэтажных частных домах. А «хрущевки», старые панельные многоэтажки и даже некоторые бюджетные новостройки буквально пышут теплом, обогревая улицу. А это все стоит денег, которые неконтролируемо утекают из наших карманов…

Тепловизор показывает насколько активно дом теряет тепло. Он практически пылает. Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

«Мы нашли смарт-решение, которое позволит снизить платежи за ЖКХ на 20-25%. В последнее время принято считать, что политика – это что-то про ругань и выяснение отношений. Нет, политика – это про жизнь людей. И я очень рад, что мы находим такие решения», - сообщил Алексей Нечаев.

СТИМУЛИРОВАТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГАМИ

Расскажем о ключевых тезисах программы «Бережливое ЖКХ», которая позволит существенно сократить коммунальные расходы людей.

Итак, партийные активисты предлагают уже сейчас проводить капитальный ремонт жилья, без ожидания накопления всей необходимой суммы и без рисков обесценивания накопленных денег. Кредитование работ проводить под залог коммунальных платежей. Для банков риски равны практически нулю, а значит, есть возможность применять минимальную процентную ставку. В результате проведение энергоэффективного капремонта здесь и сейчас позволит собственникам снизить затраты на ЖКУ и увеличить капитализацию своего имущества.

За повышение энергоэффективности домов его жителям необходимо предоставлять льготу по налогу на имущество. Это повысит заинтересованность людей в проведении энергоэффективного капремонта.

Мало кому легко разобраться в механизмах повышения энергоэффективности и энергосбережения. Для защиты таких потребителей от устаревших решений и снижения рисков злоупотреблений со стороны недобросовестных управляющих компаний партия предлагает разработать набор инструкций «Азбука энергосбережения». Это позволит любому человеку избежать обмана: там будут данные от проведения энергоаудита, получения кредита на проведение энергоэффективного капремонта и заключения энергосервисного договора до перечня наиболее эффективных типовых проектов по энергосбережению.

Люди должны понимать не только стоимость покупки жилья, но и стоимость его эксплуатации. Застройщикам необходимо информировать покупателей о таких расходах до заключения сделки. А для этого застройщикам нужно проводить расчет эксплуатационной стоимости построенного здания.

Кроме того, необходимо повысить прозрачность в начислениях коммунальных платежей. Контроль качества и объема предоставленных ресурсов и услуг должен осуществляться как на границе дома на основании показаний общедомового прибора учета, так и на границе квартиры по индивидуальным счетчикам. Для этого необходимы дополнительные экономические стимулы для установки и эксплуатации общедомовых приборов учета, а также исключение административных ограничений для применения индивидуальных приборов учета.

Алексей Нечаев: «Принято считать, что политика – это что-то про ругань и выяснение отношений. Нет, политика – это про жизнь людей. И я очень рад, что мы находим такие решения» Фото: Иван МАКЕЕВ

«Какие цели мы достигнем реализацией такой программы? Ключевое – рост благосостояния владельцев жилья, а также развитие малого и среднего бизнеса – за счет упрощения механизмов проведения капремонта, - пояснил председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ партии «Новые люди», доцент Финансового университета при правительстве Станислав Шубин. - Произойдет и улучшение экологической обстановки: до 40% выбросов СО2– это жилищный фонд. Более того, поскольку будет требоваться меньше ресурсов на отопление, на электроснабжение, то и использование газа, угля снизится».

ОБКАТАНО НА РЕАЛЬНЫХ ДОМАХ

«Жилищному кодексу больше 15 лет. Все это время у нас происходит непрекращающаяся донастройка, - добавил Павел Склянчук, эксперт Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России - И, наверное, надо посмотреть концептуально на все взаимоотношения в треугольнике между поставщиками, государством, конечным потребителем для того, чтобы в обновленном Жилищном кодексе все эти моменты убрать».

В партии восприняли это как наказ к реформированию жилищного кодекса. А также заверили, что разработанная программа – это не просто кипа бумаги, а реально работающий проект. Он уже стартовал в восьми регионах, в двух десятках многоквартирных домов перешли на новую систему энергоэффективности, благодаря чему тарифы за коммунальные услуги снижены в среднем на 22%, а при масштабировании программы удастся снизить до 25%

«Уже прошли «пилоты», они показали эффективность. Теперь бери и делай. От момента принятия решения до момента снижения цен нужен примерно год», — резюмировал глава партии Алексей Нечаев.