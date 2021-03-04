«Упустил Матильду»: Собчак раскритиковала новый брак Сергея Шнурова

Собчак считает, что прежняя жена Сергея Шнурова Матильда благотворно влияла на него. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Шнуров и его гражданская жена Матильда расстались в мае 2018 года. Они были одной из самых ярких и эпатажных пар российского шоу-бизнеса. После разрыва музыкант грустил недолго: осенью того же 2018 года он тайно женился на поэтессе Ольге Абрамовой – дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Новая избранница певца ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется с ним на публике. Более того, 47-летний Шнур практически не показывает 29-летнюю жену в Инстаграме. Известно, что Ольга беременна: для нее это будет первый ребенок, для Сергея – третий.

Музыкант сильно изменился, и многие, в том числе Ксения Собчак, связывают это именно с нынешним браком Шнурова. Телеведущая уверена, что он совершил роковую ошибку, потеряв Матильду и променяв ее на нынешнюю жену.

- Я очень люблю Матильду. Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее упустил. Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно. Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, - заявила Собчак в своем шоу на YouTube.

В 2018 году Шнур тайно женился на поэтессе Ольге Абрамовой – дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения уверена, что бывшая супруга Матильда заботилась о Шнурове и изменила его жизнь в лучшую сторону. Телеведущая считает, что артист «профукал» своё счастье с Матильдой, а нынешняя жена делает всё только ради собственной выгоды. Собчак сетует, что Сергей стал совсем другим: не общается с бывшими друзьями, распустил группу и подался в политику, став сопредседателем Партии Роста.

- Он ни с кем из старых друзей не общается, телефоны поменял, - говорит Ксения.

Судя по всему, с Матильдой Шнуров больше не поддерживает контакт. Хотя сама она как-то призналась, что с удовольствием стала бы лучшим другом бывшего мужа, «если бы он позволил».

После расставания со Шнуровым Матильда не показывает своего нового мужчину и в соцсетях всегда публикует свои снимки в одиночестве. Хотя многие уверены, что такая красивая женщина просто не может оставаться одна. Матильда с успехом занимается ресторанным бизнесом, открыв в Санкт-Петербурге новое заведение – кафе Bio My Bio.

Собчак дружна с бывшей женой музыканта Матильдой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С Матильдой артист прожил почти восемь лет. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды Шнуровой) полностью изменила музыканта: заставила его бросить пить, поменяла гардероб и превратила в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса. Шнуров увлекся спортом и здоровым образом жизни. А главное – вышел в топ самых высокооплачиваемых музыкантов, получающих многомиллионные гонорары. Шнуров является самым дорогим артистом – его гонорар за выступление на корпоративе составляет около 11 миллионов рублей.

В прошлом году Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes. Издание подсчитало, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го он заработал 8,8 млн долларов.