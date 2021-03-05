Ревнивый американец отрезал соседу половой орган ножницами

Bрачи пытались пришить пострадавшему отрезанную часть тела, но им это не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

51-летний житель Флориды, отец пятерых детей, Алекс Бонилла заподозрил свою супругу в интимной связи с 32-летним соседом. Недолго думая, ревнивец вооружился пистолетом и явился в дом к обидчику с целью «кое-что исправить».

Угрожая соседу оружием, Бонилла связал его и, как следует из материалов суда, «отрезал пенис жертвы ножницами». А затем, сжимая в руках добычу, побежал к своему дому.

Позже врачи пытались пришить пострадавшему отрезанную часть тела, но им это не удалось – мужчина, подвергшийся нападению, остался инвалидом.

По словам Бониллы, он ничего подобного не совершал, а отправился к соседу всего лишь поговорить и попросить оставить его жену в покое, после чего тот на него напал и нанес удар по голове.

«Подсудимый заявил, что затем потерял сознание и ничего не помнит с того момента и до момента, пока его не арестовали на работе», – говорится в материалах следствия.

Однако в заявлении жертвы утверждается совсем иное.

Рассмотрев доказательства, суд пришел к выводу, что Бонилла преднамеренно изувечил соседа и признал его виновным в похищении человека, нанесении телесных повреждений и нападении с применением огнестрельного оружия.

Алекса Бониллу, тридцать лет назад эмигрировавшего в США из Сальвадора, приговорили к 20 годам тюремного заключения и компенсации ущерба потерпевшему в размере $251 тысячи.