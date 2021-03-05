В Индии судья предложил насильнику жениться на своей жертве

Бобде предложил мужчине, обвиняемому в изнасиловании школьницы, жениться на своей жертве Фото: Википедия

В Индии активисты по защите прав женщин (а таких в стране насчитывается около 5 тысяч человек) требуют уволить с должности председателя Верховного суда судью Шарада Арвинда Бобде.

Бобде предложил мужчине, обвиняемому в изнасиловании школьницы, жениться на своей жертве, чтобы избежать тюремного заключения.

«Если вы хотите жениться, мы можем вам помочь, - заявил на процессе судья, рассматривая ходатайство подозреваемого об освобождении под залог. - В противном случае вы потеряете работу и попадете в тюрьму».

Предложение вызвало протест среди защитников прав женщин.

«Предлагая насильнику жениться на жертве, чудом оставшейся в живых, вы, главный судья Индии, просто хотели передать девушку своему палачу», - зачитала текст письма защитница Вани Субраманиан.

Она сообщила, что жертвы сексуального посягательства регулярно подвергаются сексистскому обращению со стороны полиции и судов Индии. Эти ведомства вынуждают жертв нападений и изнасилований вступать в брак с преступниками в рамках, так называемых, «компромиссных решений».

- В Индии изнасилование в браке не признается преступлением, - продолжает Вани Субраманиан.

В открытом письме также упоминается другое слушание по делу об изнасиловании, на котором судья Бобде заявил, что «в браке мужчина может быть жестоким, но при этом половой акт между мужем и женой изнасилованием не считается».

По мнению общественности, такие высказывания со стороны судьи не только разрешают любые формы сексуального, физического и психического насилия со стороны мужа, но и нормализуют пытки, которым индийские женщины подвергаются в течение многих лет.