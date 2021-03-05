Директор Росгвадии Виктор Золотов привез награды за Урал

Виктора Золотова в преддверии Международного женского дня провел торжественное награждение военнослужащих и сотрудниц Росгвардии

О прибытии директора Росгвардии Виктора Золотова в Новосибирск уже успели раструбить местные СМИ. Версии визита рассматривались совершенно разные. Но "Комсомольская правда" выяснила, что посещение главы ведомства Сибирского округа оказалось связано сразу с четырьмя праздниками.

Во-первых, 27 марта года Федеральная служба войск национальной гвардии России празднует 210-ю годовщину со дня образования войск правопорядка и 5-летие со дня образования Росгвардии. В-третьих, 2 марта 2021 г. - 50-летний юбилей отмечает Новосибирский военный институт войск национальной гвардии Российскои Федерации имени генерала армии И.К. Яковлева. Ну, а потом и 8 марта еще никто не отменял.

- За высокие достижения в деле подготовки офицеров для внутренних войск МВД России, распоряжением Правительства России от 21 июля 2008 года Новосибирскому военному институту внутренних войск МВД России присвоено почетное наименование – "имени генерала армии И.К. Яковлева" (он командовал внутренними войсками 18 лет, большое уважение в войсках). Такои чести военный институт удостоился не случайно – именно Иван Кириллович Яковлев является его отцом-основателем. 29 ноября 2008 года военному институту, одному из первых, было вручено Боевое Знамя нового образца. А сегодня военный институт Указом Президента России награжден орденом Жукова. Этой награды ВУЗ удостоился за высокие показатели в боевой подготовке, выпуск квалифицированных специалистов и мужество его выпускников, которое проявляется в ходе выполнения учебно- боевых задач, - пояснил "КП" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

2 марта 2021 г. - 50-летний юбилей отмечает Новосибирский военный институт войск национальной гвардии

В рамках праздничных мероприятий директор Росгвардии Виктор Золотов и его первый заместитель Виктор Стригунов провели в кинозале исторического парка "Россия-Моя история" (ул. В. Старощука, 24) торжественную церемонию гашения почтовой карточки с литерой "В", посвященной 50-летию Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии России - кузницы кадрового потенциала войск, и открыли передвижную выстаку с образцами оружия спецподразделений.

Позже прошла торжественная церемония вручения единственному военному вузу войск правопорядка России за Уралом ордена Жукова. Генерал армии Виктор Золотов прикрепил государственную награду к Боевому знамени ведомственного института.

Интерес среди молодежи Новосибирска к событиям в вузе - огромный. Отметим, что в 2011 году в стенах образовательного учереждения был образован единственныи в войсках разведывательный факультет, сегодня – факультет сил специального назначения. Выпускники служат во всех округах войск национальной гвардии, охраняют мирную жизнь в самых разных регионах нашеи страны, стоят на передовой борьбы с терроризмом. Со дня основания института преподаватели учебного заведения подготовили для войск 11 тысяч офицеров, из них 147 человек получили золотые медали, а около двух тысяч – дипломы с отличием. 57 выпускников стали генералами.

Виктор Золотов прикрепил государственную награду к Боевому знамени ведомственного института

После встречи со слушателями института Виктор Золотов встретился с прекрасной половиной личного состава ведомства. В преддверии Международного женского дня генерал армии посетил Дом ученых Сибирского отделения РАН, где провел торжественное награждение военнослужащих и сотрудниц Росгвардии Сибирского округа войск национальной гвардии.

Среди 15 представленных к медалям "За боевое содружество" и "За заслуги в укреплении правопорядка" - начальник отделения отдела контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Новосибирской области майор полиции Наталья Кузнецова.

Наталья служит в подразделении более 14 лет, ее супруг Юрий - подполковник милиции в отставке, а дочь Екатерина работает в Федеральной службе судебных приставов Новосибирской области. Формирование таких династий всячески поощряется руководством Росгвардии: людям в погонах проще друг друга понять и сохранить брак.

С весенним праздником женщин поздравили праздничным концертом и встречей с коллективом ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии России.