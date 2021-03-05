«Он шесть лет не поздравлял меня с днем рождения»: сын Валентины Легкоступовой рассказал об отце, который после смерти певицы подал на раздел имущества

На руках у Фирсова два свидетельства о праве на наследство Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все, кто хоть что-то мог урвать из наследства заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, уже в игре. Напомним, с момента смерти исполнительницы хита «Ягода-Малина» прошло полгода. Это тот самый срок, который по закону определен для наследников. Таковых четверо: это мама артистки, двое детей: дочь Анэтта Бриль, сын Матвей Легкоступов и скандально известный вдовец, яхтсмен Юрий Фирсов. Он, кстати, в отличии от остальных наследников, уже успел все оформить и получил свидетельства о праве на наследство. А вот дети и мать певицы за бумажками не гонятся.

- Нам сейчас важнее понять, что же случилось с мамой, что стало причиной ее смерти. А о дележке мы и не думаем, - объяснила «Комсомолке» Анэтта Бриль.

На руках у Фирсова два свидетельства о праве на наследство. Первое — на двухкомнатную квартиру в Текстильщиках, где певица до последних дней жила с мужем и сыном. Второе - на иномарку звезды эстрады. В обоих случаях Фирсов претендует на четверть. Но есть еще один лакомый кусок.

Это загородный дом певицы в Подмосковном Павловском Посаде. Но за него борется другой мужчина Легкоступовой, ее второй муж, Алексей Григорьев. Этот двухэтажный коттедж они строили вместе. В браке у пары родился сын Матвей. После развода Григорьев не делил имущество с бывшей женой и подал иск только после ее смерти. По закону он имеет такое право, так как не истек установленный трехлетний срок давности.

Анэтта Бриль с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но, как оказалось, загородный дом его волнует больше, чем совместно нажитый с певицей сын.

- Последние шесть лет он меня даже с днем рождения не поздравлял, - рассказал kp.ru 19-летний Матвей Легкоступов.

Причины раздора с отцом Матвей не называет – семейная тайна. Однако еще при жизни сама Валентина Легкоступова открыто говорила о том, что Григорьев перестал контактировать с сыном.

Ответчиками по иску Григорьева будут названые выше четверо наследников Валентины Легкоступовой. Пока не понятно, на какую долю дома претендует Григорьев. А вот со стоимостью недвижимости «Комсомолке» помог определиться риелтор.

- Двухэтажный дом, площадью 200 квадратных метров в Павловском Посаде, будет стоить около 15 миллионов рублей. Это одно из самых бюджетных направлений Московской области. Оно территориально находится за ЦКАД, а все что за Центральной кольцевой - это зона скорее дачных вариантов. Сам Павловский Посад неплохое место, тут много лесов, но на цену серьёзно влияет транспортная доступность, - прокомментировал Роман Вихлянцев, член Совета Гильдии риэлторов Москвы.

Тем временем доследственная проверка по факту смерти Валентины Легкоступовой продолжается. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая в том числе поможет ответить на вопрос, насколько качественная врачебная помощь ей была оказана.

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