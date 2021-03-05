Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

«Он шесть лет не поздравлял меня с днем рождения»: сын Валентины Легкоступовой рассказал об отце, который после смерти певицы подал на раздел имущества

Разбираемся, сколько может стоить загородный дом певицы, который стал предметом судебного спора
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (2)Комментарии (2)
На руках у Фирсова два свидетельства о праве на наследство

На руках у Фирсова два свидетельства о праве на наследство

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все, кто хоть что-то мог урвать из наследства заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, уже в игре. Напомним, с момента смерти исполнительницы хита «Ягода-Малина» прошло полгода. Это тот самый срок, который по закону определен для наследников. Таковых четверо: это мама артистки, двое детей: дочь Анэтта Бриль, сын Матвей Легкоступов и скандально известный вдовец, яхтсмен Юрий Фирсов. Он, кстати, в отличии от остальных наследников, уже успел все оформить и получил свидетельства о праве на наследство. А вот дети и мать певицы за бумажками не гонятся.

- Нам сейчас важнее понять, что же случилось с мамой, что стало причиной ее смерти. А о дележке мы и не думаем, - объяснила «Комсомолке» Анэтта Бриль.

На руках у Фирсова два свидетельства о праве на наследство. Первое — на двухкомнатную квартиру в Текстильщиках, где певица до последних дней жила с мужем и сыном. Второе - на иномарку звезды эстрады. В обоих случаях Фирсов претендует на четверть. Но есть еще один лакомый кусок.

Это загородный дом певицы в Подмосковном Павловском Посаде. Но за него борется другой мужчина Легкоступовой, ее второй муж, Алексей Григорьев. Этот двухэтажный коттедж они строили вместе. В браке у пары родился сын Матвей. После развода Григорьев не делил имущество с бывшей женой и подал иск только после ее смерти. По закону он имеет такое право, так как не истек установленный трехлетний срок давности.

Анэтта Бриль с мамой

Анэтта Бриль с мамой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но, как оказалось, загородный дом его волнует больше, чем совместно нажитый с певицей сын.

- Последние шесть лет он меня даже с днем рождения не поздравлял, - рассказал kp.ru 19-летний Матвей Легкоступов.

Причины раздора с отцом Матвей не называет – семейная тайна. Однако еще при жизни сама Валентина Легкоступова открыто говорила о том, что Григорьев перестал контактировать с сыном.

Ответчиками по иску Григорьева будут названые выше четверо наследников Валентины Легкоступовой. Пока не понятно, на какую долю дома претендует Григорьев. А вот со стоимостью недвижимости «Комсомолке» помог определиться риелтор.

- Двухэтажный дом, площадью 200 квадратных метров в Павловском Посаде, будет стоить около 15 миллионов рублей. Это одно из самых бюджетных направлений Московской области. Оно территориально находится за ЦКАД, а все что за Центральной кольцевой - это зона скорее дачных вариантов. Сам Павловский Посад неплохое место, тут много лесов, но на цену серьёзно влияет транспортная доступность, - прокомментировал Роман Вихлянцев, член Совета Гильдии риэлторов Москвы.

Тем временем доследственная проверка по факту смерти Валентины Легкоступовой продолжается. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая в том числе поможет ответить на вопрос, насколько качественная врачебная помощь ей была оказана.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Темные тайны вдовца: Еще одна возлюбленная мужа Валентины Легкоступовой погибла при загадочных обстоятельствах

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти певицы Валентины Легкоступовой (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: скандал