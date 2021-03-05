«Я — голос ваш»: ВКонтакте представляет трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой

ВКонтакте представляет трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвящённый Анне Ахматовой. Фото: предоставлено ВКонтакте

ВКонтакте представляет трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвящённый Анне Ахматовой, — одной из самых значимых персон в истории русской литературы. Сборник вышел 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы.

Лолита Милявская. Фото: предоставлено ВКонтакте

Эрика Лундмоен. Фото: предоставлено ВКонтакте

Всего в записи приняли участие десять артисток: Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова. Такой выбор неслучаен: стихотворения Анны Ахматовой глубоко затронули каждую из девушек — и поэтому в их исполнении голос поэтессы звучит особенно ярко.

Женя Лобич. Фото: предоставлено ВКонтакте

Тося Чайкина. Фото: предоставлено ВКонтакте

К проекту присоединились и другие участницы. Свой вклад в создание альбома внесли фотограф Ксения Засецкая, а также команда Марины Рой: они отвечали за образы исполнительниц.

Полина Гагарина. Фото: предоставлено ВКонтакте

IOWA. Фото: предоставлено ВКонтакте

ВКонтакте выбрала название «Я — голос ваш» по мотивам первых слов произведения «Многим», написанного Анной Ахматовой в 1922 году. Альбом опубликовали 5 марта, спустя ровно 55 лет со дня смерти поэтессы. В целом он состоит из десяти композиций, стихотворения для которых участницы проекта выбирали самостоятельно.

Ах-Астахова. Фото: предоставлено ВКонтакте

Елена Темникова. Фото: предоставлено ВКонтакте

Александра Бостан, креативный продюсер ВКонтакте:

«Мысль создать трибьют-альбом „Я — голос ваш“ зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса „говорит“ голосами современных исполнительниц, а её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали».

polnalyubvi. Фото: предоставлено ВКонтакте

ANIKV. Фото: предоставлено ВКонтакте

ВКонтакте работала над проектом совместно с лейблом «Первое музыкальное» — одной из крупнейших независимых компаний в сфере российского музыкального бизнеса. Сейчас сборник «Я — голос ваш» эксклюзивно доступен в Музыке ВКонтакте или в приложении BOOM, через месяц его можно будет послушать и на других площадках.

Альбом доступен по ссылке