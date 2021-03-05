Умерла Алла Ягизарова, актриса и режиссер

Актриса и режиссер Алла Ягизарова

О смерти актрисы и режиссёра Ягизаровой Аллы стало известно несколько дней назад. 81-летняя женщина редко жаловалась на здоровье и всегда стойко переносила трудности. Но недавно её состояние ухудшилось, родственники вызвали скорую, актрису госпитализировали с жалобами на сердце. Медики старались стабилизировать состояние Аллы Юсуфовны, но женщина умерла.

— Предварительной причиной смерти 81-гражданки стала сердечно-сосудистая недостаточность, тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ru

Жизнь Аллы Ягизаровой была насыщена творчеством, эта жизнерадостная женщина буквально не могла существовать без сцены. Много лет она посвятила работе в Азербайджанском театре юного зрителя имени М. Горького в Баку. Потом будущая актриса переехала в Москву и поступила в ГИТИС на актёрский факультет. Там Алла Юсуфовна училась бок о бок с будущей звездой советского и американского кино Савелием Крамаровым. Их выпуск был богат на таланты, в их числе заслуженный артист РСФСР Николай Мерзликин, Борис Аракелов и много других талантливых актёров, которые разъехались после выпуска в 1969 году по лучшим театрам СССР.

Алла Ягизарова на этом не закончила учёбу и поступила в Щукинское на режиссуру. Ещё до учёбы она снялась в своём первом фильме, азербайджанской картине "Телефонистка". Она вышла в 1962 году. Попробовав себя в кино, актриса поняла, что театр ей ближе и продолжила карьеру по ту сторону сцены. Алла Юсуфовна с радостью работала с детьми, в качестве руководителя детского театра, ставила взрослые спектакли в ДК Медик и Доме Офицеров в Одинцове. В последние годы женщина работала в центре для детей, где готовила воспитанников к различным конкурсам.

Троюродный брат Аллы Юсуфовны стал известным советским и азербайджанским актёром. Гаджи Мурад Ягизаров много лет работает в театре русской драмы им. С. Вургуна и снимается в кино с 1958 года. Сейчас ему 81 год.