Джоан Роулинг со своим "Гарри Поттером" вошла в лонглист премии "Ясная поляна"

Список авторов, претендующих на награду в номинации "Иностранная литература" состоит из 43 пунктов. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В шикарном особняке МИДа назвали иностранцев, претендующих на нашу главную литнаграду.

"Ясная поляна" продемонстрировала необычайную широту души и поляны. Для объявления длинного списка в номинации "Иностранного литература" журналистов позвали аж в особняк МИДа, первый и легендарный особняк постройки Шехтеля. Там, где перила в виде змеи и голодной собаки, а витражи и скульптуры работы самого Врубеля.

Интерьеры особняка Морозовой. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Роскошные интерьеры особняка МИДа. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Попасть туда "посторонним В, понятное дело. Поэтому неудивительно, что журналисты облепили особняк, точь-в-точь как герои мультфильма "Осторожно, обезьянки!". Фотографировались у антикварной мебели, под готическими анфиладами, на деревянных балкончиках "сфотай, типа я Джульетта".

Перила с собакой и змеей Фото: Евгения КОРОБКОВА

Журналисты фотографировались у антикварной мебели, под готическими анфиладами, на деревянных балкончиках "сфотай, типа я Джульетта". Фото: Евгения КОРОБКОВА

С трудом оторвавшись от эдаких красот, перешли к главному: объявлению лонг-листа.

Вообще-то, "Ясная поляна" - единственная премия, которая мониторит актуальное из того, что выходит за рубежом. Поэтому ежегодные лонглисты "Ясной Поляны" очень любят продвинутые библиотеки и заказывают по ним литературу для любимых читателей.

В большом белом зале со смешными портьерами с пчелками собравшимся сообщили, что в этом году список авторов, претендующих на награду в номинации "Иностранная литература" чрезвычайно длинен и состоит аж из 43 пунктов. Однако "лонг" не разорительный для книгочеев: некоторые фолианты из него уже светились в прошлогодних списках.

Например, это касается толстющего романа Пола Остера "4321" про четыре жизни одного и того же человека. Не впервые посягает на нашу "Поляну" уже отхвативший "Пулитцера" и кучу других наград "Сочувствующий" Вьет Тан Нгуена. Любители "Легенд и мифов Древней Греции" порадуются, увидев в очередной раз "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер: увлекательный пересказ истории про героев Троянской войны. Второй шанс дали и фавориту прошлогодней гонки Фернандо Арамбуру с романом "Родина" о терроризме в Испании. (Мировой тираж книги составил больше миллиона экземпляров, а осенью по ней вышел мини-сериал. Книгу особенно нахваливал Владимир Толстой).

Как можно было понять из обсуждений членов жюри, книги, номинированные во второй раз, имеют серьезные шансы на победу.

А вот неожиданно затесавшаяся Джоан Роулинг с "Гарри Поттером и Дарами смерти" и "Гарри Поттером и Орденом Феникса", изданными миллион лет назад, скорее, служит украшением стола и рассчитывать на что-то хорошее мамаше Гарри Поттера вряд ли стоит. Правда, как отметил член жюри Владислав Отрошенко, возможно, польщенная Роулинг отметит эдакую удачу благодарственным письмом в адрес премии.

КТО ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ

По традиции, во время церемонии объявления длинного списка выступали некоторые номинаторы книг. Запомнился дерзкий критик Константин Мильчин, очень громко, но непонятно нахваливающий фантастический трехтомник китайца Лю Цысиня "Задача трех тел". Было ясно, что это нечто интересное, фантастическое, комплиментарное для нашей страны, но, в целом, темный лес (причем "темный лес" - это футурологический термин).

Очень здорово выступила редактор "Inspiria" Юлия Раутборт, обладающая удивительным свойством рассказывать о книге интереснее, чем там написано.

Юлия представила нидерландского автора, лауреата последнего "Букера" Мариа Лукас Рейневелд "Неловкий вечер". Героиня романа - десятилетняя девочка, живущая на ферме. В один неловкий вечер она переживает о том, что ее любимый кролик окажется на семйном блюде и думает о том, что лучше бы умер не кролик, а ее брат. Так и случается: брат умирает. Страшное событие становится отправной точкой изменившегося мировосприятия целой семьи.

"Книгу трудно читать и невозможно оторваться", - отметила Раутборт.

Вторым номинантом от Inspiria стал новый роман Нобелевской лауреатки Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов". Здесь слушателей поджидали сразу два открытия.

Во-первых, книга оказалась детективом. Во-вторых, Юлия Раутборт ставила ударение на предпоследний слог фамилии "ТокАрчук".

- А что, разве так нужно произносить? Мы-то всегда ставили ударение на "чук", - засомневался ректор Литинститута Алексей Варламов.

Ректор Литинститута Алексей Варламов (в центре) Фото: Евгения КОРОБКОВА

Юлия Раутборт заверила, что все верно.

На этом удивительное не закончилось. Оказалось, что русскоязычный автор из Казахстана Роллан Сейнсенбаев с романом "Мертвые ходят в песках" пожелал быть номинированным как иностранный автор, хотя мог бы попасть в списки номинации "Современная русская литература".

А еще корейских авторов в списках оказался всего один. И это притом, что премию уже двадцать лет как спонсирует корейская компания "Самсунг": это она обеспечивает денежные выплаты и еще - возит лауреатов в Южную Корею.

В завершение мероприятия члены жюри пожаловались, что в списках мало славянской литературы и почти нет представителей стран бывшего СССР. Владимиру Толстому хотелось новых Грантов Матевосянов, Отаров Чиладзе и других писателей из бывших советских республик.

Кто-то из журналистов спросил членов жюри, что будет, если зарубежный автор не сможет прийти за наградой. На этот вопрос притчеоборазно ответил Павел Басинский, вспомнив далекие годы, когда вручали премию Супернацбест, одним из претендентов на которую был Виктор Пелевин. Таинственный писатель, как всегда, скрывался, поэтому член жюри награды Виктор Топоров сказал, что если победит Пелевин и как всегда не появится, то денежную награду за него получит и потратит он, Виктор Топоров.

Как говорится, сказка ложь, да в ней намек.

Напомним, что победитель номинации "Иностранная литература" получает миллион двести тысяч рублей. А в целом премия остается крупнейшей наградой нашей страны с премиальным фондом 6,7 миллиона рублей.

КСТАТИ

О том, как начинающему писателю выиграть престижный конкурс или быть замеченным с дебютной рукописью - расскажет 5 марта в 19:00 писатель, член жюри премии "Книгуру" Ирина Лукьянова. Лекция состоится в рамках мероприятий первого лектория для писателей и читателей "Башня".

Здесь же можно будет попасть на лекцию критика Константина Мильчина и узнать от самих авторов, какими новинками они порадуют читателей в 2021 году.

Лонг-лист премии "Ясная поляна" 2021

1. Даниэль Кельман. Слава. – М.: АСТ, 2018

2. Агустина Бастеррика. Особое мясо. – М.: Поляндрия No Age, 2020

3. Франсиш ди Понтиш Пиблз. Воздух, которым ты дышишь. – М.: Фантом Пресс, 2019

4. Бенджамин Вуд. Станция на пути туда, где лучше. — М.: Фантом Пресс, 2020

5. Джулиан Барнс. Портрет мужчины в красном. – М.: Иностранка, 2020

6. Дэвид Митчелл. Тысяча осеней Якоба де Зута. – М.: Азбука, 2020

7. Джулиан Барнс. Нечего бояться. – М.: Иностранка, 2017

8. Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Орден Феникса. – М.: РОСМЭН, 2004

9. Джоан Роулинг. Гарри Поттер и Дары смерти. – М.: РОСМЭН, 2007

10. Сюзанна Кларк. Пиранези. – М.: Азбука, 2020

11. Мадлен Миллер. Песнь Ахилла. – М.: Corpus, 2020

12. Анке Штеллинг. Овечки в тепле. – Нур-Султан: Фолиант, 2020

13. Даниэль Шпек. Piccola Сицилия. – М.: Фантом Пресс, 2020

14. Дженни Эрпенбек. Пристанище. – Журнал «Иностранная Литература, № 12, 2020.

15. Фолькер Кучер. Вавилон-Берлин. – М.: Эксмо, 2015

16. Эшколь Нево. Три этажа. – М.: Синдбад, 2019

17. Салли Руни. Разговоры с друзьями. – М.: Синдбад, 2021

18. Фернандо Арамбуру. Родина. – М.: Сorpus, 2019

19. Элена Ферранте. Лживая взрослая жизнь. – М.: Corpus, 2020

20. Франческо Пикколо. Минуты будничного счастья. М.: Corpus, 2012

21. Франческо Пикколо. Минуты будничного несчастья. М.: Corpus, 2020

22. Роллан Сейсенбаев. Мёртвые бродят в песках.:Издательский дом Шилi ozek, 2017

23. Мо Янь. Лягушки. – М.: Эксмо, 2020

24. Лю Цысинь. Задача трех тел. – М: Fanzon, 2017

25. Чжан Юэжань. Кокон. – М: Фантом Пресс, 2021

26. Лю Чжэньюнь. Я не Пань Цзиньлянь. – М.: Гиперион, 2015

27. Марике Лукас Рейневелд. Неловкий вечер. – М.: Inspiria, 2021

28. Ольга Токарчук. Веди свой плуг по костям мертвецов. – М.: Inspiria, 2020

29. Хван Согён. Привычный мир. – СПб.: Гиперион, 2020

30. Ласло Блашкович. Натюрморт с часами. – М.: Рудомино

31. Сигрид Нуньес. Друг. — М.: Эксмо, 2019

32. Джонатан Франзен. Поправки. – М.: Corpus, 2013

33. Майкл Шейбон. Потрясающие приключения Кавалера & Клея. – М: Азбука-Аттикус, 2018

34. Кармен Мария Мачадо. Её тело и другие. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020

35. Кейт Элизабет Расселл. Моя темная Ванесса. – М.: Синдбад, 2021

36. Пол Остер. 4321. – М.: Эксмо, 2018

37. Мег Вулицер. Женские убеждения. – М.: Лайвбук, 2021

38. Джеффри Евгенидис. Найти виноватого. – М.: Рипол-Классик, 2019

39. Вьет Тан Нгуен. Сочувствующий. – М.: Corpus, 2019

40. Колсон Уайтхед. Подземная железная дорога. – М.: Corpus, 2018

41. Оушен Вуонг. Лишь краткий миг земной мы все прекрасны. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020

42. Нермин Безмен. Курт Сеит и Шура. – СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина, 2019

43. Шарль Левински. Кастелау. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха

44. Фредрик Бакман. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. – М.: Синдбад, 2018

45. Кага Отохико. Такаяма Укон. – СПб.: Гиперион, 2021