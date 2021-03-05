За что осудили и потом оправдали известного московского врача Елену Мисюрину

С гематолога Елены Мисюриной (слева) сняли обвинения в смерти пациента. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Слезы для судебных залов Мосгорсуда дело привычное. Но не врачебные. Люди в белых халатах, на эмоции, как правило, скупы. Но не в этом случае. 4 марта, известный врач-гематолог Елена Мисюрина ревела, как дитя малое. В это время судья зачитывал решение: «закрыть уголовное дело, в связи с отсутствием состава преступления».

- Я счастлива как никогда. Ровно семь лет и один месяц тянулся этот кошмар. И поверьте, эта справедливость мне дорогого стоила, - сразу после приговора рассказала в интервью «Комсомольской правде» Елена Мисюрина.

КАК ЭТО БЫЛО

Счет датам врач вела абсолютно точный. Ее уголовная история действительно тянулась долгих семь лет. Вот основная хронология событий.

25 июля 2013 года Елена Мисюрина взяла у пациента Александра Бобкова фрагмент костного мозга для лабораторного исследования.

28 июля после операции по удалению аппендицита мужчина скончался в частной клинике по причине отрывшегося внутреннего кровотечения.

В январе 2015 года в отношении Мисюриной было возбуждено уголовное дело статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (максимальный предусмотренный срок лишения свободы 2 года).

Через год, в январе 2016-го, в связи с истечением срока давности, дело было переквалифицировано на статью 238 УК РФ, подразумевавшую умысел нанести тяжкий вред здоровью пациента, с максимальным сроком 6 лет лишения свободы.

22 января 2018 года Черёмушкинский районный суд Москвы признал доктора виновной и приговорил Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

5 февраля 2018 Москгорсуд смягчил наказание и выпустил Мисюрину под подписку о невыезде.

16 марта 2018 уголовное дело против Мисюриной вернули в Прокуратуру, после чего начались новые следственные действия.

4 марта 2021 года Мосгорсуд постановил прекратить уголовное дело в отношении Мисюриной за отсутствием состава преступления.

ВЕЛА ПРИЕМ В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ МУЖА

Теперь Мисюрина полностью реабилитирована. Выходит, все что случилось - ошибка вовсе не врачебная, а судебная. Давайте разбираться.

Семь лет назад и по сей день Мисюрина работает руководителем Гематологической службы ГКБ № 52. Раньше доктор еще и вела прием в частной клинике своего мужа «ГеноТехнология». Именно там все и началось. 25 июля 2013-го года на платный прием к гематологу Мисюриной приехал 55-летний москвич, Александр Бобков. У мужчины был целый букет хронических болезней, но тогда более всего его беспокоил рак предстательной железы. С 2013 года мужчина ждал бесплатную квоту на операцию, но, так и не дождавшись, решил пройти обследование в коммерческом центре мужа Мюсюриной.

Сама процедура забора материала для опытного гематолога Мисюриной была делом плевым. Это она делала тысячи раз. Из показаний гематолога и других свидетелей следует, что Бобков из клиники уехал на своей машине, ни на что не жаловался и отправился на работу. Правда, уже в офисе мужчине стало плохо. Вечером того же дня жена Бобкова вызвала ему скорую. Невезение или совпадение, но Бобков снова попал в коммерческую клинику.

С подозрением на аппендицит Бобкова госпитализировали в КБ №3. Напомним, клиническая больница №3 (бывшая медсанчасть №47 на Мичуринском проспекте) раньше принадлежала ГУП «Медицинский центр Управления делами мэра и правительства Москвы», после консолидации ГУП и ЗАО «Группа компаний "Медси"» перешла под управление «Медси» и принимала больных, в частности по ОМС. Сейчас больница закрыта, на ее месте строят жилой комплекс. Именно там в «Медси» после операции по удалению аппендицита Бобков и скончался.

Даже после смерти мужчина попал не в государственный морг, а в коммерческий, принадлежащий тому же «Медси». Эксперт провел исследование и заключил, что причиной смерти стали действия Мисюриной. Из его выводов следует, что доктор во время забора образца костного мозга повредила сосуды крестца, что и привело к внутреннему кровотечению, а позже и смерти. Все бы ничего, вот только судмедэкперт вообще не имел право проводить такое исследование. На тот момент у «Медси» не было соответствующей лицензии. И тут внимание: ассистировал ему хирург «Медси», который накануне провел погибшему операцию по удалению аппендицита. Странное, согласитесь, совпадение.

Впрочем, следствие это не остановило. Именно это заключение и стало поводом для уголовного преследования Мисюриной. Свою вину она с первых и до последних дней отрицала.

Ровно семь лет и один месяц лет тянулся пожалуй самый громкий в нашей стране медицинский процесс по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

РОШАЛЬ И ЕГО АВТОРИТЕТ

- Трепанобиопсию пациенту я сделала правильно. Попасть в крестец невозможно в связи с анатомическим строением человека, так как крестец находится за подвздошной костью. В случае попадания иглы в крестец у пациента наступил бы сильнейший болевой синдром. А этого не было, - завила в суде Мисюрина.

В Черемушкинском суде за Мисюрину вступился ведущий гематолог страны.

- В городе Москве, отлично обеспеченном службой крови с большими запасами любых компонентов крови, вдруг погибает больной от кровотечения из сосудов, якобы пораненных трепаном при проведении стандартной диагностической процедуры — трепанобиопсии. Пусть будет правдой (хотя допустить это в опытных руках невозможно), что врач спутала подвздошную кость с крестцом, пусть (что крайне маловероятно и никем не наблюдалось) были трепаном ранены сосуды таза. Но перевязкой кровоточащих сосудов занимались на операции хирурги, сосуды они перевязывать умеют. Это бессмысленно подвергать сомнению. Почему же больной погиб от массивной кровопотери? От кровотечений из разорванных сосудов, даже при отрыве ноги взрывом, сегодня не умирают. При этом хирурги в клинике, двое с половиной суток наблюдающие больного, открывшие брюшную полость, перевязывают все сосуды, казавшиеся им источником кровотечения. Безуспешно. Почему же погиб пациент? Потому что механическая остановка кровотечения из большого сосуда не останавливает кровоточивость из мелких сосудов, обусловленных нарушением — истощением факторов свертывания, - объяснил Андрей Воробьев, онкогематолог, бывший директор Гематологического научного центра.

Но к мнению академика РАН тогда никто не прислушался. Мисюриной дали два года колонии общего режима. И сидела бы она, как миленькая, если бы не Леонид Рошаль. Директор НИИ неотложной детской хирургии тогда не только в интервью называл доктора невинно осужденной, он лично пришел в Мосгорсуд.

- Посадите меня вместо Мисюриной в СИЗО, - потребовал тогда Леонид Рошаль.

Рошаля, конечно, никто никуда не посадил. А его подопечную Мисюрину отпустили. Позже уголовное дело вернули на доследование. А теперь и вовсе закрыли за отсутствием состава преступления. То есть вся правоохранительная система подписалась в собственной некомпетентности? И кто же тогда виноват в смерти бедного Бобкова?

- Кто виноват в смерти пациента, должна ответить экспертиза. Таковых в этой ситуации было много и выводы всякий раз не совпадали. Вероятно, последняя экспертиза пришла к выводу именно о невинности Мисюриной. Что и привело к снятию всех обвинений. Возможно, дело еще будет возбуждено в отношении других лиц. Но тут это маловероятно. Сам процесс против Мисюриной уже дано перешел под управление не законов и нормативных актов, а общественного мнения. Так бывает: шумиха и волна возмущений в конечном счете перекрывает все, - прокомментировал Леонид Ольшанский, известный московский адвокат. – Сама Мисюрина вправе подать иск о компенсации за незаконное лишение свободы. Получить она сможет около полумиллиона рублей.

Елена Николаевна в разговоре с «КП» призналась, что пока ей не до компенсаций.

- У меня, слава Богу, все эти годы была полноценная врачебная жизнь. За это время мы многое сделали для того, чтобы усовершенствовать нашу гематологическую службу в ГКБ №52. И все мысли мои сейчас о работе, о пациентах, которым нужна помощь, - отметила в интервью «Комсомолке» Елена Мисюрина.

ЧТО С ЧАСТНЫМИ КЛИНИКАМИ?

Клиника «Медси» как работала, так и работает. Разве что тот самый филиал, где умер Бобков, закрыли. В целом сегодня – это одна из крупнейших коммерческих медицинских сетей клиник.

У клиники «ГеноТехнология», которая принадлежит мужу Мисюриной, тоже дела идут в гору. За время судов коммерческий медицинский центр обзавелся филиалами в Воронеже и Йошкар-Оле. Сама Мисюрина, судя по информации на сейте клиники, прием там больше не ведет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Врачей нельзя сажать в СИЗО»

- С Еленой Николаевной Мисюриной я познакомился в СИЗО №6 в 2018-м году. Тогда же в процессе общения с ней и изучения материалов дела понял, что это как минимум странный процесс. Судили профессионала своего дела. Огромное количество людей за нее ручались, и это были лучшие медики страны. Было ясно, что как минимум намеренно она не могла причинить вред человеку, пациенту. В уголовном деле была масса нарушений. К примеру, вскрытие провели в частной клинике. Это вообще ни в какие ворота. И ведь основанием для уголовного дела стало именно это сомнительное заключение. Приговор суда первой инстанции был страшен тем, что он пугал абсолютно всех врачей страны. Он давал им понять, что лучше ничего не делать, не спасать людей, лучше сидеть, сложа руки, - прокомментировал Иван Мельников, правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека. – Я и тогда, и сейчас убежден, что врачей вообще до решения суда нельзя помещать под арест. С такой инициативой я выступаю в Госдуме. Но, увы, пока законодательно рецидивы таких процессов возможны.

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