Как сговорились: Почему западные эксперты по России делают из нашей страны новую империю зла

Запад не спешит расставаться с представлениями о нашей стране времен Холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своих оценках нынешней России и перспектив ее развития западные «мозговые центры» практически единодушны: демократии в стране нет, внешняя политика - агрессивная и неприемлемая. Такой подход к России в принципе не нов, но сегодня он стал доминирующим. В США, стране победившего многообразия, все уважаемые аналитические центры во главе со «Стратфором», который без капли иронии называют «теневым ЦРУ», проявляют удивительно единство взглядов относительно России.

В США есть официальная доктрина — «Стратегия национальной безопасности», принятая в декабре 2017 года. Значительная ее часть посвящена угрозам со стороны Китая, но и о России сказано немало, причем в самом негативном ключе. Она, якобы, «продолжает запугивать своих соседей угрожающим поведением», «использует подрывные меры с целью ослабления доверия Америки к Европе». Такие оценки были подготовлены в недрах американского экспертного сообщества, которое настроено к Москве крайне отрицательно. Подавляющая часть нынешних оценок современной России как будто сделана под копирку целиком и полностью следуют логике, заложенной этим документом, будто эта доктрина что-то вроде постановления ЦК компартии.

О том, почему Запад не спешит расставаться с представлениями о нашей стране времен Холодной войны, «КП» поговорила с Дмитрием Мосяковым, доктором исторических наук, руководителем Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН.

На Западе считают, что Россия бросает вызов цивилизованному миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

- Почему экспертное сообщество США так негативно настроено в отношении нашей страны?

- По всей видимости, они отражают мнение руководства фондов и разного рода влиятельных благотворителей, которые обеспечивают их существование. А американский истеблишмент давно крайне негативно и с подозрением относится к России. Поэтому эксперты влиятельного в Америке Института национальной стратегии утверждают, что отношения США и Запада с Россией остаются под угрозой, так как «Россия все больше заявляет о себе на мировой арене». Им явно это не нравится. Дальше: «Россия все больше угрожает другим и действует за пределами своих границ. Однако время не на стороне России…» А эксперты другого аналитического центра «Стратфор» пишут в одном из докладов, что Россия ведет против Запада абсолютно проигрышную гибридную войну. Логика их рассуждений звучит примерно так: Россия слабая и агрессивная, а агрессивная, потому что слабая.

- У нас, получается, никаких перспектив?

- С их точки зрения, видимо, так. Они ведь всерьез верят, что Россия это слабеющая экономика и архаичная политическая культура, которая душит деловую, гражданскую инициативу, а все ее действия на международной арене это «вызов цивилизованному миру». Такой подход к нашей стране разделяется большинством американских аналитиков. Россия, по их мнению, - государство, которое едва держится на плаву и может в любой момент развалиться под грузом внутренних проблем, как это было с СССР. Тон здесь задает опять-таки «Стратфор», сотрудники которого прогнозируют, что «еще до раскола России», влияние Москвы значительно ослабнет, что, в свою очередь, создаст пространство с полуавтономными регионами.

- Но ведь по определению эксперт - человек, досконально знающий предмет. Неужели они сами верят в то, что пишут?

- Возникает ощущение, что американское экспертное сообщество, по крайней мере в отношении России, живет в каком-то своем выдуманном мире. Оно удивительно консервативно, привязано к определенным давно известным стереотипам и продолжает культивировать представления о России, почерпнутые еще в 90-х, когда перед западными экспертами открывались все двери в Москве. Видимо, былое восприятие нашей страны привело к тому, что сегодня они не способны или не желают видеть совершенно иную реальность. Вполне успешные и энергичные действия современной России на международной арене воспринимают как случайные удачи, отчаянные попытки удержаться на мировой авансцене. Примечательно, что если американские эксперты по Европе видят Россию как главную угрозу и, пусть и слабеющего, противника, то американские эксперты по Азии вообще не воспринимают ее как серьезного игрока. Они опять-таки не могут перестроиться с 90-х годов прошлого века, когда Россия практически исчезла с военно-политической карты Азии.

- Но, может, как-то подсказать им, чтобы «матчасть учили»?

- Никакие доводы о позитивных изменениях, происходящих в нашей стране, их не убеждают. Хорошо помню беседу с одной американской участницей конференции по Южно-Китайскому морю в Ханое лет пять назад. Она была убеждена, что в России доступ к информации остался такой же, как и в СССР. Никакие доводы, что любой желающий может узнать мнение западных политиков через Интернет, может смотреть СNN или Fox News, ее не могли переубедить.

ПАРАЛИЗОВАНЫ, НО НЕ УКРОЩЕНЫ

- Вы сказали, что американские эксперты по Азии Россию «в упор не видят». А как, скажем, китайские эксперты оценивают наши шансы?

- В Китае всегда, даже в самые сложные 90-е годы, существовали совершенно иные представления о нашей стране. Еще в 1995 году такой проницательный ученый как Гу Сюеу, ныне директор Центра глобальных исследований при Боннском университете, отмечал: «В России Пекин видит парализованную, но не укрощенную великую державу. Несмотря на уменьшение советской империи, Китай признает за ней волю и способность снова стать мировой державой и отнюдь не второго ранга». Так что в Китае понимали неизбежность возврата России на мировую авансцену и были готовы это принять. В Америке, которая праздновала «победу» в холодной войне, к новому подъему России готовы не были.

- И все же: чтобы отрицать реальность нужна какая-то сверхмотивация. В чем она?

- Возможно, все дело в нежелании признать тот факт, что Россия в своем развитии опрокинула почти все прогнозы американских экспертов 90-х. Они уже тогда предрекали вымирание, массовую эмиграцию, национальные конфликты, потерю новых территорий и путь к самораспаду. Признать, что они ошиблись в расчетах - для них невозможно. Они ведь не ошибаются. Поэтому продолжают твердить, что все в России держится на власти одного человека — президента Путина, а после его ухода все может поменяться: страна либо развалится, либо станет союзником США. Такие заклинания приятны и американской политической элите, так как ей хочется, чтобы Россия действительно распалась и сошла с мировой политической сцены. В Вашингтоне не забыли, как их представители, в том числе и из экспертного сообщества, по-хозяйски сидели в кабинетах бывших сотрудников международного отдела ЦК на Старой площади в Москве. И смириться с тем, что все кардинально изменилось, они никак не могут.

- Но неужели все так наивно? Хочу - и все тут, пусть будет по-моему!..

- Все эти «пустые надежды» основаны на неожиданном распаде СССР и вере в то, что такое же чудо обязательно приключится с Россией, которая в принципе не может ни при каких обстоятельствах вновь стать сильной. Надеясь на чудесное возвращение к прошлому, правящие американские верхи и коллективный Запад сохраняют стратегию, направленную на ослабление России, на усиление антироссийских санкций, надеются сменить режим, добиться распада России и ее схода с мировой политической сцены.

Китай высоко оценивает перспективы дружбы с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕЗ НАДЕЖД НА СИМПАТИЮ

- Заказчик экспертизы по России - правящие круги США и стран Запада. Неужели их такая «развесистая клюква» устраивает?

- Мнения ведущих экспертов по России разделяются и правящими кругами, и политическим ядром обеих ведущих американских партий, и ключевыми информационными ресурсами. Можно сказать, что американский правящий класс един в своем неприятии современной России. У него нет желания объективно проанализировать, почему Россия, в которой еще в начале 90-х всерьез шла дискуссия о том, является ли она ближайшим партнером Америки или уже ее союзником, оказалась по другую линию фронта. Нет сомнений, что эта враждебность и недоверие к Москве будут носить долговременный и непрерывный характер.

- А дальше как нам жить? На что надеяться?

- Антироссийский курс США будет реализован вне зависимости от того, каким образом Россия будет противодействовать американским планам. Об этом еще 20 лет назад писал советско-канадский политолог Олег Арин: «В стратегическом плане для США не имеет значения, какой режим в России: коммунистический или капиталистический. Россия для них - угроза при любом варианте». В таком подходе американцев к России есть нечто экзистенциальное, что-то вроде противостояния древнего Рима и Карфагена. Американцы, естественно, видят себя современным подобием древнего Рима. Поэтому только активная самостоятельная политика Москвы, поиски новых друзей и сохранение старых, жесткое отстаивание собственных интересов может стать залогом того, что древний Рим в современных условиях так и не сможет сокрушить новый Карфаген.

- Неужели все так беспросветно? Противостояние - навсегда?

- Без признания Западом реальности новой России с Крымом, с ее ролью на постсоветском пространстве и с глобальными интересами говорить о какой-то новой разрядке просто несерьезно. А российскому обществу следует раз и навсегда отказаться от ощущения, что как будто в США и на коллективном Западе есть какая-то к нам симпатия. Это ложное чувство, которое уже много раз в истории нас сильно подводило.

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