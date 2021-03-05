Китай повышает пенсионный возраст

Во время занятий дыхательной гимнастикой в пекинском парке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян на открытии ежегодной сессии объявил, что власти планируют повысить пенсионный возраст. Это произойдет не одномоментно, а поэтапно на протяжении четырех лет - с 2021 по 2025 год.

- Наша общая задача – достичь адекватного уровня рождаемости. Возраст выхода на заслуженный отдых будем повышать в несколько этапов. 95% населения должны быть обеспечены пенсионным страхованием, - заявил Ли Кэцян.

Сегодня в Китае женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Эта планка не менялась с 1978 года, но тогда она была обусловлена средней продолжительностью жизни в 68 лет. Сейчас ситуация в КНР изменилась, и этот показатель вырос до 77 лет.

Ни повышать возраст выхода на заслуженный отдых китайские власти взялись не потому что им не нравятся, что народ будет долгие годы сидеть без дела. По прогнозам, начиная с 2030 года в стране возникнет дефицит рабочей силы. К 2035 году на каждого второго налогоплательщика будет приходиться по одному пенсионеру. А к 2050 году пожилые составят более трети населения Китая. В связи с этим власти задумались о том, чтобы к 2045 году повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин.

- Несколько лет назад китайские власти пытались решить эту серьезную проблему более мягкими методами, но с недавних пор они заговорили о демографическом провале. Уже сейчас в отдельных районах страны на 1,5 работающего приходится 1 пенсионер, - говорит «КП» руководитель Института Дальнего Востока РАН, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. - Наиболее тяжелая ситуация в северо-восточных и северо-западных, менее развитых, районах. Только четыре провинции могут выплачивать пенсию из своего бюджета, остальные - посредствам трансфертов из Пекина. Таким образом, к 2030 году долг в пенсионный бюджет Китая составит 2,5 трлн долларов.

В Китае женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТРИ ПРИЧИНЫ

К старению китайской нации привело несколько причин. Во-первых, последствия политики «одна семья - один ребенок», которая не так давно была отменена. Именно она привела к образованию демографического провала. Во-вторых, отток сельского населения в города: сейчас 60% китайцев являются городскими жителями. Следовательно, они больше сконцентрированы на карьере и подчас не заводят детей вовсе. В-третьих, нынешние пенсионеры - люди с повышенными запросами. Они пользуются интернетом, путешествуют по миру, посещающая фитнес-залы, покупают органические продукты. Таким образом, содержание такой категории людей будет обходиться государству дороже.

- В Китае решили расширить меры поддержки пожилых людей, но не только за счет госбюджета, но и позволив пенсионерам оставаться на работе, - продолжает Маслов.

По его словам, власти также раздумывают над введением доплат за рождение второго и третьего ребенка. Да, подсмотрели у нас концепцию материнского капитала. Уже сейчас уменьшено налогообложение за содержание второго и третьего ребенка.

СТАВКА НЕ СЫГРАЛА

В КНР нет единой пенсионной ставки. Выплаты сильно разнятся, их суммы зависят от места проживания пенсионера и его прежнего места работы. Вдобавок, до 2009 года сельские жители не могли рассчитывать на пенсию вовсе.

- Всеобщая пенсия появилась в Китае только в 2009 году, тогда расходы государства сильно увеличились, - говорит эксперт. - Тогда были сформированы три ставки: городская, сельская и ставка государственных чиновников.

Сумма пенсии формируется из базовой и накопительной части. Базовая часть рассчитывается в зависимости от средней зарплаты в регионе, к ней добавляются пенсионные взносы, которые делал человек во время трудовой деятельности (не менее 15 лет). Накопительная часть формируется из начислений в пенсионных фонд: работодатель перечисляет 20%, а работник - 8%.

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