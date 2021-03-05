"Олигархи уничтожили Немцова за год. И тогда президент начал поиск преемника среди интеллигентных силовиков": Как Ельцин победил на выборах и искал, кому передать власть

В конце 90-х Ельцин висел на волоске. В принципе, путч был возможен каждый месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский политолог Глеб Павловский накануне своего 70-летия рассказал свою версию о том, что стояло за ключевыми событиями новейшей российской истории.

ЛУЧШЕ ЕЛЬЦИН, ЧЕМ ДУДАЕВ

- 1993-й — время самой яростной моей войны с Ельциным. Мы создали антиельцинское «Движение в защиту свободы и прав человека». К его поддержке тогда склонялся Валерий Зорькин (глава Конституционного суда — ред,). Но он колебался. А через год, когда Кремль оказался в заднице с началом первой чеченской войны и нуждался в помощи, я стал сдвигаться к нему: я не хотел, чтобы Ельцина победил Дудаев. А тот мог, - рассказал Глеб Павловский в интервью Ленте.ру.

С начала 1996-го мы работали с Ельциным, потому что победа Зюганова, с моей тогдашней точки зрения, была неприемлема. Я считал, что в случае победы первым делом Зюганов сбросит Северный Кавказ как непрофильный актив. А обвинит во всем, конечно, Ельцина. Я не хотел проигрыша в войне.

БЕРЕЗОВСКИЙ ПЛЮС ЧУБАЙС

- В начале января 1996 года мне заказали сценарий президентской кампании. Я провел социсследование вариантов возможной победы Ельцина. Они выглядели очень сомнительно. В марте мы защищали этот сценарий перед группой Чубайса. Он был принят. И понеслась! Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Березовским, которые дали на это деньги. Если б этого не было, Ельцин продул бы с разгромным счетом. Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил.

СУДЬБА ПРЕЕМНИКОВ

- В конце 90-х Ельцин висел на волоске. В принципе, путч был возможен каждый месяц. Отчасти по вине Бориса Николаевича, который держал армию и спецслужбы в каком-то смысле вне государства, в стороне. Он недолюбливал КГБ и спецслужбы держал в черном теле. То же и с армией. Армия находилась в ужасном состоянии. В 1998 году мы прошли на волоске от так называемого «рохлинского» военного путча. Первой задачей Ельцина было остаться в Кремле до выборов. Мы этим и занимались. А вторая задача — проект «Преемник» — была поставлена на совещаниях в конце 1996 года: обеспечить мирный, демократический переход поста президента от Ельцина его преемнику. Это было суверенное решение Ельцина. Сперва на эту роль в 1997 году выдвинулся Борис Немцов. К лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг Зюганова. Но тут началась война против него со стороны Гусинского и Березовского. За год они его уничтожили как кандидата в президенты. Потом появился Кириенко, но экономика уже шла ко дну. Совершить чудо было нельзя, и после дефолта он ушел. Тогда и начался поиск Ельциным преемника среди «интеллигентных силовиков». Известно, чем все закончилось, а началось с Евгения Примакова. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось...

ОТСТАВКА ПРЕЗИДЕНТА

- Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят и реализован. Хотя Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить. Но, увидев результаты думских выборов, успокоился и согласился на эту последнюю часть плана. Но уговаривал его, конечно, не я.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Прокомментировать заявления Глеба Павловского мы попросили его коллегу, директора «Института политических исследований» Сергея Маркова.

- Павловский говорит, что победу Ельцина на выборах 1996-го обеспечила группа олигархов во главе с Березовским и группа идеологов вот главе с Чубайсом.

- На выборах -1996 штабов было несколько. Олигархический штаб, в который, кроме Березовского входили Гусинский, Ходорковский, Абрамович и еще ряд миллиардеров, фактически был единым со штабом Чубайса. Олигархи обеспечивали финансирование. Огромную роль, кроме Бориса Березовского, играл Владимир Гусинский и его телеканал НТВ, у которого был свой мини-штаб. Велика была роль и Михаила Ходорковского. Но главное разделение было другим. Между штабом Березовского-Чубайса и штабом «силовиков» Коржакова-Сосковца, который тоже должен был работать на победу Ельцина над Зюгановым. Но у которого получалось хреново.

- Эффективнее оказались олигархи с Чубайсом?

- Да, именно они обеспечили победу. Не будь их, Ельцин бы проиграл Зюганову с таким счетом, что итоги выборов нельзя было бы даже сфальсифицировать.

- Олигархи совершили невозможное?

- Штаб Березовского-Чубайса поднял рейтинг Ельцина с 6% до 36 %. В шесть раз! Что и дало ему возможность победить.

- Павловский утверждает, что перешел к Ельцину потому, что при победе Зюганова тот «сбросил бы Северный Кавказ как непрофильный актив».

- Коммунисты никогда не стали бы избавляться от Северного Кавказа - в том регионе голосовали тогда за них, в основном. Павловский в то время получил большие контракты на обеспечение администрации президента, я позже присоединился к нему. На рубеже 2000-х. Для Фонда Эффективной политики и Павловского это были золотые годы. Глеб Олегович влиял на многие вещи, происходившие в стране.

А олигархи после победы Ельцина в 1996-м, кстати, сцепились уже между собой. Но вообще представители семибанкирщины влияли на многие решения в государстве. И они все решали на залоговых аукционах. Им тогда фактически отдали экономику.

- Павловский утверждает что Ельцин не любил КГБ и силовиков.

- Да, Борис Николаевич недолюбливал спецслужбы. И во много отодвинул людей Коржакова, который много лет охранял его. Отсек их от ресурсов. После скандала с "коробкой из под ксерокса" он уволил Коржкова и Барсукова, а позже и Примакова отодвинул.

- Павловский перечисляет четырех вероятных преемников Ельцина, трех из которых «отодвинули».

- К Немцову, Кириенко, Примакову и Путину как кандидатам в преемники Ельцина можно еще и Степашина было добавить. Но никто, действительно, не знал, что там в голове у Ельцина. Немцова, который ввел понятие «олигарх», как преемника «уничтожили» за год структуры Березовского - Гусинского. Кириенко рассматривался как один из вариантов - но он побыл премьером слишком недолго. А фамилия Примакова возникла не у Ельцина, а у Явлинского. После того, как Дума дважды отвергла предложенную Ельциным кандидатуру Черномырдина. И если б тогда Думу по закону (после третьего отвода премьера) распустили, то на выборах нового парламента Ельцин потерпел бы сокрушительное поражение. Ельцин в 1998-м выбирал между этим вариантом и «спасительным», компромиссным Примаковым.

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