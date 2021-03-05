«Статистика все дальше от реальности»: Россиянам снова предсказали рост доходов

В прошлом году рост цен составил 5%. В этом ЦБ прогнозирует 4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реальные располагаемые доходы россиян в ближайшие два года будут расти. К такому выводу пришли эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики. Для этого они опросили 30 экспертов из России и других стран. Консенсус-прогноз умеренный. С одной стороны, наши доходы будут расти. С другой, через два года наше благосостояние лишь сравняется с тем, которое было в 2019 году.

- Эксперты ожидают более медленного роста реальных располагаемых доходов населения – на 2,3% в 2021 году (и на 1,8% в 2022 году), - говорится в исследовании. - По итогам 2022 года уровень 2019 года будет превышен лишь на 0,5%. Вероятно, прогнозисты учитывают депрессивную динамику доходов, наблюдавшуюся с 2014 года, а также особо сильную зависимость доходов населения от уровня бюджетных расходов.

Напомним, в прошлом году, по данным Росстата, реальные доходы россиян упали на 3,5%. При этом средняя зарплата даже выросла – на 6%, до 51 тысячи рублей. Как объясняли в ведомстве, противоречия здесь нет. В числе доходов учитывается не только зарплата, но и другие источники, например пенсии и социальные пособия. А средняя зарплата считается у 43 млн наемных сотрудников, которые работают на крупных и средних предприятиях, а также бюджетников. При этом в статистику не попадают данные от индивидуальных предпринимателей и их работников.

- Статистика все сильнее отдаляется от реальности. Зарплаты подавляющего большинства работников не растут много лет. Но формально у нас каждый год увеличение – причем быстрее инфляции. Объясняется все просто. Когда доходы 1000 работников завода не растут, а топ-менеджер на Новый год получает бонус в размере годового дохода, то средняя зарплата на заводе автоматически повышается. Точно так же и по всей стране. К этому добавляется тот факт, что Росстат не считает доходы тех, кто работает на микропредприятиях, где зарплаты заведомо ниже, - сетует один из экспертов, участвовавший в опросе, но пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, реальные располагаемые доходы считают как номинальный рост зарплаты и других источников дохода за вычетом инфляции. Для сравнения, в прошлом году рост цен составил 5%. В этом ЦБ прогнозирует 4%.