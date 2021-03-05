Бывший муж Аланы Мамаевой рассказал, как Павел отреагировал на госпитализацию супруги

Бывший супруг Аланы сообщил, что в семье Мамаевых царят любовь и гармония Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После отравления медикаментами жена футболиста Павла Мамаева – Алана - находится в больнице, ее состояние по-прежнему оценивается как среднее тяжелое. Накануне она вышла на связь и написала у себя на страничке в соцсети, что не очень хорошо себя чувствует.

Бывший супруг Аланы Мамаевой Александр Липовой рассказал, что узнав об отравлении, сразу связался с родственниками и общими знакомыми.

«Я случайно узнал о случившемся от постороннего человека, который поинтересовался, не знаю ли я подробностей. Затем я связался с родным братом Аланы, Зауром, который живет в Москве. Все-таки Алана — мама двоих детей, один из которых, как ни крутите, мой ребенок. Поинтересовался у Заура, что случилось, жива ли она, все ли в порядке. Он ответил, что сестру забрали в больницу, промыли, она находится в стабильном состоянии», - пояснил Александр.

Он добавил, что также пообщался с Павлом Мамаевым. Липовой отметил, что насколько ему известно, Павел в Москву к жене не прилетел, а его голос по телефону звучал очень взволнованно.

«Он сказал: «Я не знаю, что произошло, сам в шоке», - рассказал экс-супруг Аланы сайту mk.ru.

Кроме того, Александр Липовой отметил, что с Аланой он не общается, а вот с ее новым мужем Павлом поддерживает неплохие отношения.

«С Мамаевым мы поддерживаем отношения, созваниваемся. Он даже, когда находился в «Матросской тишине», звонил мне, спрашивал, какая помощь нужна, вот такой человек он», - добавил Александр.

Он также выразил мнение, что в семье футболиста все хорошо, а слухи об изменах Мамаева – не имеют никаких оснований.

Напомним, ранее Алана Мамаева сама опубликовала в соцсети новости о том, что общие знакомые рассказали ей романе мужа на стороне. По ее словам, новой возлюбленной футболиста стала 28-летняя модель из Испании - Ирен Гарсия Морено.

Вечером 3 марта, Алану без сознания нашли в квартире в центре столицы. Мамаева была госпитализирована с отравлением в больницу. Не исключается версия, что жена футболиста пыталась покончить с собой.

Позже подруга Аланы рассказала, что та просто переборщила с дозой снотворного.

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