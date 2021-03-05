Как тиктокеры набирают миллионы подписчиков, что снится Горбачеву и как быстрее прогреть машину в мороз

1 место. «Родители боялись, что я что-то себе сломаю»: блогер Кирилл Колесников рассказал, как набрал 23 миллиона подписчиков в TikTok

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» 23-летний тиктокер Кирилл Колесников рассказал, как развивается паркур в России, для чего нужны соцсети и как устроен TikTok изнутри (слушать)

2 место. Никита Кричевский: Со времен Хрущева абсолютно все экономические реформы в стране проваливались из-за противодействия бюрократии

Известный экономист сравнивает Горбачева и Мишустина, обсуждает причины роста цен и говорит о советских законах, повлиявших на развал страны (слушать)

3 место. Горбачев. Президент, который обнулил нас. К 90-летию Михаила Сергеевича

Как он живет сейчас, почему не уезжает в Германию к семье и что ему снится, слушайте в спецпроекте Радио «Комсомольская правда» (слушать)

4 место. Лайфхак: как быстрее прогреть машину в мороз

Автомобильный эксперт Кирилл Манжула делится хитростями, которые помогут справиться с проблемой в холода (слушать)

5 место. Техосмотр подорожает к осени – иначе будем стоять в очередях за талончиками

Новые правила прохождения техосмотра, которые должны были стартовать уже весной, решено отложить до осени - все оказались не готовы к новой схеме. Разбираемся, успеют ли всё исправить к новому сроку (слушать)

6 место. Михаил Хазин: Пенсионную реформу могут признать ошибкой

Известный экономист Михаил Хазин поделился информацией, что пенсионную реформу могут откатить назад. Связано это с тем, что жизнь в стране реально ухудшилась. Сейчас ищется такой вариант, который позволит представить это не как признание ошибок, а как заботу о народе (слушать)

7 место. В чем особенность третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Россия - единственная страна в мире, которая разработала аж 3 вакцины от коронавируса. Разбираемся, в чем их отличие и какие лучше (слушать)

8 место. Народ против Лободы. Наряд певицы возмутил зрителей шоу «Голос.Дети»

Зрители раскритиковали Лободу за неуместный наряд на шоу «Голос. Дети», многим он показался вульгарным и неподобающим для детской программы (слушать)

9 место. Дмитрий Певцов призвал ввести цензуру и оградить россиян от скандальных передач

В эфире Радио «Комсомольская правда» обсудили с экспертами, кто больше виноват в том, что по телевидению показывают треш: телеканалы или телезрители, которые это смотрят (слушать)

10 место. Влад Листьев был ловеласом, заказчика убийства надо искать среди женщин

1 марта - годовщина убийства одного из самых ярких персонажей российского телевидения - Влада Листьева. В специальном подкасте рассказываем, каким он был человеком и какие версии в расследовании его гибели являются приоритетными (слушать)