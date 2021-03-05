Пластик - на пользу: в Краснодаре Дима Билан открыл детскую площадку, созданную из из переработанного мусора

В Краснодаре Дима Билан открыл детскую площадку.

Как можно представить прогулку детей без горок, каруселей и песочниц? Ребячий смех слышен практически в каждом дворе многоэтажки. Но у жильцов дома на улице Атарбекова, 7 появилась уникальная игровая площадка. На первый взгляд, она ничем не отличается об обычной. Но качели, снаряды и даже напольное покрытие, по которому бегают мальчики и девочки, созданы из переработанного мусора.

Собирали его, что называется, всем миром. Его собирали, в том числе, через фандоматы, установленные в магазинах «Магнит» совместно с Procter & Gamble. Это специальные роботизированные контейнеры, которые принимают пластиковые бутылки. В обмен человек, который решил помочь сохранить природу, получает купон на скидку в магазине. Мелочь, а тоже приятно.

Безопасность превыше всего

Дать старт играм приехал певец Дима Билан, который является послом кампании «Подари пластику вторую жизнь».

- Я помню свое детство, когда мы с друзьями собирали бутылки и сдавали их в пункты приема. За это получали деньги, что мотивировало нас. А сейчас можно отправить пластик на переработку и подарить радость детям, - сказал Дима Билан на открытии. - Пластиковые бутылки могли лежать под кустом. А вместо этого они превратились в эту замечательную площадку. Невероятно, такую красоту можно сделать, если сдавать бутылки, а не выбрасывать.

Разумеется, не все отходы годятся для последующей переработки. В качестве вторсырья принимают пластик типов PET (бутылки от косметических и бытовых средств) и HDPE (флаконы от косметических и бытовых средств) объемом до двух литров включительно. бутылки и флаконы от косметических и бытовых средств и флаконы от косметических и бытовых средств.

Стоит сказать, что на производство одной такой площадки требуется около 5,5 тонн сырья. Это почти 140 тысяч пластиковых полуторалитровых бутылок.

На производство одной такой площадки требуется около 5,5 тонн сырья.

Испытать новую площадку доверили самым строгим критикам — юным жильцам дома. Первым делом ребята бросились на горку, затем перешли на карусели. Оценки от детей не заставили ждать - громкий смех и очередь на качели говорят сами за себя. А взрослые, пока их чадо резвится, не верят, что все это сделано из вторсырья.

- Мне как маме больше всего нравится покрытие, на котором играют дети, - говорит Ирина Маркова. - Это не асфальт, на котором можно стереть коленки и получить травму, а практичный настил.

Переработка пластика не фантастика

Кстати, за экологичность, действительно, можно не переживать.

- Детские площадки, устанавливаемые в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь», проходят проверку на безопасность и полностью соответствуют всем принятым в России стандартам качества, - отмечает старший директор отдела продаж P&G в Восточной Европе Руслан Гамзаев. - Мы рады видеть, что детям понравилась новая площадка. Программа «Подари пластику вторую жизнь» продолжится и в 2021 году: инфраструктурные объекты из переработанного пластика, собранного покупателями, будут установлены еще в нескольких городах России. Но, конечно, наша главная цель — сформировать экологическую культуру и смотивировать людей бережно относиться к природе.

По словам Руслана Гамзаева, компания продолжит заниматься развитием инфраструктуры, для сбора и переработки пластика.

- Для дальнейшего развития инфраструктуры по приему вторсырья в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь» установят более 100 экокорзин для сбора трудноперерабатываемого пластика (мягкая пластиковая упаковка, сменные блоки, зубные щетки). Точки появятся в магазинах сети «Магнит» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, - добавляет старший директор отдела продаж P&G в Восточной Европе Руслан Гамзаев. Мы стремимся повысить осведомленность людей в этой теме. Важно, чтобы каждый знал, куда сдать пластиковые отходы и что можно из этого сделать

Детские площадки, устанавливаемые в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь», проходят проверку на безопасность и полностью соответствуют всем принятым в России стандартам качества

Стоит сказать, что продукция Procter&Gamble все чаще попадает на прилавки в таре из переработанного пластика. А к 2030 году компания собирается производить из пригодного для вторичной переработки пластика всю свою упаковку для российских товаров.

Еще десять лет назад поверить в это было невозможно. Сейчас же каждый из нас может приложить руку к тому, чтобы порадовать детей.

ВАЖНО!

В Москве и в Краснодаре уже установлено 40 специальных автоматов для сбора пластика. Еще 40 контейнеров планируется установить в течение этого года.

- С начала экологической акции прошло шесть месяцев, за это время собрано более 21 тысячи пластиковых тар, это соответственно равно 700 килограммам пластика, – говорит директор Южного округа сети «Магнит» Михаил Коляго.

А совсем скоро в магазинах появятся эко-корзины, где можно будет оставить трудноперерабатываемый пластик.