Охранников и кассиров заменят роботы. Какие массовые профессии исчезнут еще

Профессия охранника не будет востребована в ближайшем будущем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия отступила, экономика возрождается, и трудовой народ задумался, чем заняться, чтобы в будущем не было мучительно пусто в карманах. Эксперты наперебой предлагают модели рынка профессий в недалеком будущем.

- Видна тенденция к индивидуализации труда — то есть будут больше людей, выполняющих работу персонально для какого-либо заказчика, - сказал «КП» Вячеслав Бобков заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН и директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова. - Работники будут перемещаться из сферы в производства в сферу обслуживания.

У этого направления уже есть такая международная маркировка p2p - «пи ту пи», то есть персона для персоны, по аналогии с b2b — бизнес для бизнеса.

Речь идет о домашних помощниках в уборке и уходе за детьми, в меньшей степени, в готовке. Продовольственную нишу прочно занимает общепит, который обеспечивает доставку еды с помощью курьеров — их число тоже будет расти, считает ученый.

Еще одна тенденция — усиление роли удаленной работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна ниша, которая сейчас еще недостаточно заполнена — это услуги по поддержанию интенсивно работающего человека в хорошей форме. Речь о массажистах, косметологах и других подобных специалистах.

- Причем этими услугами будут пользоваться не только те, кто активно работает, но и те, у кого уменьшится продолжительность рабочего дня, - отметил Бобков. - Мировой тренд как раз направлен на это и Россия не будет оставаться в стороне, несмотря на то, что сейчас многие перерабатывают сверх отведенного законом и трудовым договором время. Будет увеличиваться свободное время, и люди получат возможность больше времени уделять своему здоровью и саморазвитию.

В связи с этим Бобков прогнозирует, что может вырасти и спрос на организаторов досуга, на тех, с кем интересно поговорить. Профессиональные собеседники могут работать как очно, так и в режиме онлайн.

На работу будем нанимать канадцев

Еще одна тенденция — усиление роли удаленной работы. Еще до пандемии среди американских и канадских программистов стоял стон: их массово сокращали или переводили на 3-месячные и полугодовые контракты. А вместо них работодатели нанимали индусов и пакистанцев, которые готовы были работать по интернету откуда-нибудь из Дели и Карачи. Качество примерно то же, а зарплату жители бывших британских колоний просили в разы меньшую, чем американцы, канадцы и понаехавшие за океан наши соотечественники.

- Период пандемии показал, что достаточно много профессий можно выполнять на расстоянии, - говорит Бобков. - В будущем это получит еще большее распространение, поэтому считаю, что дополнительные шансы получат инженеры, врачи, научные работники.

Доставка еды оказалась очень востребована. Фото: Олег УКЛАДОВ

Умные не пропадут

В будущем увеличится и роль сложного труда, требующая высокой профессиональной подготовки, продолжает наш собеседник.

- Подъем экономики невозможен без роста производительности труда, а она в свою очередь, невозможна без приложения интеллектуальных усилий, - пояснил экономист.

Ставят на умников и специалисты портала поиска работы hh.ru. В перечень перспективных профессий на ближайшие десять лет попали инженеры 3D-печати, биоинженеры, инженеры по возобновляемой энергии, проектировщики «умной среды», эксперты в области компьютерной безопасности, специалисты по робототехнике.

Но не все прогнозы сбываются. Например, жизнь показала, что некоторые профессии, считавшиеся несколько лет назад перспективными, не «выстрелили». Это в первую очередь специалист по адаптации мигрантов — жизнь показала, что они и сами прекрасно адаптируются. Плюс к этому на них работает армия юристов, защищающая их трудовые права — оказывается, это достаточно прибыльный бизнес: пусть с каждого клиента юристы получают немного, но дел таких много.

Не сыграли, например, и ставки на городского фермера (специалиста по выращиванию продуктов в городской среде) и урбаниста.

Минтруд выпустил свой перечень топ-50 самых востребованных профессий на 2021 год — речь идет о позициях, требующих высокого профессионального обучения, проще говоря, категория высокопрофессиональных рабочих.

Продавцы и охранники уйдут на отдых

- Будет сокращаться рутинный однообразный труд, - предрекает Бобков. - Прежде всего, это касается рабочих на несложных технологических операциях, их заменят роботы.

Роботизация производства - вечная боль наших предпринимателей. Ясно, что у робота-манипулятора производительность выше. Но их внедрение останавливают два фактора — высокая цена при покупке и отсутствие необходимости в больших количествах продукции: сбыт любого отечественного товара ограничен в условиях низкого платежеспособного спроса и наличия импортных товаров.

Автослесари будут нужны. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Под сокращение попадут и продавцы с охранниками. Покупателей обслуживают электронные кассы, не требующие присутствия человека. Правда, ритейлеры пока не говорят о сокращении кассиров, речь пока о сокращении очередей, но в будущем очевидно, что человеческого общения за кассой станет гораздо меньше.

Не так активно, но все же движется и сокращение числа охранников. Разрабатываются электронные системы слежения, есть даже патрульные роботы на колесах, объезжающие периметр охраняемого объекта.

- Не прямо завтра, но в будущем возможно и сокращение водителей, особенно на постоянных маршрутах, где можно составить программу движения, - говорит Бобков. - Это могут быть, например, пассажирские маршруты. Правда, в этом направлении нужно решить вопросы безопасности, но думаю, это со временем будет сделано.

10 из топ-50 самых востребованных профессий на 2021 год*

1. Автомеханик

2. Администратор баз данных

3. Графический дизайнер

4. Косметолог

5. Мастер декоративных работ

6. Мехатроник (специалист по системам, сочетающим точную механику с электронными и компьютерными компонентами)

7. Сантехник

8. Повар-кондитер

9. Парикмахер

10. Сварщик

*Минтруд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Статистика все дальше от реальности»: Россиянам снова предсказали рост доходов

В ближайшие два года они якобы даже обгонят инфляцию (подробности)